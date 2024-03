El Córdoba Futsal aprieta los dientes en Primera: una lección de resistencia

Quedan siete partidos en el calendario de Primera División para el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que en la campaña de su décimo aniversario está viéndose exigido en una prueba de madurez formidable. Le sobran motivos para quejarse de casi todo, pero principalmente de una plaga de lesiones que le viene dañando desde la pretemporada hasta el día de hoy con una saña brutal.

Córdoba Futsal Patrimonio-Mallorca Palma: el partido en imágenes / Manuel Murillo

Entre los muros de Vista Alegre no se escucha, sin embargo, ni un solo lamento. El grupo ha decidido que no hay mejor opción que luchar con lo que tiene hasta donde le den las fuerzas. Y, de momento, le dan para estar lejos de los puestos de descenso -a siete puntos- y casi a la misma distancia de la zona de play off por el título.

El "escándalo" de Josan

"Los tengo que felicitar porque es un escándalo cómo se han partido la cara en este tramo de competición, con partidos cada tres días", expresó, orgulloso, Josan González después de la derrota sufrida el pasado sábado en el Palacio de Deportes Vista Alegre ante el Industrias Santa Coloma. El triunfo del decano de la Primera División por 2-4 bajó de la nube a quienes se ilusionaban con un asalto final a la octava plaza y acrecentó la sensación de que al amparo de su público hay algo que no termina de funcionar.

Desde que apabulló al Noia Portus Apostoli (7-2) en su primer partido del 2024, el cuadro blanquiverde no ha sido capaz de sacar adelante ninguno de los cuatro compromisos posteriores: en el campeonato liguero fue doblegado por ElPozo Murcia (1-6), el Mallorca Palma Futsal (2-4) y el Industrias Santa Coloma (2-4), intercalando en este periodo negro la eliminación en la Copa del Rey ante el Quesos El Hidalgo Manzanares (2-3). Precisamente el equipo manchego es el próximo adversario ante el que se tendrá que cruzar el Córdoba, el próximo sábado a partir de las 21.00 horas en el Manzanares Arena.

Clasificación de la Primera División de fútbol sala tras la jornada 23. / LNFS

"No nos queda otra que volver a trabajar el lunes. Ha sido una racha de muchos partidos seguidos con el número de jugadores que estamos", dijo Josan, quien no dejó pasar la ocasión para expresar su admiración por un grupo que se está sobreponiendo a un aluvión de calamidades. En la enfermería siguen el canterano Rafalillo, inédito todo el curso; Antoniazzi y Miguel Kenji, dos de los refuerzos más importantes en verano, y ahora también los que llegaron para apuntalar el equipo con el campeonato en marcha: Josema, incorporado desde el mercado de jugadores libres, y Huguinho, cedido por el Jimbee Cartagena y caído en combate en el Olivo Arena ante el Jaén. El paraguayo Arnaldo Báez, operado en su país, se reincorporó y está siguiendo un programa específico para poder competir esta misma temporada después de tres meses parado.

Córdoba Futsal-Manzanares, las imágenes del partido en Vista Alegre / Manuel Murillo

La actitud, base de todo

En el horizonte está un partido de alto voltaje ante el Manzanares, un equipo que pelea por meterse en el play off y que ya noqueó a los blanquiverdes en la Copa del Rey. Los de Josan se aferrarán a una realidad: su balance como visitantes esta temporada es más que notable. De hecho, su victoria ante el Ribera Navarra por 1-4 -crucial para apalabrar la permanencia- les ha hecho igualar el mejor balance de victorias lejos de casa en sus cinco años en Primera División. Ya dieron el golpe en pistas afamadas, como el Olivo Arena de Jaén, y buscarán puntos en un escenario en el que ya volvieron con alguna alegría en el pasado.

En el seno del club no se aprecian destellos de conformismo ni de resignación. Más bien las desgracias han acentuado un clima de rebeldía. "Os lo he dicho en el vestuario, nada que reprochar a la plantilla. Aquí ganamos todos y perdemos todos, a muerte con estos jugadores y cuadro técnico", escribió en sus redes sociales el presidente, José García Román, a propósito de un mensaje del guardameta cordobesista, Fabio Alvira, disculpándose por el error que cometió en el partido ante el Industrias Santa Coloma en la pasada jornada y que supuso el primer gol en contra.

"Una derrota que duele. Lo primero pedir perdón por el error en el primer gol, que creo que ha marcado el rumbo del partido. A partir de ahí, a lamerse las heridas a trabajar y a por más. Seguimos confiando en nuestro trabajo", indicó el veterano portero internacional.

Josan González bromea con Lucas Perin en una sesión en Vista Alegre. / A.J. González

Esta semana volverán a la rutina de entrenamientos a la espera de poder recuperar efectivos. Mientras eso sucede, Josan González tirará de los canteranos para completar las convocatorias -han ido ya Hugo, Chara, Fabián, José Manuel, Miguel, Alberto, Álvaro, Emilio, Molina, Rubén, Sergio, Nano, Dani...- y exprimirá al máximo al núcleo de profesionales para cubrir los objetivos marcados en este curso tan especial.