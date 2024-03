El Córdoba Futsal se estrella en Vista Alegre ante el Industrias Santa Coloma (2-4)

No hubo manera. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad se quedó con la cara cortada en un partido que se le torció desde el principio y en el que, pese a que lo intentó con todo lo que tenía, no pudo remontar y terminó cediendo por 2-4. No lo hizo porque su adversario, un serio Industrias Santa Coloma, el decano de la Primera División, dio una lección de eficiencia y saber estar. Le salieron al equipo visitante los planes mejor incluso de lo previsto, porque sacó beneficio de un error del meta Fabio para adelantarse y después aprovechó la sobresaliente actuacíón de su portero, Borja Puerta, para sostenerse en pie cuando los de Josan González dominaban y generaban ocasiones en cascada. En unos últimos minutos de locura, el Córdoba no pudo darle la vuelta al resultado y sigue encallado en la tierra de nadie en la clasificación, con el play off y el descenso a distancias similares.

Viviendo al límite del error

Los anfitriones, con su plan de partido condicionado -como es habitual- por las ausencias, perseguían una alegría compartida con sus seguidores para dar lustre a una temporada en la que lo mejor está sucediendo en los viajes. Tras una fase de tanteo, el Córdoba se metió en problemas. Viviendo, por sus especiales condiciones, al límite del error, cometió uno y lo pagó.

Córdoba Futsal-Industrias Santa Coloma: el partido en imágenes / A.J.González

Fue un zurdazo raso de Cardona que trató de blocar Fabio Alvira cruzando la rodilla, pero con pésimo resultado. El balón terminó dentro y supuso el primer golpe para el Córdoba Futsal, que entró en una fase complicada anímicamente tratando de digerir el palo. El Santa Coloma rozó el segundo, pero Povill la mandó arriba cuando estaba en la línea justo para tocar. Josan hizo una rotación masiva para dar otro aire a su equipo. Hubo, como era de rigor, un paso adelante. Dami Mareco la tuvo en un disparo lejano que se le fue arriba y poco después Kaué trató de sorprender con un tiro colocado al meta colomense, que desvió apuradamente. Y después fue Pulinho el que lo intentó, desviando su disparo un rival con la mano. La falta no fructificó, provocando otro suspiro en una grada expectante.

Entre el control y el riesgo

Controlaba más el Córdoba, pero el Industrias metía miedo. Se empleaba con orden táctico, sin asumir denmasiado riesgo, jugando con la ansiedad de los cordobesistas por igualar el marcador lo antes posible. Pulinho, el más incisivo, buscó la aventura individual sin fruto. En defensa estuvo más blando. Víctor Ramos le sacó una pelota del pie y enfiló hacia Fabio, que resolvió la situación evitando un destrozo en el marcador.

Con las subidas del meta Víctor Areales y los trallazos de Mykytiuk tuvo el Córdoba más presencia en ataque. El ucraniano protagonizó tres disparos a puerta en menos de medio minuto. Un centro de Perin lo remató Zequi de tacón, pero Puerta rechazó el disparo. Después, en una contra, Guilherme no controló el pase de Mareco en un dos contra uno. La colección de amagos crecía al mismo ritmo que la inquietud en un Córdoba incómodo.

El Industrias se dejaba hacer, muy concentrado y a la espera de cazar cualquier error o desaplicación. David Peña hizo trabajar a Fabio en un derechazo en carrera y el madrileño abortó después, con la ayuda de Pulinho, una acción brillante de Hirata. Peña, en el último minuto, dio otro susto al Córdoba antes de que Hirata le asestara un mazazo con un toque sutil para firmar el 0-2. El Córdoba se fue a los vestuarios con una sensación agria. Lo suyo fueron intentos, lo de su rival realidades.

Tocaba hazaña

El Industrias hizo en la reaparición lo mismo que se suponía que iba a hacer el Córdoba Futsal. Metió presión arriba y dificultó las transiciones a los locales, que no terminaban de verse como querían. No se escondieron, pero les faltaba fluidez. Muhammad fue el primero que lo intentó con un disparo que desvió Borja Puerta.

Los blanquiverdes, alentados por la afición, perseguían con denuedo un gol que les concediera esperanzas. Mareco tuvo dos ocasiones clarísimas para batir a Borja Puerta, ataviado de héroe. Kaué continuó el acoso y lo completó Lucas Perin, que puso su rúbrica al 1-2 tras irse por la banda. El brasileño levantó los brazos pidiendo ruido a la grada. El duelo entraba en ebullición.

Mykytiuk envió una pelota al larguero en plena fase de asedio cordobesista. El Industrias lo pasaba mal, se protegía como buenamente podía. Perin rozó el empate en un tiro de falta y Pulinho, en una contra en superioridad, la estrelló en el lateral de la red. Guilherme también se estrelló con el portero catalán, que estaba soberbio.

Un desenlace loco

Con ese seguro atrás, el Industrias encontró su oportunidad y la aprovechó. Víctor Ramos cazó una pelota en la línea de córner y, sin ángulo, la colocó entre el portero Víctor y el poste. El 1-3 fue una losa. Y más que el marcador, dañaba a los cordobesistas la sensación de impotencia al no coronar las ocasiones. Zequi abrió una puerta con un gol a falta de 43 segundos para la conclusión y el personal se ilusionó... pero a dos segundos del fin, sin portero, Tolrá cerró la tarde con el 2-4. El Córdoba seguirá haciendo cuentas.

