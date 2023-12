El Córdoba Futsal se enchufa antes de la desconexión en Primera División

Uno más para terminar. Y no es uno cualquiera. Al Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad le falta un partido para cerrar el año 2023. Será el primero de la segunda vuelta en Primera División, en la que los blanquiverdes están cumpliendo los objetivos marcados y permitiéndose, incluso la posibilidad de fantasear con logros más altos.

No sucede lo mismo con el rival ante el que despedirán el año, un Viña Albali Valdepeñas que está habituado a codearse con la élite de la máxima categoría y que anda ahora metido en un embrollo de consideración: de momento, no ha catado zona de play off y no se ha clasificado para la Copa de España. Los manchegos andan escocidos y buscarán por todos los medios un digno adiós ante su afición en el pabellón Virgen de la Cabeza, uno de los recintos más calientes de Primera.

El duelo está fijado para el sábado 23 de diciembre, a las 13.00 del mediodía. Se integra dentro de una jornada, la 16, que completan los duelos Noia-Jimbee Cartagena, ElPozo Murcia-Real Betis, Mallorca Palma Futsal-Industrias Santa Coloma, Ribera Navarra-Peñíscola, Barça-Xota Osasuna, Jaén FS-Quesos El Hidalgo Manzanares y Alzira-Movistar Inter. Después, parón prolongadísimo y un páramo de competición que los equipos usarán para retocar sus plantillas. Lo hará el que pueda. Y el Córdoba, al parecer, quiere y puede. Lo ratificó su presidente, José García Román, poco después de la conclusión del choque en la cancha del Barça. El nombre del brasileño Kaué Pereira, del Atlántico, está en la rampa de llegada.

El plan para la última del 23

Josan González trata de activar todos los resortes anímicos para tener a los suyos enchufados ante un partido, en Valdepeñas, que no será nada sencillo. Los blanquiverdes se ejercitarán en el Palacio de Deportes Vista Alegre en horario matinal del martes al viernes. El sábado les toca comparecer en el Virgen de la Cabeza, donde esta temporada están padeciendo los anfitriones más de lo que cualquiera podía prever. Solo ganaron dos... pero qué dos. Le endosaron un 7-2 al Palma Futsal, vigente campeón de Europa, y 3-1 al Jimbee Cartagena, candidato al título. En el reverso tenebroso tienen derrotas ante el Betis (5-6) y el Noia Portus Apostoli (2-4).

Después del partido en Valdepeñas, el Córdoba Futsal no volverá a entrar en competición hasta el 13 de enero, con la visita a Vista Alegre del Noia coruñés. Y tres días después, en el mismo escenario, llega un encuentro subrayado en la agenda para 2024: la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Quesos El Hidalgo Manzanares. Será a partido único y podría abrir a los cordobeses las puertas de la fase final de una competición en la que sueña con llegar lejos. Tras esa doble confrontación, parón liguero de casi un mes hasta el 13 de febrero, con partido en la cancha del colista Alzira.

El retorno de los lesionados

El calendario deja atrás las apreturas de un modo drástico, tan singular que condiciona toda la preparación de una plantilla para sostener su nivel físico, principalmente. El Córdoba espera poder contar pronto con dos jugadores que permanecen inéditos: el cierre Mykola Mykytiuk y el ala Rafalillo, quienes tuvieron que pasar por el quirófano. El ucraniano fue operado a finales del pasado mes de septiembre de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. El cierre, de 26 años, capitán en el primer equipo de su país en disputar la UEFA Champions League de fútbol sala, el Uragán, llegó avalado por un contrastado rendimiento también en las filas de la selección nacional absoluta y su presencia en el quinteto ideal del fútbol sala ucraniano del año 2022.

Algo más puede tardar Rafalillo, uno de los talentos emergentes de la cantera, cuya progresión se cortó de raíz con una grave lesión. El cordobés se rompió el ligamento de la rodilla derecha y tuvo que pasar por el quirófano en septiembre. Seis meses de baja condicionan su papel en el equipo blanquiverde, que podría contar con él en el tramo final del campeonato, sobre la primavera de 2024.

También se espera que pueda estar de vuelta uno de los puntales del grupo, Zequi, que se perdió el último partido en el Palau ante el Barça (2-1) por haber sido operado de una lesión facial, tras un golpe en el partido que el Córdoba Futsal disputó ante el Xota Osasuna en el Palacio Vista Alegre.