La N1 Nacional femenina de baloncesto comenzará el próximo sábado con tres conjuntos de la provincia en liza. La cuarta categoría nacional acogerá a los mejores conjuntos cordobeses tras la retirada de la Liga Femenina 2 del Milar Córdoba, la categoría en que le hubiera correspondido competir tras descender en la pasada campaña en la Liga Challenge. El Deza Maristas Uni Córdoba, el Camper Eurogaza UCB y el Cordobasket serán los conjuntos en liza.

El Adeba iba a participar también tras firmar un acuerdo de fusión de sus equipos séniors con el Colegio Virgen del Carmen. Sin embargo, finalmente optó por no iniciar la competición tras incluso entrar en el calendario.

Los tres conjuntos de la N1 ya han disputado los dos primeros partidos oficiales en la Copa Diputación, una cita en la que ya ha podido verse cual es el nivel aproximado de cada conjunto. El Deza y el Cordobasket jugarán por el título al vencer ambos al UCB, por 50-98 el Deza en La Carlota y por 74-63 el Cordobasket en Margaritas. El encuentro por el título tendrá lugar el próximo 12 de octubre a las 10.30 horas en el colegio Cervantes Maristas. Este sábado comenzará la liga con el duelo Cordobasket-El Toyo (sábado, 18.30, Margaritas). El domingo se jugará derbi UCB-Deza Maristas Uni Córdoba (12.00, Valdeolleros).

Deza Maristas Uni Córdoba

El Deza Maristas Uni Córdoba comenzará la liga con el aval de ejercer de heredero del Milar Córdoba. José María Alcántara ocupará el banquillo. El palmarés del fernannuñense se encuentra repleto de éxitos con los conjuntos femeninos que ha entrenado desde sus inicios en los banquillos hace más de 25 años. Más joven no puede ser la plantilla, ya que solo contará con una sénior, la pívot almeriense Sofía Hamidi, de 18 años y venida desde el Roquetas. También han llegado al club Maristas cinco júniors, la almeriense Jimena Atienza (CB Almería), las hermanas lituanas Austeja y Akvile Babraitis y las cordobesas Lola Rodríguez y Paula Mendoza (Adeba). De la pasada temporada sigue el bloque del Uni Córdoba Maristas que alcanzó la sexta plaza en el Campeonato de Espapa cadete y el bronce andaluz, con jugadoras como Raquel Serrano, Lucía Posadas, Yohanna Jansa, Paloma Bioque, Yolanda de la Fuente y Nerea Espatero, entre otras.

Camper Eurogaza UCB

Miguel Ángel Aguayo dirigirá al Camper Eurogaza UCB. El entrenador llegado del Colegio Virgen del Carmen ha conseguido hasta el momento sus mayores éxitos como médico de las selecciones nacionales, con las que ha ganado el Europeo sub 18 y el Mundial sub 19. Entre sus refuerzos destaca la alero Luz Marina Montilla, pues procede del Milar de Liga Challenge. Montilla es la novena jugadora que pasa por el UCB perteneciente al Dobuss Córdoba que en junio del 2021 subió a la Liga 2, todas las que a día de hoy están en activo menos Marta Martínez, ahora en el Barakaldo de la Liga 2. La pívot Marina Santiago es la otra jugadora actual del UCB que subió con el Dobuss, pues las otras siete ya no forman parte de este equipo. Los otros fichajes han sido las júniors Alejandra Rodríguez y Pilar Castro (El Carmen júnior), Carmen Villar (UCB de la liga 21-22), Gema Ramos (Adeba júnior), Ana Aguilar (Puente Genil júnior) y Laura Ales y Victoria Alameda (Cordobasket cadete). De la pasada campaña siguen Marina Santiago, Lucía Fuentes, María Ariza, Vicky Ballesteros y Claudia Bello, esta última jugadora ahora lesionada. Luz Marina Montilla, Marina Santiago y Carmen Villar le darán el toque de veteranía a un equipo también muy joven.

Para el UCB significará su tercera temporada en la N1 Nacional. En su estreno ocupó el quinto lugar de su grupo con 6 victorias y 8 derrotas. En la pasada campaña terminó en el séptimo puesto al ganar 5 de sus 16 encuentros, lo que le llevó al descenso por la vía deportiva, si bien, posteriormente fue repescado por la Federación Andaluza.

Cordobasket

El Cordobasket representará la novedad, ya que debutará en una liga interprovincial femenina. Rafa Funes dirigirá a un conjunto cuyos refuerzos más destacados han llegado del Adeba júnior (Carmen Ballesteros, Victoria Cedeño y Ana María Herreros). Sara Martín, María Primo, María Jiménez, Paula Malagón también jugarán por primera vez en la entidad que preside Ángel Lopera. Lourdes Alba, Marta Lopera, Marta Trujillo, Paula Cobos, Alba Nadales, Lucía García y Laura Ariza seguirán del Cordobasket cadete de la pasada campaña. Con Funes jugarán dos de las componentes del equipo infantil de este club que se proclamó subcampeón de España hace dos años (Lourdes Alba y Marta Lopera), el mejor resultado histórico logrado por un conjunto femenino de base de la provincia.

Rivales y sistema de competición

La gran novedad de la N1 para los conjuntos cordobeses es que no tendrán en su mismo grupo a los siempre potentes conjuntos de Málaga, a los que padecieron como rivales en la primera fase de las últimas cuatro temporadas. Junto al trío de la provincia, en el grupo A de este año militarán un equipo de Jaén (CB Jaén), cuatro de Almería (El Toyo, La Mojonera, Roquetas y CB Almería) y tres de Granada (GMASB, Presentación y Fundación Granada). El GMASB, que lleva dos temporadas jugando la fase de ascenso nacional a Liga 2, y el CB Almería, que el año pasado subió a Challenge pero luego renunció a participar en las ligas nacionales, son algunos de los favoritos. Los dos primeros del grupo accederán a las eliminatorias por subir y también el tercero, siempre que sea uno de los dos mejores terceros entre los tres grupos existentes. El Dobuss Córdoba fue, en la liga 20-21, el último equipo que consiguió una plaza en la segunda fase de la competición.