La desbandada en el Córdoba Futsal ha arrancado: Jesulito, el primero

Con la continuidad en Primera División prácticamente amarrada salvo catástrofe en forma de carambolas en las dos jornadas finales, el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad empieza a escenificar lo que será, a buen seguro, la mayor remodelación de plantillla que haya vivido en su historia en la máxima categoría española. El carrusel de rumores, contactos con vistas al futuro y otros movimientos clásicos en los cambios de ciclo ha sido constante en las últimas semanas, coincidiendo con el periodo en el que el equipo de Josan González entró en una dinámica positiva que le llevó a eludir las plazas de descenso. Aún no lo tiene asegurado, ya que tendría que al menos puntuar este sábado (18.30, LaLiga Sports TV) en la pista de ElPozo si no quiere depender de terceros, pero con la tarea aún por acabar está diseñando su futuro. Y en él no tiene cabida uno de los estandartes del último trienio: Jesulito.

Jesulito: "Duele y mucho" El primer futbolista que ha reconocido de manera pública su adiós al Córdoba Futsal es Jesulito, quien a través de un mensaje a través de las redes sociales explicó sus sensaciones después de recibir del club la comunicación de que no iba a seguir en la plantilla. "Una noticia totalmente inesperada pero que acepto con todas sus consecuencias", expresó el ala gaditano, de 33 años, que llegó a la entidad en verano de 2020 desde el Napoli C5 italiano. En la actual campaña lleva 25 partidos disputados y 4 goles marcados. "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado absolutamente todo en cada minuto de cada partido", subraya el talentoso jugador, quien insiste en que le queda "mucho fútbol sala todavía" y que en los próximos días anunciará su nuevo destino. Uno de los equipos que está interesado en contar con sus servicios es el Xota Osasuna Magna, aunque hay otras propuestas. En la rampa de salida El gaditano ya ha admitido, a falta aún de dos jornadas, que no va a seguir en el Córdoba Futsal. Tampoco lo hará el portero Cristian Ramos, uno de los capitanes y superviviente -junto a Jesús Rodríguez- del equipo que consiguió el histórico ascenso a Primera División en Mengíbar en 2019. Cristian, que ha pasado por un calvario de lesiones en su periodo en la élite y fue fundamental en el asentamiento del club en sus primeros años, perdió protagonismo en esta temporada tras el fichaje de Fabio Alvira, del Palma Futsal, interviniendo solamente en tres de los 28 partidos hasta ahora. Estuvo, además, de baja durante seis semanas con permiso por paternidad -el mismo que ahora disfruta Rodríguez- y en las rotaciones cobró más relevancia el canterano Víctor Areales, con el que el club cuenta para la próxima campaña en el primer equipo. Cristian también sabría ya que su ciclo ha concluido en el Córdoba. 100 vistiendo la blanquiverde! 🤍💚@CordobaFutsal pic.twitter.com/wpRWMxmqSx — Pablo del Moral (@PablodelMoral14) 9 de mayo de 2023 Con el porvenir lejos de Vista Alegre está también Pablo Del Moral, uno de los estandartes del equipo en Primera. Fue uno de los primeros fichajes después del ascenso y en el pasado partido, ante el Ribera Navarra, recibió un homenaje en el Palacio de Deportes Vista Alegre por sus 100 partidos con la camiseta blanquiverde. Una ceremonia con aroma de despedida en la que también le acompaño Zequi, que sostuvo una elástica con el mismo número de encuentros defendiendo el escudo cordobesista. Tanto el gaditano como el madrileño llegaron en la primera hornada de fichajes de Primera. Del Moral, de 30 años, tendría un acuerdo con el Jaén Futsal para las dos próximas campañas. Zequi, de 29, ha tenido ofertas en los últimos veranos y tiene ante sí un mercado tentador. Más adioses Jugadores clave en la etapa reciente del Córdoba Futsal podrían seguir su carrera lejos de Vista Alegre. Son los casos de Alberto Saura y Miguelín, dos jugadores con vitola internacional. El pívot de La Unión, máximo goleador del equipo en la presente campaña con 22 goles, está en la órbita del Anderlecht belga, uno de los mejores equipos de Europa -disputó la pasada Final a Cuatro de la Champions, en la que se proclamó campeón el Palma Futsal-, según algunos portales especializados. Ya al final de la liga pasada, Saura se despidió formalmente con un acto en Vista Alegre, aunque unas semanas después hubo una operación de "marcha atrás" y el club anunció su continuidad. En el caso de Miguelin, con 38 años, el periodo en Córdoba toca a su fin en un campeonato extraño para el balear, que ha ido entrando y saliendo de los planes de Josan González. El ala internacional, uno de los iconos del fútbol sala español por sus éxitos en ElPozo Murcia y en la selección, cerrará un capítulo de dos años en Vista Alegre. En el presente curso ha intervenido en todos los partidos y ha firmado 10 tantos. El notable rendimiento del brasileño Lucas Perin puede ponerle en el escaparate, mientras que otros dos extranjeros, el brasileño Pulinho y el tailandés Muhammad Osamanmusa, se encuentran en sus respectivos países y ya no jugarán más en este curso. El primero lleva meses sin aparecer, por motivos burocráticos, y el club anunció que le espera para la próxima temporada. Al asiático, que se marchó por su paternidad, se le aguarda también para príncipios de la próxima Liga. ¿Y Josan González? La continuidad del entrenador, pieza angular de todo el proyecto deportivo del Córdoba Futsal, no es segura. El club desveló desde finales del año pasado que el pontanés tenía sobre la mesa una oferta de renovación, aunque la cuestión no se ha zanjado y todo quedó a expensas del desenlace del curso 22-23. Josan fichó por la entidad que preside José García Román en la primavera de 2020 para suplir a Miguel Ángel Martínez "Maca" en el tramo final de la Primera División, con el equipo flirteando con el descenso. Debido a la paralización de la competición por la pandemia del coronavirus, Josan no tuvo ocasión de estrenarse en partido oficial. Josan, autocrítico: "El Tudela ha tenido más ganas de ganar que nosotros" El pontanés, con distintos ayudantes en el cuerpo técnico, ha sido el líder en el banquillo en las temporadas 20-21, 21-22 y 22-23, consiguiendo en todas ellas la permanencia en la categoría con más -la primera- o menos -la segunda- apuros. En la actual no ha conseguido meter al Córdoba en la pelea por estar entre los ocho primeros, en una competición marcada por los contratiempos permanentes de todo tipo.