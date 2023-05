Dolido, pero con un discurso cargado de sensatez. A Josan González y al Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad les queda aún tarea que terminar en la Primera División, que está deparando para ellos una experiencia al límite en muchos aspectos. El partido que tenían que ganar -o que empatar, después de los resultados anteriores en la jornada- lo terminaron perdiendo. ¿La razón? “Ha sido un partido en el que se ha visto a un equipo que ha tenido más ganas de ganar, que ha sido Tudela, que nosotros", reconoció el pontanés, quien también recalcó que "aún así, creo que hemos tenido muchísimas situaciones para ponernos por delante”.

Las ocasiones erradas

“Hemos empezado con un balón al poste de Perin pero es verdad que conforme han ido pasando los minutos no nos hemos encontrado cómodos, además de perder muchos balones divididos. En uno de esos ha venido el primer gol, y al final detalles han decidido, porque no diría que no nos jugábamos tanto como ellos, porque nos jugábamos lo mismo, pero ellos estaban un punto por encima en esa activación”, explicó Josan González.

Para el técnico, hubo una cuestión de detalles que resultó determinante. “Si nos fijamos, hemos recibido tres goles en transición y hemos cometido tres faltas en el segundo tiempo que son detalles que habíamos mejorado muchísimo en esta segunda parte de la temporada y que en el momento que llega un equipo que te los iguala, o te los mejora, se te complica mucho todo”, reconoció.

También mostró un punto crítico sobre la actuación de los árbitros, poniendo el foco en una acción concreta. “Ha sido una jugada que creo que ha sido clave, la expulsión de Nacho, pero los árbitros han decidido que no era la segunda amarilla, pero no hay que poner paños calientes, al final Tudela ha sido mejor que nosotros y por eso ha ganado el partido”.