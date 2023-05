No es un partido cualquiera. El Córdoba Futsal-Ribera Navarra (sábado, 19.00, Vista Alegre, LaLiga Sports TV) representa para ambos equipos una oportunidad fantástica para acercarse a su objetivo. Ambos quieren salvar la plaza en Primera División. A los anfitriones les sirve ganar para garantizarse un quinto curso en la élite; los tudelanos necesitarán algo más... y si pierden el asunto se les queda negrísimo. "Será duro", augura Josan González, entrenador blanquiverde, cuyo deseo compartido con el equipo y la afición es único: "Ganar y lograr la salvación matemática".

Un adversario engañoso

El Ribera Navarra, un clásico de la categoría, comparecerá en Vista Alegre como penúltimo en la tabla clasificatoria y con una inercia peligrosa. Si por esas se confía Josan González, perro viejo pese a su juventud en estos momentos de la temporada en los que pueden suceder cosas impensables. Ya en la primera vuelta los tudelanos se impusieron por 5-3.

"Será muy complicado, porque muy poco tienen que ver los números con la temporada y con el juego que está desplegando el equipo de Tudela", subraya el pontanés, que elogia el potencial del Ribera. "Cuentan con un gran entrenador y tienen a uno de los mejores goleadores de la liga, como es Terry Prestjord", expone, aunque también deja claro su diagnóstico sobre el porqué del declive navarro. "Quizá su falta de acierto ante portería es lo que los tiene ahí en esa posición", apunta.

Duelo de emociones

Si el Ribera llega con la necesidad imperiosa, el Córdoba tendrá que lidiar con un estado anímico que linda con la ansiedad por resolver. Ya le ocurrió otras veces. Lo sabe y tratará de evitarlo. "No se trata solo de querer ganar sino de saber cómo hacerlo", manifiesta Josan, que destaca que "los chavales están entrenando muy bien". ¿La clave? "Si estamos bien concentrados y mentalizados durante todo el partido, sabiendo que será muy duro, podremos conseguir el objetivo", dice.

"Es verdad que vienen muy necesitados, pero nosotros tenemos muchísimas ganas de acabar el partido con una victoria", resalta el técnico, que podrá volver a disponer de Alberto Saura después de cuatro partidos de ausencia del goleador por una sanción. No estarán Ismael -expulsado en Levante-, Jesús Rodríguez -por baja paternal- ni Pulinho, en su país y con billete de retorno para la próxima pretemporada. La escuadra cordobesista ha respondido bien ante los últimos contratiempos, logrando su mejor balance en el último mes y medio.

Las cuatro victorias caseras

La contundencia del Córdoba en Vista Alegre está siendo un factor decisivo en el cumplimiento del objetivo de salvar la categoría. Los conjuntos del Xota Osasuna Magna, Industrias Santa Coloma, Manzanares y UMA Antequera fueron víctimas del equipo blanquiverde y del empuje de la afición, cuya presencia ha ido creciendo al ritmo de los llamamientos del club y las promociones especiales. La de este encuentro, penúltimo en casa de la Liga 22-23, es especialmente llamativa. La entidad que preside José García Román regala dos entradas a cada uno de sus abonados, que rozan el millar. Con la presentación de su carné podrán entrar junto a dos invitados de manera gratuita, sin necesidad de reserva ni trámite anterior. Esa medida puede hacer que Vista Alegre ronde los tres millares de seguidores.

"Esperamos un pabellón lleno hasta la bandera de gente que nos arrope", dice Josan González, quien después de cada cita al calor del hogar ha mostrado su emoción por la respuesta de la gente en una campaña que no ha estado en los niveles esperados. "Al público cuando le hemos pedido ayuda ha estado ahí. Les pedí que no dejaran solos a los jugadores y no lo han hecho. Les prometí que los jugadores iban a responder y así lo han hecho", ha apuntado Josan, que no ve mejor manera de sellar la campaña que con una victoria que alargaría un récord: nunca en su etapa en Primera División había logrado el Córdoba más de tres victorias seguidas en casa. "Queremos esos tres puntos para acabar con la salvación matemática", zanja.