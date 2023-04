El Cazador, campeón de España de boxeo tras vencer a Landaeta en el WiZink Center

Lo hizo. El cordobés José Luis Navarro Jr se proclamó campeón de España en los pesos supermedios tras salir triunfante en un combate formidable ante Ronny Landaeta, que llegaba como poseedor del cinturón y que opuso una resistencia férrea ante El Cazador. No fue sencillo. La exigencia fue máxima para el joven púgil, de 23 años, que acabó imponiéndose por K.O. técnico el noveno de los diez asaltos pactados para la pelea, celebrada en el WiZink Center de Madrid dentro de la velada Boxing Gold, organizada por la nueva promotora de Kerman Lejarraga.

"Seré el ganador, seguro, pero no sé cómo", dijo en las vísperas el púgil cordobés, que apenas dos meses después de haber caído ante Landaeta afrontó la revancha con un plan muy marcado. No quiso compartirlo públicamente, pero la hoja de ruta para optar al triunfo parecía clara a tenor de lo presenciado en el ring cordobés en febrero. Aquella derrota fue un curso acelerado de madurez para un José Luis Navarro Jr. que compareció en el WiZink Center con las ideas claras sobre cómo combatir ante el experto pegador hispano-venezolano. El Cazador no se dejó llevar por las prisas y fue a lo suyo, mostrándose inteligente. También tuvo que tirar de físico y aguantar con fuerzas ante la valiente resistencia de Landaeta.

Arranque dominante de Navarro

Navarro fue mejor desde el primer asalto, manteniendo la distancia gracias a su mayor altura y lanzando golpes al vigente campeón, que pronto entendió que la pelea iba a tener poco que ver con la que tuvo lugar en Córdoba. En aquella ocasión hubo un torbellino de emociones que enturbió al joven aspirante. Esta vez el cordobés mostró un perfil mas cauto y menos arriesgado, poniendo en aprietos a Landaeta y llevando la iniciativa en los tres primeros asaltos.

En el inicio del cuarto el campeón sacó algunas manos al principio, pero la réplica de El Cazador fue rotunda. Sin embargo, El Llanero no se entregaba. El veterano púgil, de 40 años, mostro algo más que orgullo en el arranque del quinto asalto, soltando una tanda de buenos golpes y equilibrando el combate. Su capacidad de resistencia era imponente ante Navarro, que por primera vez vio comprometido el papel dominante que estaba ejerciendo hasta entonces.

El Llanero replica, pero El Cazador se impone

Las hostilidades subieron de grados en el sexto asalto, con ambos púgiles ya desatados: Landaeta conectó varios golpes a Navarro, que pasaba entonces por sus momentos más delicados aunque no cedía un palmo. Ambos llegaron a perder el protector bucal en un round encarnizado. El sonido de la campana dio paso a otro nivel: en su anterior duelo, en Córdoba, Landaeta había salido triunfante por K.O. técnico en ese asalto. En el WiZink la batalla iba a ser más larga y cruenta.

Con hemorragia bucal en Landaeta y la ceja hinchada de Navarro, el séptimo asalto mostró el desgaste físico de ambos en una pelea de exigencia extrema y una ferocidad brutal. El cordobés mantenía el tipo ante un adversario indómito, que defendía su corona de un modo conmovedor.

En el octavo asalto recibió el hispano venezolano una tanda de golpes formidables por parte de Navarro, manteniéndose en pie a duras penas. Ya no pudo en el noveno. Navarro fue con todo su poder y mandó al Llanero a las cuerdas, tambaleante. El árbitro, Agapito, estimó que lo procedente era detener el combate ante el estado de Landaeta, mareado y ya sin capacidad para responder a los puñetazos del cordobés, que se proclamó así nuevo campeón de España de los supermedios.

La victoria más importante

En el WiZink Center logró José Luis Navarro su triunfo más importante, el que le reporta su primer título oficial como profesional. Su balance queda con 8-1 -todas las victorias por K.O.- y a partir de ahora se abre un camino nuevo para orientar su carrera, guiada desde el inicio por el entrenador y promotor Ricardo Sánchez Atocha.

El Llanero se suma así a la lista de rivales noqueados por El Cazador. El malí Youssouf Kone, el nicaragüense Santos Medrano, el húngaro Janos Lakatos, el ruso Elan Bairamov y el canario Cristian 'La Roca' Felipe cayeron sucesivamente ante Navarro, que su primer combate internacional noqueó en Alemania al campeón germano, Dimitar Tilev. En la primera aparición en su tierra, el pasado 1 de octubre, dio buena cuenta del francés Mathieu Gomes en el ring del Gimnasio El Cazador, que regenta su padre en el Polígono de Chinales. Ahí se marcó la necesidad de dar el salto de nivel en un escenario, Vista Alegre, que tiene para él una significación especial por ser el recinto en el que su progenitor tocó el cielo hace casi tres décadas. Al amparo de su afición padeció su única derrota, de la que extrajo la mejor de las lecciones. Se aplicó para conseguir la revancha y logró su propósito.

El Cazador Jr. ha encontrado en su emergente carrera apoyos fundamentales. Uno es su padre, un icono del deporte cordobés en los años 90. Entre 1993 y 1997 se labró un expediente brillante, en el que se incluyen títulos de campeón de España (93) welter, del Mundo Hispano en peso medio ligero (94) y de Europa welter, en una legendaria velada en Córdoba una semana antes de la Navidad de 1994 ante el británico Delroy Brian. Estuvo dos años invicto como profesional hasta que cayó en Levallois ante el francés Valery Kayumba en una pelea por el cinturón continental en 1995. Enlazó 19 triunfos. Su hijo ya es campeón de España. La saga continúa.