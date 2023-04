La revancha del WiZink: El Cazador y Ronny Landaeta, frente a frente

El segundo capítulo de la historia. Dos meses después, con un profundo trabajo de reflexión y con un título de por medio, tanto José Luis Navarro Jr., apodado comúnmente en el ring como El Cazador, al igual que El Llanero, Ronny Landaeta, volverán a medir sus guantes por el Campeonato de España de Boxeo en peso supermedio, en la secuela de una velada electrizante que se saldó de forma amarga para el cordobés en el Palacio de Deportes Vista Alegre el pasado febrero, pero que ahora busca mejor suerte y la conquista del cinturón en otra noche que se antoja mágica para el cordobés, de vuelta a escena este sábado a partir de las 21.50 horas en el cuadrilátero del WiZink Center de Madrid.

Cita de calibre en la que el púgil buscará la redención ante el veterano boxeador hispano-venezolano, de 40 años, que le propinó la primera derrota profesional de su carrera para negarle, de igual forma, la primera tentativa al título nacional en su incipiente trayectoria, que ahora registra siete triunfos -todos por KO técnico- y una única derrota, para la que persigue su revancha.

Cuentas pendientes

Navarro lo sabe. Enrabietado tras hincar la rodilla en su tierra, la intención de El Cazador en este nuevo pleito pasa únicamente por un punto: convertirse en campeón de España. Entre el alto voltaje emocional, el objetivo de resarcirse y un arduo trabajo de la mano de su preparador, Ricardo Sánchez Atocha, al de Córdoba le llega el momento de volver a brillar, esta vez lejos de casa, aunque con la lección aprendida y un arsenal de ases bajo la manga para devolver la jugada al de Orituco, al que consiguió poner contra las cuerdas.

Tan solo dos días bastaron al cordobés para digerir el duro revés en su primer intento de asaltar el título y enfundarse de nuevo los guantes, inicio de una preparación de ocho semanas -según reflejó el púgil en sus propias redes sociales- para volver a luchar por hacer historia. El colofón, a dirimir este sábado en un escenario de grandes citas como el coliseo madrileño, territorio neutral el que también se citará una amplia parrilla de combates profesionales (8), con el de Jon Fernández ante Petr Petrov como cabeza de cartel en la velada.

El panel de combates, seguidamente, lo completarán los envites entre Almudena Álvarez y Eva Cantos (peso pluma femenino), Elianel Guerreo y Marius Istrate (superligero), Fortea y Flores (superwélter), Chukhadzhian y Marcano (wélter), Jonathan “Maravilla” y Zoravor (superligero), además de la pugna por el título de España en peso superligero entre Samuel Molina y Urrutia.

“Habrá alguna sorpresa”

Sin desvelar su estrategia, aunque augurando cambios importantes, además, el púgil cordobés admitió que prepara otra batalla ante Landaeta, aunque una bien distinta. “Hemos cambiado, hemos pulido errores, y lo hemos podido hacer rápido. Hemos realizado muchísimo trabajo, más carga, todo el doble, ya sabe la gente cómo se las gasta Ricardo Sánchez Atocha”, señaló en declaraciones al portal especializado Espabox, indicando su intención de “sorprender” al de Orituco en busca de un desenlace distinto en su segundo enfrentamiento. “Alguna sorpresa habrá, se verá en el ring la estrategia. Seré el ganador, seguro, pero no sé cómo”, apuntó ambicioso el cordobés.

Y es que el resultado en el primero de sus cruces, el pasado 18 de febrero, dejó un saldo ciertamente descorazonador para el joven boxeador de 23 años -recién cumplidos-, que dominó con solvencia hasta el sexto asalto, para posteriormente ceder por KO técnico tras la rebelión de Landaeta. Un guion, pese al negativo resultado, que marca el camino a seguir este sábado en el WiZink Center, donde El Cazador llega con la lección aprendida y su rival estudiado. “De peso voy muy bien. He estado entrenando muchas sesiones de sparring, tres veces a la semana, esta última todos los días y además con púgiles parecidos a Landaeta”, afirmó.

“Si pasa lo mismo que en el anterior combate, pues a seguir trabajando. Tengo mucha carrera por delante”, zanjó.

Landaeta, confiante

En el otro lado partirá El Llanero, vencedor del primer cruce entre ambos contendientes, clásico de la categoría y actual campeón de España en peso supermedio, para el que retoma la defensa frente al cordobés. Tras llevarse la cita en Vista Alegre hace tan solo dos meses, Ronny defiende sus premisas: no alterar la hoja de ruta para volver a superar a Navarro. “Yo no tengo que cambiar nada para el combate, ni en mi preparación. Eso sí, me lo estoy tomando como si fuera un Campeonato del Mundo”, avisó en declaraciones a Espabox.

“Mi opinión de veterano es que creo que no le ha dado tiempo para cambiar. La pelea será parecida, vamos a ir a cansarlo y a ver qué pasa”, analizó sobre el otra vez aspirante al título, para el que prepara una estrategia similar en busca de repetir el resultado del último enfrentamiento entre ambos, que apunta a un mero aperitivo en comparación a lo que está por venir en esta segunda parte del José Luis Navarro Jr. contra Landaeta.