El Córdoba Futsal arranca en Primera entre claroscuros y obstáculos

La entrada en el curso está siendo especialmente dura para el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que después de las dos primeras jornadas ocupa la última posición en la Primera División después de acumular dos derrotas ante el Noia Portus Apostoli (4-5) y el Barça (6-4). La primera, ante un recién ascendido; la segunda, contra el campeón de Liga y de Europa. Una en Vista Alegre y otra en el Palau. Compitiendo al límite en ambas ocasiones, pero perdiendo el partido... y a jugadores. En el estreno se rompió Zequi, con una fractura en el dedo de un pie; en la primera salida retornó dolorido Pablo Del Moral, que terminó retirándose de la cancha ayudado por sus compañeros en la última acción del pleito en Barcelona. En la casa blanquiverde suspiran por que el percance no sea grave. No está siendo sencillo ni nadie esperaba que lo fuera. Josan González está lidiando con un periodo de claroscuros y obstáculos, que reclama del grupo un esfuerzo de unidad y un arreón de liderazgo. La próxima prueba será de órdago: llegará al Palacio Vista Alegre el Jaén FS en una fase de pujanza.

Dos derrotas, el peor arranque

Nunca había sufrido el Córdoba Futsal dos derrotas seguidas en un inicio de Liga desde que logró el ascenso a la élite. De hecho, su puesta en escena fue de lo más espectacular: en la 19-20 se estrenó ganando en Vista Alegre al Osasuna Magna (1-0) y después dio el golpe en la cancha del Levante (2-3). En la siguiente cayó en casa ante el Burela (5-6) y luego rescató un punto ante el BeSoccer UMA Antequera (1-1), mientras que en la 21-22 perdió en la pista del Jimbee Cartagena (3-1) para luego imponerse al Palma Futsal (4-2) en su presentación ante la afición blanquiverde. De hecho, el pasado campeonato está fijado como el más productivo en su historia. A finales de octubre, después de apabullantes triunfos ante el Burela (1-4) y el Industrias Santa Coloma (5-1) se colocó por primera vez líder de Primera División.

Los once goles encajados

Seis en casa y cinco fuera. Once tantos recibidos. Más que nadie en la división. Demasiados para poder opositar el triunfo en una categoría en la que no es un tópico afirmar -y este año menos que nunca- que cualquiera es capaz de ganar a cualquiera en cualquier pista. Los escalones por potencial económico se desdibujaron en la Liga pasada en gran medida y en la actual, por los marcadores en las dos primeras citas, parece claro que nadie puede confiarse. "Hemos encajado en dos jornadas once goles y así es complicado sacar puntos. La parte positiva es que hemos competido en muchas fases de tú a tú, y nos vamos con esa sensación, pero tristes por los errores", confesó Josan González tras el partido en el Palau.

El estreno de los jóvenes

La potenciación de la cantera es uno de los puntos estratégicos del plan de avance del Córdoba Futsal. El club que preside José García Román ha logrado en los últimos años elevar el nivel de sus categorías de base, donde Rafa García coordina las operaciones. El equipo juvenil y el que se estrenó en la Segunda División B cuentan con futbolistas en la rampa de lanzamiento. En el Palau, uno de los escenarios más nobles del continente, salieron a jugar tres canteranos: Joaquín, Iván Gemes y Rafalillo. El primero ya tuvo su oportunidad el curso pasado y es uno de los elementos de mayor proyección. Rafalillo, formado en la cantera del Adecor y en las filas del filial del Jaén FS el año pasado, el retorno a su tierra está resultando más que interesante. Ha formado parte de las convocatorias y se estrenó ante el Barça al igual que Iván, que forma parte de una saga histórica en el fútbol sala local, pues es hijo de Juan Ignacio Gemes, con pasado -como Alfonso Gemes- en el recordado Pinar Adecor.

Sin Zequi y esperando a Viana

La lesión de Zequi en la primera jornada ha supuesto un duro golpe para el Córdoba Futsal, que tiene en el ala gaditano a uno de sus referentes. El jugador, que llegó desde el Santiago Futsal en 2019, ha ido creciendo en protagonismo hasta convertirse en un multiusos que ayuda en todos los lugares de la cancha. Su sociedad con Jesulito es un surtidor de creatividad y su carácter aguerrido impregna a todos. El equipo le echa de menos. También a Álex Viana, que sigue fuera de la órbita del Córdoba. El brasileño no ha vuelto desde el final de la pasada campaña y se encuentra, según el club, a expensas de resolver trámites burocráticos para llegar a la ciudad. Su retorno parecía inminente poco antes de la Liga, pero aún no se ha producido. El ala no ha realizado la pretemporada con el equipo.

Saura y Bolo, con galones

La redención como goleador de Alberto Saura es uno de los puntos de apoyo más importantes del Córdoba Futsal, que tuvo en el pívot murciano a su mejor anotador en la pretemporada. En la primera jornada, el de La Unión firmó un triplete ante el Noia en Vista Alegre, aunque no sirvió para puntuar ante los gallegos. Después de la marcha de Shimizu, Saura sigue teniendo como compañero de posición al prieguense Ismael -cada vez con más peso en las rotaciones- y al tailandés Muhammad Osamanmusa, que aún no se ha estrenado como anotador. Quien sí lo ha hecho es Lucas Bolo, cuyo impacto en el equipo ha sido inmediato. El cierre argentino sobresalió ante el Noia y se destapó en el Palau ante el Barça con dos goles, siendo el segundo de ellos elegido por la LNFS como el mejor de la segunda jornada. El capitán de la albiceleste está sacando a relucir su experiencia, que será clave para reconducir la trayectoria del Córdoba en un incómodo arranque en la Primera División.