El enfrentamiento entre el Salerm Puente Genil y el CD Pozoblanco comenzó vibrante. Los dos conjuntos saltaron al choque bien plantados. Lo trató hasta en dos ocasiones durante los primeros compases el Salerm, que probó a Sillero por mediación de Brian y posteriormente de Franco, este último marchándose levemente desviado su disparo. Volvían a probar suerte los rojillos haciendo valer su condición de local, con un gran disparo de Salva Vegas que se estrelló en la madera al cuarto de hora de juego.

Los de Antonio Jesús Cobos -todavía con el susto en el cuerpo tras el palo- también hicieron lo propio y fueron afianzándose cada vez más sobre el verde del Manuel Polinario. La primera de sus tentativas la encabezó Diego Gámiz, que sirvió a balón parado un centro que cerca estuvo de rematar Valentín. También puso la rúbrica Tommy Montenegro casi acto seguido, con una buena jugada personal que acabó golpeando en el lateral de la red defendida por Cristian.

Las fuerzas estaban igualadas y el marcador permanecía intacto pese a los pertinentes intentos de ambos equipos por adelantarse. Volvió a tenerla hasta en dos ocasiones Edu Chía, esta vez para los locales, encontrándose en sendos disparos con el blocaje de un muy atento Sillero. También se vio nuevamente exigido minutos después el meta pozoalbense, en una nueva acción de peligro rojilla tras un gran centro de Franco que trató de embocar de cabeza Cuenca. El particular toma y daca era efectivo y los pedrocheños pusieron nuevamente su aval con el disparo de Diego Gámiz al filo del receso, que a pesar de marcharse por poco no consiguió mover el resultado inaugural.

El Salerm tuvo más acierto tras el descanso

El tiempo de refresco trajo de vuelta a dos planteles dispuestos a llevarse los tres puntos del derbi cordobés, por lo que la puesta en escena presumía de aún más intensidad que en la primera mitad. Así lo evidenció Brian Triviño, que con los jugadores todavía prácticamente saliendo del túnel de vestuarios ya celebraba su tanto de cabeza tras batir a Sillero para aventajar en el partido a los suyos, 1-0. Los pozoalbenses trataron de reaccionar ya por debajo, probando a Cristian Agredano con otro disparo que muy cerca estuvo de devolver la equidad. Y así la tuvieron posteriormente los blanquillos, consiguiendo poco después el premio a la insistencia con el gol de la igualada, tras una buena jugada del cuadro pedrocheño culminada por un Samu González sumado al ataque, 1-1.

El tanto reforzó a los pozoalbenses, que siguieron acercándose cada vez con más peligro a la meta pontanesa. El gol del empate no había sentado bien en el seno del equipo local, por lo que Juanmi Puentenueva decidió sacudir el avispero dando entrada a Alberto Ramos y Pedro Morillo. Y la estrategia surtió efecto, no a la primera sino a la segunda, cuando nuevamente Brian Triviño apareció para devolver la ventaja al Salerm Puente Genil y arrancar los aplausos en el Manuel Polinario, 2-1. Con poco margen de reacción, lo siguió intentando hasta el pitido final el Pozoblanco, que la tuvo en el último minuto de partido a merced de una doble ocasión desbaratada por enésima vez por Cristian, quien no rebló y terminó por echar ya el cerrojo a los tres puntos del derbi.

Ficha técnica:

2 - Salerm Puente Genil: Cristian, Franco (Pedro Morillo, min. 75’), Chía, Núñez, Yona, Yimi (Joaquín, min. 45‘), Salva Vegas (Alberto Ramos, min. 75‘), Carlos Cuenca, Amin (Ezequiel Lamarca, min. 62’), Mario Sánchez y Brian Triviño.

1 - CD Pozoblanco: Sillero, Fran Gómez (Mori, min. 78‘), Samu, Puyi (David García, min. 45’), Jaime Almagro, Zara (León, min. 54’), Valentín, Álex Machado, Manu Moya, Diego Gámiz y Tommy Montenegro.

Goles: 1-0 (min. 46’) Brian Triviño. 1-1 (min. 66’) Samu. 2-1 (min. 81’) Brian Triviño.

Árbitro: Fernando Lafuente Sánchez, del colegio sevillano. Amonestó con amarilla a los locales Salva Vegas, Franco, Brian, Joaquín, Pedro Morillo y Mario Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimotercera jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF, disputado en el Estadio Manuel Polinario (Puente Genil, Córdoba).