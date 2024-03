Un guitarrista cordobés abre el primer tablao de Mallorca

Él es cordobés, de Posadas. Ella mallorquina, de Palma. Ambos tienen 30 años y les une su vocación flamenca y su profesión docente en el Conservatorio Superior de Música de la ciudad isleña. Cuando confluyeron y se conocieron empezaron a poner en común sus ideas y vieron que una ciudad como Palma de Mallorca no contaba «con ningún lugar donde disfrutar del flamenco», explica a Diario CÓRDOBA Paco Valero, quien en el año 2021 logró el primer premio de Jóvenes Flamencos de Córdoba, en la modalidad de Guitarra Flamenca.

Esa carencia cultural no entraba en la cabeza de estos dos jóvenes e inquietos artistas. De ese modo, empezaron su propio estudio de mercado para constatar algo que ya sabían, que había nicho para ello. Sobre todo si se piensa, además de en el público local, en los turistas extranjeros a los que el flamenco siempre les ha atraído.

Así que se pusieron en marcha para intentar llenar ese hueco tan incomprensible en una ciudad con actividad turística y cultural tan intensa y tirando de sus propios conocimientos de la materia, pues Rocío Arrom es bailaora y profesora de Danza Española, y de una gran voluntad han hecho realidad Alma, el primer tablao flamenco de Palma de Mallorca.

Dar visibilidad al flamenco

En él, ambos promotores están empeñados en ofrecer un espacio agradable donde poder disfrutar de «flamenco de calidad». «Nos hacía ilusión poner en marcha un proyecto con el que dar visibilidad tanto al flamenco como arte, como a los artistas que lo hacen posible», explican al alimón los empresarios. Su empeño es que los espectáculos «sean de calidad» y, poco a poco, ir incorporando nuevas figuras. No en vano, el local abre de lunes a domingo, ofreciendo dos pases diarios, en principio, hasta el 31 de octubre, con lo que han de ser muchos los artistas que pasen a partir de ahora por él. Para esta primera temporada han contado con el baile de La Popi, el toque de Alejandro Moreno y el cante de Cristina Soler, que estarán en cartel hasta el próximo día 1 de abril, pues, con la intención de presentar al mayor número de artistas posible, el programa irá cambiando por quincenas. Después esperan poder seguir incorporando figuras procedentes de otros puntos del país. La programación la han abierto artistas de un nivel elevado, procedentes de Madrid (Popi y Moreno) y Andalucía (Soler) y, aunque por ahora aseguran que no pueden porque sus ocupaciones docentes y empresariales no se lo permiten, no descartan subir ellos mismos a las tablas que con tanto esfuerzo han montado.

La Popi, Cristina Soler y Alejandro Moreno, durante su actuación. / ÁLVARO MALDONADO

Aforo de 85 sillas

En cuanto a las características del recinto, Valero y Arrom explican que han querido hacer un lugar acogedor, pero con profundo aire flamenco, para poder disfrutar del arte jondo. Por ello, el aforo del lugar es de «85 sillas», haciendo énfasis en ese concepto, a lo que se une lo que consideran una parte fundamental, como es la gastronomía, «en ese terreno también hemos querido que todo vaya en consonancia, con productos ibéricos, sin olvidar lo que son propios de Baleares, como el queso mahonés».Su ilusión se ha visto hecha realidad este fin de semana, cuando ha abierto sus puertas, en una de las grandes avenidas de la ciudad, en un acto que contó con una nutrida asistencia de personalidades relacionadas con el arte, la cultura y el turismo de la ciudad.

Un invitado muy especial

Entre ellos también se pudo ver alguna que otra personalidad destacada del país en otros terrenos muy de la tierra de Valero como son los toros. Este es el caso de Manuel Benítez ‘El Cordobés’, que se desplazó desde la ciudad en la que es Califa del Toreo hasta la isla para acompañar al que durante algo más de tres años ha sido su profesor particular de guitarra.

Paco Valero señala al respecto que ha sido "todo un honor" contar con tan insigne invitado en el evento, sobre todo por la distancia que separa ambas ciudades, lo que demuestra, apunta, «la gran amistad y el enorme afecto que nos une a Manuel y a mí».

