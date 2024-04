El C3A inaugura 'Ecologías de la paz' sin certezas sobre si se mantendrá el vínculo con la fundación TBA21

El C3A de Córdoba abrirá esta tarde al público las puertas de Ecologías de la paz, la tercera y última de las exposiciones que alberga este espacio de la Junta de Andalucía, aunque subvencionadas por el Ayuntamiento de Córdoba, sin la certeza de la continuidad de esta relación que ya ha atravesado su ecuador. Según fuentes municipales y autonómicas, en los últimos meses todo el esfuerzo se ha centrado en sacar adelante la nueva propuesta, que se podrá ver hasta el 30 de marzo del año que viene, por lo que todos coinciden en que "hay tiempo" para sentarse a negociar y ver las posibilidades de renovar o no la colaboración, que en este caso requirió una aportación municipal de casi 500.000 euros. De momento, ni se confirma ni se descarta que vaya a haber un segundo acuerdo.

Mientras se resuelve la incógnita de la ecuación, este viernes ha tenido lugar la presentación a los medios del contenido de esta nueva propuesta Ecologías de la paz que, a simple vista (doctores tiene la iglesia y serán los críticos de arte quienes deban juzgarla), es la menos llamativa, la menos impactante de las tres alojadas hasta ahora. Aunque el tema de la paz, en un momento tan convulso como el actual, con dos grandes guerras instaladas en los contornos de Europa, da múltiples oportunidades de creación, lo cierto es que lo que se exhibe es mucho más conceptual, por lo que cada obra exige un ejercicio previo de escucha o lectura y reflexión antes de provocar una reacción.

Escultura de la exposición 'Ecologías de la paz' en el C3A. / Manuel Murillo

Emoción en la presentación del proyecto

El discurso que sustenta la muestra está de sobra bien construido, tanto es así que la propia Francesca Thyssen, propietaria de la colección, se emocionó hasta las lágrimas al esbozarlo frente a las cámaras. Con su inmaculado acento inglés, ha expuesto cómo el trabajo de preparación de esta exposición la ha hecho reflexionar sobre la enorme suerte que tenemos todos los que hemos nacido en tiempos de paz, los que vivimos en la parte del mundo en la que no hay conflictos armados. Incapaz de vivir al margen de esa cruenta realidad, ha confesado que ha visitado la primera línea de guerra en tres ocasiones porque no le basta con lo que le llega a través de las noticias. Su conclusión a esa experiencia ha sido la de apostar por el arte como una herramienta capaz de construir puentes y abrir discusiones y debates sobre las vías necesarias para llegar a la paz.

La comisaria de la exposición, Daniela Zyman, que tampoco tiene costumbre de practicar su castellano, ha ido más allá deconstruyendo los conceptos que sustentan la exposición que se puede ver en el C3A estos días señalando que paz no es ausencia de guerra, que hay otros elementos como la falta de justicia, la ocupación, los estados de emergencia, las crisis humanitarias que también pueden ser antónimos de la paz. Ha señalado que la identificación de la guerra con el mal es una banalización que muchas veces lleva a juicios morales que permiten a mucha gente desligarse del compromiso con la paz y, por último, ha añadido que la paz no puede vincularse solo a la especie humana, sino que requiere la armonía con todos los elementos del planeta, incluidos animales y entorno.

En la presentación, han intervenido el secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y la concejala de Cultura, Isabel Albás, que han coincidido en la apuesta de Córdoba por el arte contemporáneo como un elemento agitador de la cultura y de la vanguardia complementario al vasto patrimonio monumental de la ciudad.

Más de 50 obras de artistas nacionales e internacionales

En cuanto al contenido mismo de la exposición, que busca sellar de algún modo el compromiso de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba con el arte y la cultura como agentes de transformación social, Ecologías de la paz reúne más de 50 obras de artistas nacionales e internacionales procedentes de la c en torno a nuevas ideas para ensayar caminos hacia la reparación así como a evidencias, historias y recuerdos de escenarios de traumas y conflictos. Uno de los nombres más destacados es Candice Breitz, artista sudafricana residente en Berlín y una de las voces judías más polémicas en la actualidad por sus críticas a la violencia en la franja de Gaza. Breitz presenta en Córdoba Legend (Un retrato de Bob Marley), 2005, uno de los primeros encargos de la Fundación TBA21 que consiste en una instalación audiovisual de 30 canales en la que la artista explora los contrastes entre el Bob Marley que se ha convertido en una marca fuera de Jamaica, y el Bob Marley que fue descrito con gran respeto por los jamaiquinos en su primera visita a la isla.

Este proyecto expositivo incluye además seis nuevas producciones entre las que se encuentra la de la artista palestina Mirna Bamieh, Bitter Things, una instalación multimedia en torno a las naranjas de su ciudad natal y del C3A en un viaje de ida y vuelta desde tiempos antiguos, pasando por historias de colonización y de ocupación.

Otro de los encargos más llamativos es la instalación del colectivo The Center for Spatial Technologies con el apoyo de la célebre agencia de investigación artística Forensic Architecture, que bajo el título Memory Theatre recrea la destrucción del Teatro Dramático Regional Académico de Donetsk de Mariúpol, Ucrania, tras el ataque aéreo ruso en la mañana del 16 de marzo de 2022.

Artistas españoles presentes en la muestra

Ecologías de la paz también recoge obras de artistas españoles como Álvaro Urbano, Cristina Garrido, Lorenzo Sandoval y Cristina Lucas. Esta última presentará para el exterior del museo tres lonas sobre los bombardeos durante la Guerra Civil Española, en Ucrania y la zona de Gaza, y en uno de los patios del C3A, tres esculturas de hierro que representan las rutas de la globalización asociadas con el comercio, que han moldeado nuestra relación con el planeta. Asimismo, expondrá una serie de cartografías bordadas que resaltan la intensidad de los bombardeos aéreos en diversos conflictos.

Ecologías de la paz culmina la trilogía de exposiciones que la fundación y el C3A han desarrollado en los últimos tres años en la ciudad de Córdoba y que han abordado los intereses que articulan el trabajo de TBA21 y su colección: la ecología y el cuidado del medio ambiente, la recuperación de saberes ancestrales de la mano de diversas comunidades indígenas y los procesos regenerativos y de construcción de paz y justicia social. Unas líneas de trabajo que conforman los principios fundacionales de TBA21 y que han guiado la trayectoria de la fundación.

Programa inaugural

La muestra irá acompañada de un extenso programa de actividades este fin de semana, que reunirá a figuras de gran relevancia, nacional e internacional, en conversaciones, performances y presentaciones. De este modo, destacan los discursos inaugurales a cargo de Olga Rodríguez, periodista, investigadora y escritora especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos, y Maksym Rokmanik, de Center for Spatial Technologies, esta tarde a las 19 horas. Le seguirá la performance Tres golpes, a cargo del artista flamenco Perrate con Paco de Amparo a la guitarra que tendrá lugar a las 21 horas en la Sala Orive.

Mañana sábado el programa arrancará a las 11 horas con el taller Sour Things, de Mirna Bamieh, seguido de la presentación del libro Meandering: Art, Ecology, and Metaphysics. A las 18.00 horas la comisaria Daniela Zyman y la directora de exposiciones Marina Avia Estrada coordinarán las charlas Hacia el mundo que queremos. Reflexiones sobre la paz, en las que participarán artistas como Candice Breitz, Fiona Banner, Maksym Rokmaniko, Marina Otero Verzier y Cristina Lucas. La jornada terminará con el concierto To the Hands, a cargo del Coro Brouwer, a las 21 horas. Todas estas actividades tendrán lugar en el espacio Caja Negra del C3A.