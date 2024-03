Nudos y nidos en ‘Rialidad’

'Rialidad’ es una sorpresa, aunque según su autor es muchas cosas más. Es el todo fluye de Heráclito, la superación del velo ficticio hindú. También es para mí un entrelazado de cajones filosóficos, logrado mediante un procedimiento aleatorio de entrecruzamiento de palabras. A mis ochenta y seis años de edad cae en mis manos ‘Rialidad’ , libro de un centenar de páginas, estructurado en treinta y cinco capítulos, no numerados, y engarzados para formar una cadena interminable de aforismos que me obligan a pensar.

Su autor, Jesús Serrano Reyes ha fabricado una biblioteca de aforismos que son como píldoras para hacer pensar al lector. El trabajo le ha requerido tiempo y muchas dosis de soledad. Son frases de alto contenido intelectual. La palabra final de cada apartado es el hito en este camino de sorpresas y sirve de aduana para entrar en la próxima vereda intelectual.

¿Cómo es posible transcurrir desde la «Belleza a la política» y desde ésta al «Humor» sin perder el rigor intelectual? Si bien es verdad que «Política y humor» son coetáneos y conviven pero jamás aquélla será digna de beldad.

Este libro está dirigido a lectores reposados, capaces de detenerse a pensar y a intentar sustanciar el mensaje que bulle en cada aforismo. Es un vademécum de fácil manejo para consulta inmediata y es un cartapacio para escolares de bachillerato y estudiantes en la universidad a los que enseña a andar.

El autor es partidario de leer lo escrito desde el ‘educere’, modo de extraerse uno desde dentro hacia afuera, en lugar desde el ‘educare’, que es todo lo contrario y es lo que pretende todo maestro normalmente. Comienza el libro por los caminos de la sabiduría, el conocimiento y la palabra como hace el evangelio de Juan. Considera que son caminos previos a la creatividad. Desde esas veredas nos lleva al arte, la filosofía y a la felicidad.

De la palabra afirma que «a veces ahuyentan la sabiduría», que la palabra «debe refugiarse en el silencio elocuente» y que «como el Verbo, se hizo carne y murió como nosotros», porque Dios sin humanizar es silencio.

Del silencio predica ser «la entropía de la creatividad» en su más alto grado de explosividad y desorden en todo sistema.

Recomiendo el libro ‘Rialidad’ para ser usado en clase y en cursos de formación de futuros dirigentes políticos, porque cada aforismo es un aldabonazo para el lector.

Al estudiante y al político le recomiendo leer el «Espejo» porque «eres tú el que no ve la realidad que oculta el espejo», aunque se pregunta «si en realidad hay un espejo para ver el alma». Al lector incrédulo le avisa sobre si está seguro de no ver a Dios en el espejo «porque en el espejo no sale».

Era de esperar que ‘Rialidad’ abordase la relatividad del binomio espacio-tiempo del que afirma ser «comunicación entre inconsciente y consciente» para concluir que dentro del espacio tiempo «existe Dios». En uno de los capítulos en que más me he detenido es el titulado «Dios», al que define como «la probabilidad eterna del estar y que dejó de ser anónimo en el evangelio». La inmanencia de Dios la resume en el aforismo «Dios no nace» y a Él se llega por la sabiduría. Si quieres escuchar a Dios afirma: «aprende a silenciarte porque Dios es silencio». Este capítulo de Dios sirve a creyentes y no creyentes, para sacerdotes y laicos, porque tiene el impulso para hacer pensar.

Este es un libro de mesilla de noche y para meditación. Lean el capítulo «Historia» y no dormirán con facilidad, porque «cuando no se aprende de la historia se aprende la involución humana». Hunde el espíritu leer y constatar en las actuales guerras de Ucrania y Gaza que «el único progreso del ser humano ha sido la especialización en formas de matar».

‘Rialidad’ nos ayuda a pensar. Ante el avance de las tecnologías nos avisa de que si creemos en su superioridad y le dejamos el control, de nuestras vidas nuestra decadencia será el final, porque «el bien-estar no es el bien-ser».

A los científicos conviene la lectura del apartado «Ciencia», donde se abre el debate fe y razón. Para ‘Rialidad’ ciencia y espíritu «son dos caras de la misma moneda desde la perspectiva del consciente» dado que la ciencia mira la verdad porque no la ve y se la oye pero no se la escucha. El diálogo entre razón y fe se aborda en el capítulo «Filosofía», cuando el aforismo afirma que «mezclar filosofía y religión es como mezclar vino con agua», pero los filósofos no dejan de hablar con los teólogos.

Lean este libro. Y tenga un ejemplar junto al sillón o en la mesilla de noche si necesita leer antes de dormir en la felicidad.

‘Rialidad’.

Autor: Jesús Serrano Reyes.

Editorial: Alhulia. Granada, 2024.