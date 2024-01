Una hirviente relación

La poeta islandesa Thora Hjörleifsdottir, que pertenece al grupo poético Impostor Poets ha sido recientemente traducida al español por Elías Portela en la editorial Galaxia Gutenberg. ‘Magma’, su primera novela, ha tenido una excelente acogida, no solo en su país de origen sino también en el resto de Europa y Estados Unidos donde ha generado un controvertido debate por la temática que trata. Este texto narrativo ya fue seleccionado por Oprah Winfrey como uno de los mejores libros traducidos del año.

La historia está contada como un diario novelado, pero es una novela escrita en primera persona que nos acerca al mundo de una joven que siente la descompensación que vive en la relación con su novio.

Lilja, la protagonista, va aceptando que poco a poco se lleve a cabo lo que él quiere conseguir de ella en el sexo o en los temas culinarios: la felación, la sodomización, la comida como a él le gusta, etcétera. «Ya ha pasado a hacérmelo con bastante asiduidad por el culo. Una vez me la metió por detrás y luego pasó directamente al chocho». Es el temor a perderlo lo que le lleva a la muchacha a tener esas prácticas sexuales con él a pesar de que no está acostumbrada a ese tipo de actos y que, al principio, le repugnan. La actitud de constante superioridad del joven guapo, universitario y culto novio la desestabiliza y siente que ha de esforzarse en ser más digna para él. Así se convierte en la mujer que ha de darle todo lo que va necesitando. Los temores de la joven Lilja se hacen mayores al ir descubriendo las contradicciones del muchacho al que ama, cuando comprueba que, al mismo tiempo que está con ella, flirtea en las redes sociales, e incluso la engaña con otras chicas.

Como él le pide perdón y le asegura que a quien quiere es a ella, en su mente siempre hay una justificación para seguir amándolo porque lo necesita y porque tiene una excesiva dependencia de él, y lo sabe y lo asume: «Lo amo con cada célula de mi cuerpo y me marchitaría por completo sin él».

Estamos ante un sentimiento de inferioridad, que aflora en ella en muchos aspectos, algo que la lleva a tener un bajo concepto de sí misma, debido al maltrato verbal y psicológico y a la actitud prepotente de quien cree que solo su visión es la que vale. «... Le he prometido dejar de estar tarumba, así que no voy a mencionar ni una palabra de esa claustrofobia que a veces no me deja respirar».

El androcentrismo de la historia hace que el aspecto psicológico de ella se resienta y acabe autolesionándose cada vez más y de manera continuada, incluso hasta llegar a graves tentativas de suicidio. Estamos ante una historia hirviente como el magma, que nos pone frente a una realidad de nuestro tiempo donde algún tipo de mujer puede verse incapacitada para resolver una situación emocional adversa que la pone en un estado mental agitado, excesivo y peligroso, y que la aleja del mínimo equilibrio necesario que una persona necesita para soportar la existencia. «Él es un maestro absoluto dándole la vuelta a mis palabras para usarlas en mi contra. (...) Cuando discutimos me ataca con mis propias palabras. Entonces me siento como una muchacha que se ha amputado los brazos y se los ha entregado de buena fe».

El texto está escrito o contado con un lenguaje verbal desenfadado, algo vulgar e hilarante -en algunas ocasiones-, elemental y crudo en donde expresa de manera descarnada y con toda naturalidad las emociones que siente, sin ambages. Pero aún así, hay tanta verdad en lo que cuenta, que uno queda seducido por este personaje cándido y lúcido al mismo tiempo. Por eso, la ayuda del psiquiatra es la única opción, pero las pastillas la dejan tan mal que comprende que ese tampoco es el camino para salir de una historia que la comprime hasta anularla. Solo existen dos posibilidades para abandonar. Y ella lo sabe. Al final opta por lo auténtico. Dejo al posible lector que valore un final que a mí me ha parecido lógico, sensato y acertado.

‘Magma’.

Autor: Thora Hjörleifsdottir.

Editorial: Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2023.