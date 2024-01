Lo que más me apasiona de los últimos años es que a los suplementos y a las revistas literarias nacionales muy pocos lectores hacen caso. Y los que lo hacen lo suelen hacer porque aparecen en ellos, o en su defecto, porque son carajotes. No hay nada menos recomendable que un suplemento o revista literaria nacional para comprobar el estado de nuestra literatura. Si realmente desea conocer el pulso de las letras debe leer los libros o acudir a un suplemento de provincias, que ofrece un panorama mucho más real y verdadero. Hay suplementos y revistas nacionales que publican lo que les manda exclusivamente la editorial de turno, para dar crédito a una obra indefendible, pero que debe ser justificada de alguna forma.

Decía recientemente un amigo: «La verdad es que cada vez más el mundo literario nada tiene que ver con la Literatura auténtica, existen autores con sus cosas y sus manías, pero con pensamiento detrás... Lo otro, casi es peor que el analfabetismo porque es poder y no querer, por vagancia, egoísmo, vanidad y marketing».

Pero este buen hombre también añadía algo interesante entre sus palabras: «Apenas hay lectores, la Literatura agoniza, ya no se compran libros con entidad».

Seguimos con cautela nuestra conversación hasta llegar a un extremo algo peligroso, la IA. Él afirmaba que «la IA no va ayudar al conocimiento, lo va a cambiar, no sabe si para mejor o para peor, pero ya está desvirtuando lo que hasta ahora hemos llamado conocimiento». Hay muchos autores que utilizan la IA en sus creaciones, muchos más de los que usted cree. Y lo hacen por inseguridad, por desconocimiento o como simple anécdota literaria. Y así le va a la literatura. Apenas se lee y apenas se venden libros. Había librerías que vivían de los libros infantiles, pero ya no nacen los niños que nacían antes. La pescadilla que se muerde la cola y un puñado de autores regocijándose de la reseña que le han publicado en el suplemento nacional, sin interés para la auténtica Literatura. Hacen falta lectores.