Byung-Chul Han (Seúl, 1959). Filósofo, profesor y escritor. Su pensamiento está enfocado en el mundo del siglo XXI donde viene a decirnos que ya no somos una sociedad disciplinaria, sino que vivimos en una sociedad del rendimiento. Con estos parámetros analiza su ciencia filosófica y argumenta que los habitantes de ahora ya no se llaman «sujetos de obediencia, sino «sujetos de rendimiento» y que son emprendedores de sí mismos, incapaces de establecer relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Vivimos en una comunidad, según él, en la que el momento de aburrimiento y reflexión escasean. A su parecer, estamos en una era de hiperactividad, donde la atención se fragmenta constantemente debido a las múltiples distracciones digitales y a la presión por ser productos en todo momento. La sociedad actual nos impone una positividad excesiva, que nos obliga a ser felices y exitosos. Y dice que la sociedad disciplinaria de Foucault ya no es posible porque se ha eliminado la negatividad. Actualmente se nos impone, -según piensa él- una positividad excesiva que nos obliga a ser felices, optimistas y exitosos.

Esta manera de ver el mundo la extrapola también a sus más de veinte ensayos y concretamente al que traemos a colación aquí y que está enmarcado en el campo de la escritura. Nos referimos al titulado ‘La crisis de la narración’, donde viene a decirnos que el uso inflacionario de las narrativas pone de manifiesto una crisis de la narración misma. Hoy día está haciendo furor la moda del ‘storytelling’, que es el arte de narrar historias como estrategia para transmitir mensajes emocionalmente, pero lo que hay tras esa aparatosa moda es un vacío narrativo, que se manifiesta como desorientación y carencia de sentido. Se hace un uso inflacionario de estos conceptos precisamente cuando las narraciones han perdido su fuerza original, su gravitación, su misterio y hasta su magia. Una vez que las hemos calado en su artificiosidad, pierden su verdad intrínseca. «Las narraciones capaces de transformar el mundo y de descubrir en él nuevas dimensiones (…) son la expresión del modo de sentir de una época. Estas narraciones, con su verdad intrínseca son lo contrario de las narrativas aligeradas, intercambiables y devenidas contingentes… La narración es una forma conclusiva. Constituye un orden cerrado, que da sentido y proporciona identidad». «Nos introduce en la actual marea de narrativas efímeras, incluyendo las teorías conspirativas» Las narraciones son generadoras de comunidad. El ‘storytelling’, por el contrario, solo crea ‘communities’. La ‘community’ es la comunidad en forma de mercancía. Consta de consumidores. Hace tiempo que se apagó el fuego del campamento; lo reemplaza la pantalla digital, que aísla a las personas, convirtiéndolas en consumidores. El capitalismo recurre al ‘storytelling’ para adueñarse de la narración. La somete al consumo. El ‘storytelling’ produce narraciones listas para consumir. Se recurre a él para que los productos vengan asociados con emociones. Prometen experiencias especiales. Así es como compramos, vendemos y consumimos narrativas y emociones. Buying-Chul nos dice que narración e información son fuerzas contrarias. La información agrava la experiencia de que todo es contingente, mientras que la narración atenúa esa experiencia, convirtiendo lo azaroso en necesario. La información es aditiva y acumulativa. No transmite sentido, mientras que la narración está cargada de él. Sentido significa originalmente dirección. Así pues, hoy estamos más informados que nunca, pero andamos totalmente desorientados. La información trocea el tiempo y lo reduce a una mera sucesión de instantes presentes. La narración, por el contrario, genera un continuo temporal, es decir, una historia. La informatización de la sociedad acelera la pérdida de su carácter narrativo. Por eso, en pleno tsunami informativo surge la necesidad de sentido, identidad y orientación, es decir, la necesidad de despejar el espeso bosque de la información, en el que corremos el riesgo de extraviarnos. En definitiva, Byung-Chul Han, que es un emigrado desde Corea del Sur a Alemania, nos introduce con este ensayo en la actual marea de narrativas efímeras, incluyendo las teorías conspirativas, y el ‘tsunami’ informativo, que son dos caras de la misma moneda. Hoy cada vez nos contamos menos historias. La comunicación como intercambio de informaciones paraliza la narración de historias. La crisis de la narración se apoya citando a grandes pensadores como Walter Benjamin, Heródoto, etcétera, y lo hace para dar claridad a sus conjeturas y especulaciones. ‘La crisis de la narración’. Autor: Byung-Chul Han. Editorial: Editorial Herder. Barcelona, 2023.