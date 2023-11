Subastar la dignidad

Con la novela ‘La subasta de Roma’, Alberto Monterroso crea un díptico iniciado con su anterior obra ‘El amo de Roma’. Una culminación contundente de una época histórica cargada de violencia, corrupción e injusticias. El emperador Cómodo ha pasado a la Historia como uno de los gobernantes más nocivos, equiparable a Nerón o Calígula. Llama poderosamente la atención que fuera hijo de Marco Aurelio, el emperador filósofo, ecuánime, brillante, humanista. Marco Aurelio y Cómodo son las dos caras antagónicas de una medalla terrible llamada historia de la humanidad, una aproximación a lo que algunos definen como el bien y el mal.

El autor de ‘La subasta de Roma’ nos regala en esta novela una lección mayúscula. En primer lugar, por la excelencia de la documentación que sirve de base a la obra. Aunque nunca debemos confundir novela histórica y tratado de historia, no es menos cierto que los autores de raza, Alberto Monterroso lo es, se cuidan de que la construcción de sus frescos esté lo más pegada posible a la realidad. Es lícita la aportación de algún personaje ficticio, siempre necesario para dinamizar el avance de la trama, pero es importante que la radiografía de fondo sea lo más certera posible. En este sentido Alberto es un escritor honesto con su obra y con los temas tratados. Entusiasta de la Roma antigua, amante de figuras que representan lo mejor de esa época como el ya citado emperador Marco Aurelio o el pensador Séneca, transmite a través de páginas brillantes su pasión por un mundo al cual debemos mucho, más de lo que a menudo pensamos. Roma, de la cual tanto hemos heredado y que todavía, de alguna forma, sigue viva entre nosotros.

Además de ese excelente bagaje de conocimientos amplios de la historia de un imperio que dominó gran parte del mundo conocido, nos encontramos con una novela construida para enganchar al lector, para llevarlo de la primera a la última página en un viaje que será provechoso para quien le dedique unas horas a su lectura. Escrita con precisión, y con esa elegancia que requiere la utilización del lenguaje siempre que se quiera generar en el lector una emoción frente a los acontecimientos. Un estilo directo capaz de dar la amplitud de la tragedia vivida durante aquellos tiempos convulsos.

«...el tema fundamental de esta novela es una palabra que muchas veces el político no entiende: la decencia»

Porque de tragedia estamos hablando cuando, después del asesinato de Cómodo a manos de sus pretorianos, se permite que el máximo cargo del Estado sea vendido a quien lo podía comprar. ¿Puede existir mayor ignominia? Nos llama poderosamente la atención, sobre todo a los que vivimos en tiempos algo más democráticos, que el poder pueda ser una mercancía a la cual solamente tiene acceso el dinero y la corrupción. Ahí está la gran lección de esta novela moral sin lugar a dudas, que no moralista. Por poco que hagamos un ejercicio de transposición, descubrimos que unas cuantas cosas, que nos pueden parecer aberraciones en ese momento, han llegado hasta nosotros y se practican en la actualidad con total impunidad; la corrupción, la compra de voluntades y conciencias, el soborno como arma dominadora, cuando no la eliminación pura y simple del contrario. Sí, existe un lazo entre la Roma del momento y nuestro presente. Quizá todo ello sea porque el tema fundamental de esta novela es una palabra que muchas veces el sector político no entiende: la decencia. La decencia en ese sentido amplio y humanista, que busca la necesidad del buen gobierno y de administrados capaces de cooperar con el bien común.

No estamos, desde luego, ante una novela histórica banal, sino ante una obra que profundiza y nos lleva a reflexionar sobre el mundo en general, el nuestro en particular. Esta obra, felizmente editada por Almuzara, buque insignia de peso en el sector de las letras, nos lleva de la mano de Alberto Monterroso a una pregunta que debe ser siempre como un faro tanto en la vida pública de cualquier persona como en su vida privada: ¿cuáles son esos elementos de la vida, materiales o inmateriales, a los que nunca se debe poner precio? Y mirando en el fondo de cada uno, al llegar a la última página, saber si estamos en el bando del honesto Pertinax o nos dejamos llevar por la otra parte, esa que considera que hasta la propia vida es una simple mercancía, a menudo sin valor. Todo ello, y seguramente mucho más, forma parte de esta novela que atraviesa los siglos para hablarnos de algo que forma parte de nuestro ser profundo, y nos acerca a nuestros semejantes.

‘La subasta de Roma’.

Autor: Alberto Monterroso.

Editorial: Almuzara. Córdoba, 2023.