Catedrático de Lengua y Literatura, Manuel Gahete es doctor en Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación, además de vicepresidente de la Real Academia de Córdoba. Gahete es presidente de la Asociación Colegial de Escritores (sección autónoma de Andalucía). Recientemente obtuvo el Premio Ciudad de Cabra a su trayectoria literaria.

Hace unas semanas fue reelegido presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía. ¿Qué destacaría del trabajo que lleva a cabo este colectivo?

La primordial misión de ACE-A es la defensa de los derechos de los escritores de la comunidad andaluza, a lo que se suma el compromiso de visibilizar a los autores de reconocida trayectoria. Ejemplo de ello son los nombres de los galardonados con el Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija: Rafael Guillén, Antonio Gala, Antonio Hernández, Fernando Arrabal, Pablo García Baena, Josefina Molina, María Victoria Atencia, Mariluz Escribano, Rafael Ballesteros, Juana Castro, Ángel García López, Julia Uceda Valiente y Rosa Romojaro. Y asimismo reconocer a las personas e instituciones que, con su apoyo, nos ayudan a propiciar el conocimiento de la fértil creación andaluza. Por este motivo se creó el premio Mecenas Manuel Altolaguirre, otorgado a los presidentes de honor Rafael de Cózar y Francisco Vélez Nieto, a los proyectos editoriales Corona del Sur (Francisco Peralto), Ánfora Nova (José María Molina Caballero) y Dos Orillas (Paloma Fernández Gomá), al parlamentario Antonio Garrido Moraga, al Aula de Poesía y Pensamiento Abentofail (Antonio Enrique), a la Asociación de Editores de Andalucía, a la Fundación Unicaja y al suplemento literario Cuadernos del Sur del diario Córdoba.

¿Quiénes se integran en esta asociación y cuáles son los objetivos que se marca en el nuevo mandato?

En la ACE-A pueden integrarse todos los escritores andaluces, sea cual sea el género en el que se inscriba su producción. Nuestra misión consiste en aunar esfuerzos a favor de la creación en Andalucía. En esta nueva etapa, conformada por un equipo enérgico y valioso, pretendemos continuar con la BECA, Biblioteca virtual de escritores andaluces, y la página web oficial que solo en el año 2022 ha obtenido 183 526 visitas. Queremos además favorecer la incorporación de los más jóvenes, formulando la figura del presocio, para dar cabida a los andaluces que estén acercándose a cualquier proceso creativo, aun sin haber publicado obra alguna. Nuestro interés radica en vincularnos con los diferentes espacios culturales asentados en Andalucía a fin de proyectar circuitos donde se dé a conocer a los autores y sus obras.

¿Es difícil ser escritor en Andalucía?

En Andalucía, el arte de la palabra es connatural a nuestro carácter. La creatividad del pueblo andaluz está más que demostrada a lo largo de la historia. Otra cuestión es la facilidad o no para publicar y, en este sentido, estamos trabajando a fin de potenciar las relaciones con los editores para que se interesen por la producción andaluza y asimismo conectar con las instituciones que deben asumir la responsabilidad inexcusable de potenciar patrimonio tan valiosos como la creación y la investigación en el marco de la literatura, la didáctica y la historia.

¿Qué preocupa a los escritores andaluces como colectivo en la actualidad?

Algo que no es fácil de conseguir: que sus obras sean leídas por el mayor número de lectores, lo que implica una red de bibliotecas activas y el concurso de las editoriales para su distribución. Imprescindible el interés de las instituciones, desde los ayuntamientos a las diputaciones, desde los colegios a las universidades, desde los colectivos más domésticos al alto orden de las consejerías. Sin este entramado coordinado y responsable, la literatura andaluza siempre se verá reducida a la manipulación de unos pocos y abocada al desaliento de la mayoría. Es muy importante la difusión de las obras, pero cada vez son menos los suplementos culturales. ¡Cómo no valorar muy positivamente el trabajo de Cuadernos del Sur, buque insignia andaluz por excelencia!

¿Es un enemigo la inteligencia artificial o un aliado para el escritor?

Creo que todo progreso es positivo, sobre todo si beneficia la difusión del quehacer humano. Y aquí entramos en establecer los límites. No me gustaría parecer pesimista pero no puedo evitar ser cauteloso. Pienso en la críptica autoridad de la inteligencia artificial en cuanto no muestra los principios sobre los que se basa la verdad o no de sus supuestos. ¿Dónde su gnoseología? Intuyo cierta suspicacia, o incluso perversión, en la manipulación de las formas y las ideas, lo que podría dar al traste con la eficacia de la crítica, cuando es eficaz, convirtiendo en abstrusa cognición lo que no pasa de ser una programada arquitectura.

Después de nueve años sin publicar un libro de poemas, vuelve con ‘Epifanía’. Ha dejado pasar bastante tiempo. ¿Por qué ahora?

La poesía esgrime razones que el corazón no entiende. No es cuestión de procesos axiomáticos. Surge cuando menos te lo esperas, cuando las circunstancias, casi siempre imprevisibles, palpan o agreden tu sensibilidad. No hay un ahora. La necesidad de escribir permanece latiendo, balbuciendo, como alegaba San Juan de la Cruz, y herbece casi sin pretenderlo, dejando que se manifieste el asombro de su luz en el asubio de la sombra. No es algo que se busca, es algo que te encuentra y solamente tienes que estar pendiente a su susurro, a su invitación, a su llamada. Me persuadió Calixto Torres y la belleza de este audiolibro.

¿Qué supone para usted este nuevo poemario?

Probablemente el reencuentro con todo aquello que quedó atrás deslavazado y ahora se funde encontrando su verdadero sentido. En poesía todo es un poco mágico.

¿Se mantienen las distintas corrientes en la poesía como hace unas décadas o se han diluido?

Siempre existirán corrientes diversas en la poesía, como diverso es el ser humano. Lo peligroso es el sectarismo de los epígonos y su inexorable degradación.

¿Qué es poesía para usted y qué deja de serlo?

La poesía es siempre una manifestación externa de lo interno, la extrapolación verbal de lo que sentimos o pensamos, el medio por el que se visibiliza lo que no es fácilmente adivinable, la palpitación de lo íntimo, la latencia de lo incorpóreo, el sonido del silencio. Por ello requiere un especial lenguaje, un modo conexo de expresión entre lo tangible y lo intocable, entre lo comprensible y lo esotérico, un espacio privativo que oscila entre lo que se manifiesta palmario y aquello que exige una reflexiva interpretación.

¿Puede vivir la sociedad actual sin la poesía?

La sociedad actual puede vivir sin todo, lo que no significa que eso sea vivir.

¿Qué será lo próximo de Manuel Gahete como escritor?

La creación no tiene límites concretos. Pendiente de ver la luz se halla el ensayo Recuperación de la memoria y compromiso con la palabra en la obra narrativa de Mariluz Escribano, ganador del premio Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba. Se están preparando dos traducciones de mi poesía al árabe en la Universidad de Marrakech y en la Complutense de Madrid. Y, porque creo que la escritura no es fácilmente reducible a acotados horizontes, estoy inmerso en la nueva aventura de una novela donde se aúna lo vivido y lo imaginado, las dos caras de la naturaleza humana siempre fluctuando entre la realidad y el deseo.