El esperpento urbano de Ezequías Blanco

El título de la última novela publicada por Ezequías Blanco es ‘Islandia, 2004’, obra que alcanza su segunda edición en la editorial madrileña Huerga & Fierro. El narrador despliega aquí todo su talento humorístico en aras a conseguir un Ezequías Blanco, donde reside y ha desempeñado buena parte de su carrera docente como catedrático de Lengua Castellana y Literatura. Blanco es también autor de más que notables obras de poesía y ha realizado incursiones en la crítica literaria como editor. Fue además director de la revista literaria ‘Cuadernos del Matemático’, modelo de publicación abierta y rigurosa a la par. Así pues, el escritor zamorano tiene precedentes literarios (Valle-Inclán) y cinematográficos (Berlanga) y no obstante su voz suena tan personal como original en su marcado estilo satírico y burlesco; pues no en vano hace uso del humor y la ironía con un lenguaje desenfadado que reproduce multitud de giros populares con irreprimible gracia. El lector que se acerque a esta obra disfrutará enormemente con su lectura y la devorará con fruición, tal es su nivel de amenidad. En efecto, sus personajes parecen arquetipos de la vida real, si es que no forman parte de ella como en algunos casos sucede, y al igual que en la obra de Valle y el esperpento, son traídos y llevados como marionetas manejadas con mano diestra por su autor. Estamos ante una parodia urbana, escrita con indudable ingenio, de una ciudad de aluvión del extrarradio madrileño que constituye ese ‘totum revolutum’, esa amalgama de gentes que reivindican su propia identidad o al menos luchan por encontrarla. Y Ezequías Blanco se acerca a esa realidad esquizofrénica y disparatada con amor y con humor. A él cabe la proeza literaria de haber ubicado a Getafilandia en el mapa.

El indudable buen ojo crítico del prologuista, Manuel Moya Escobar, detecta estos y otros muchos aspectos en su atinado prólogo y celebra la publicación de esta novela: «‘Islandia, 2004’ más allá de una certera y desternillante panorámica de un barrio residual de la estepa castellana, es también una novela coral, una especie de retablo hecho con figuras de carne y hueso que no solo logra arrancarnos un buen número de carcajadas, sino que radiografía la vida de todas las gentes de ese barrio que trata de no sucumbir a unos tiempos difíciles, que por un lado tratan de excluirlos, y por otro de asimilarlos». Se inicia la novela a modo de diario, pero a poco la estructura del libro se articula en diecinueve cintas de vídeo que recogen las grabaciones realizadas por quien se presume es el autor-narrador de las mismas (el Gran Hermano, como se llama a sí mismo), aunque al final de la novela copias de dichas cintas son entregadas al personaje del marqués y la cámara es destruida en plena calle. Por aquí deambulan gentes de todas clases sociales, en su mayoría de clase obrera o marginales, como fruteros, adictos, limpiadoras, profesores y una amplia ralea que hace vida en los distintos bares y garitos de la geografía urbana. Un vodevil, un esperpento, una sátira, un desfile de martes de carnaval resulta al fin y al cabo este ‘Islandia, 2004’, de Ezequías Blanco. ‘Islandia, 2004’. Autor: Ezequías Blanco. Editorial: Huerga & Fierro. Madrid, 2023.