Tras la maleza

Con este libro ‘La maleza’, la autora argentina Romina Berenice Canet se alzó con la 43 edición del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. El punto de partida como motivación inicial: escribir primero, dejar constancia de lo que hay, luego ir tachando, desbrozando, para intentar una nueva reconstrucción con todo eso que queda, lo que podría llamarse lo esencial. No pasar un día más sin hacer ‘esa limpieza’ del grueso que se recibe. Desde el inicio se señala ‘esas malas hierbas y su abundancia’, y el yo sale de ese estado de pasar desapercibido entre esa vegetación a tomar un posicionamiento más diáfano, más directo, sin concesiones según se avanza por las páginas. Hay un momento para la ruptura, un querer romper lo establecido, primero con el asombro por la normalidad de cierta situación vital: «en mi desnudez / nunca pude alterar el paisaje». Asimilar la situación que aparece como impuesta, violenta por su forzamiento, y luego ir maniobrando, poco a poco pero con firmeza hacia ese cambio que la voz recoge con necesidad: «No resisto abierta / la incongruencia de los días».

Una cosa es lo que parece, y otra lo que realmente hay debajo, lo que no se visibiliza al primer contacto. Lo que genera incertidumbre pero surge como algo necesario por momentos para seguir en la brecha: «No crean / que yo tenía los planos / de lo que construía». La travesía exige que se vaya produciendo esa rebelión, algunos cambios, y que para ello se tire de paradojas (a veces muy cerca del aforema) y se busque otra perspectiva sobre las imágenes y las asociaciones que producen --con no pocos riesgos-- en las que lo abstracto domina sobre lo concreto pero sin devorar del todo a esa otra parte de la ecuación. Se apunta entonces a un posible impacto sobre el lector, ya que las partes se encardinan dentro de un lenguaje sugerente y sin resquicios, con la posible intención de no dejar indiferente a nadie que se atreva con esta lectura.

Pero durante todo este itinerario el yo también sabe diluirse, mantenerse a cierta distancia y ofrecer otra perspectiva, y no son pocos los momentos en que esto sucede, ya sea casi en forma de anáforas: «La maravilla acecha / con consecuencias...» o bien en poemas de otro corte y extensión más largos que frecuentan distintas partes del libro. La frescura que la voz imprime marca un planteamiento que, a su vez, decide el juego de equilibrios, y en el que lo sensorial también se hace visible durante gran parte del trayecto, no es solo la razón o el pensamiento los únicos elementos de esta cuadratura, sino un poco la fusión de todos estos aspectos lo que va a disponer la particularidad de la voz en el enfoque de cada poema.

Ese renacer desde las cenizas, ir apartando o soltando lo que pesa o no aporta nada, se desvela definitivamente a mitad del poemario, ya sin tapujos ni brumas, y cerrando con una imagen sugerente y esclarecedora a un tiempo: «Y en la resurrección convencerte / de que el único planeta sobreviviente / son mis manos». Pero no es una nostalgia gratuita la que discurre por este panorama, también se disponen espacios para la claridad, lo que mantiene latente el hilo de quien ve y siente, quien irrumpe con el lenguaje para tratar de acercarse a determinadas emociones: «Feliz / de que dentro de mi deseo / algo / sea posible».

Y en ese aclaramiento, con las cartas dispuestas sobre la mesa y lo superfluo al descubierto, cuando ya se está preparada para la poda definitiva, se renueva el compromiso con lo vital por encima de todo, donde lo reflexivo y lo intuitivo urden el mismo trazado.

‘La maleza’

Autora: Romina Berenice Canet.

Editorial: Bartleby. Madrid, 2023.