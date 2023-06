Quién no sueña en la oscuridad

Los escritores de la narrativa boliviana del siglo XX, caracterizada por su realismo y su compromiso social, incorporados en los últimos años dieron la espalda a esa tradición, y escogiendo géneros como lo fantástico, el relato generacional, la crónica política y el estilismo poético, caso de Alexis Argüello, Maximiliano Barrientos, Paola Senseve o Rodrigo Hasbún, que descubren que las heridas actuales del país se abrieron antes de su testimonio.

El mensaje y el compromiso sociocultural que percibimos en los cuentos de Liliana Colanzi (Bolivia, 1981) nos llevan a preguntarnos su insólita capacidad para ensayar sobre la belleza, en sus variadas dimensiones, el asombro, o el poder humano acerca de la devastación más absoluta como en los cuentos de Ustedes brillan en lo oscuro (2022), cuya lógica, salvando las distancias, resulta extraña e incomprensible, como si la narradora nos llevara a otro mundo, y la experiencia es algo inesperado, un auténtico tránsito hacia espacios y lugares insólitos que se parecen a la realidad, o reflejan la vida misma, no están planificados y se alejan de lo obvio. Reconocemos en estos cuentos una caverna, o la selva amazónica, los Andes o una ciudad de Brasil, espacios geográficos identificables. Una característica esencial de la boliviana, el tiempo que atraviesa todos y cada uno de sus relatos, y nos devuelve hasta el descubrimiento de una pintura rupestre, y termina con el arte del grafiti como exponente de una absoluta modernidad que evidencian esas huellas o registros de lo sucedido con el paso del tiempo, como el ejemplo de las manos y de los pies de unos niños que en el primer relato, «La cueva» , una mujer quiere dejar de sus hijos, descubrimiento que hará una joven miles de años después, y la contrapartida del mural que representa el grafiti del accidente de una ciudad brasileña, que titula, «Ustedes brillan en lo oscuro», proporciona el título al volumen y sintetiza el proyecto temático sobre los beneficios de la radioactividad en la medicina moderna y su aplicación a los tumores humanos, esa tecnología nuclear de grandes posibilidades como leemos en otros cuentos de la boliviana, en «Atomito», repleto de sarcasmo e ironía, o ese otro mensaje de una posible extinción por su mal uso. En el resto de cuentos, «La deuda», «El camino angosto» y «Los ojos más verdes», subyace esa intencionada y característica revisión del pasado que contempla unos personajes tan atormentados como míseros que no acaban de encontrar su camino, y se defienden de un mundo atroz donde la ciencia predomina por encima de los valores humanos y observan cómo pierden su identidad para convertirse en desechos de un mundo de una crueldad tan fantástica como real, a la que supeditan una voluntad que no les pertenece, una realidad que forma parte de la ciencia ficción, clave inexcusable en la prosa de la boliviana que lleva a cabo una desconsolada e inquieta visión de la vida.

La literatura para Colanzi puede y debe hablar de aquello que no es perceptible y convertirlo en una realidad presente; así, ese mundo microscópico cobra especial valor en estos cuentos, esa sensación de sentirnos invadidos por una radiación global que inquieta nuestros sueños y se convierte en los fantasmas de nuestra realidad, fantasmas que en una amplia dimensión existen, dirigen y condicionan nuestras vidas y vuelven una y otra vez del pasado; los sueños, las vivencias, esas noticias que leemos al abrir cualquier periódico u otro medio, y lo relacionado con el mundo de la literatura parece proporcionarle a la narradora la materia suficiente para construir sus historias, y dejar constancia del convulso mundo en que los humanos se mueven. La originalidad de estos relatos se potencia con la expresiva contundencia de sus personajes y las experiencias que viven o se desenvuelven sus vidas, en un mundo tan extraño y parecido a la realidad.

Los cuentos de Liliana Colanzi exploran el tiempo, autora de los libros de relatos Vacaciones permanentes’ (2010) y ‘Nuestro mundo muerto’ (2016); editó ‘La desobediencia. Antología de ensayo feminista’ (2019). El pasado prehistórico, la búsqueda de las raíces de la explotación del caucho, en las ruinas de un pueblo amazónico o la temporalidad de una colonia religiosa cuyos personajes ansían deshacerse de las prohibiciones del pasado son sus temas de actualidad, y la radiación como agente invisible que afecta a los jóvenes que viven cerca de una central nuclear andina y a los recolectores de chatarra de una ciudad brasileña, porque todos brillan en lo oscuro.

Autora: Liliana Colanzi . Editorial: Páginas de Espuma . Madrid, 2022.