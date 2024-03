IU Córdoba llevará la contaminación de la presa de La Colada al Parlamento Europeo

Una delegación de IU de Córdoba viajará la próxima semana a Bruselas para mantener una reunión con el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea para exponer la problemática de la contaminación de La Colada. Así lo han anunciado esta mañana el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, y la portavoz de la formación en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz. La delegación estará formada por cargos electos y públicos de IU de la provincia, pero principalmente de Los Pedroches y el Guadiato, las comarcas afectadas por esa contaminación.

Sebastián Pérez ha recordado que “en la provincia de Córdoba hay 80.000 personas sin agua potable desde hace más de diez meses y desde IU venimos denunciando los vertidos contaminantes que están llegado al embalse de La Colada y provocando que el agua sea potencialmente tóxica”. Una situación tildada por Pérez como “muy grave” y que IU quiere trasladar al Parlamento Europeo con diferentes reuniones y encuentros que se llevarán a cabo el 6 de marzo.

“Es un hito fundamental para frenar esta situación”, ha defendido el coordinador provincial de la formación de izquierda que ha acusado a los gobiernos de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Córdoba de hacer “chapuzas” y no atacar el verdadero problema, es decir, la contaminación del agua. En este sentido, desde IU se ha defendido la necesidad de construir una “potabilizadora de última generación” en Sierra Boyera y no “arreglar una que no funciona”, así como intervenir en las depuradoras porque “llevan años sin funcionar correctamente y los vertidos acaban en La Colada”.

Informes de hace 20 años

“Habría que analizar todas las variables para hay informes desde 20 años que dicen que las aguas subterráneas están contaminadas por nitratos. Otro elemento clave son las depuradoras y otra cuestión que hay que estudiar es la instalación de macrogranjas, nosotros estamos en contra de este sistema y allí ya hay alguna”, ha asegurado Sebastián Pérez.

Por último, el coordinador provincial ha afirmado que IU dará cuenta a la ciudadanía de los resultados de las reuniones que mantenga en Bruselas, así como que espera que “desde Europa se obligue a Junta y Diputación a actuar ante la contaminación”.

Por su parte, Irene Ruiz se ha referido a las actuaciones realizadas por la entidad provincial alegando que “llevan meses sin hacer nada y ahora deprisa y corriendo hacen unas actuaciones que son un lavado de imagen que no van a servir para erradicar la contaminación. Es tirar el dinero público porque el agua va a seguir siendo no apta para el consumo humano".