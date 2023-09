Adelante Andalucía, por medio de Maribel Mora, ha anunciado este lunes que llevará al Parlamento Andaluz una pregunta a la Consejera de Salud sobre la situación de la Atención Primaria y del hospital en Palma del Río. Sobre el centro hospitalario señaló que está al 30%.

Maribel Mora dijo que el retraso en la apertura total del centro hospitalario provoca esperas en especialistas, en diagnósticos y en intervenciones quirúrgicas. Por su parte, el coordinador de la asamblea de Adelante Andalucía en Palma del Río, Santiago Salas, señaló que se anunció una apertura «a plazos», pero que no dan fechas de esos plazos y criticó la paralización la apertura de todos los servicios hospitalarios, por lo que reclamó la apertura de urgencias.

La parlamentaria de Adelante Andalucía indicó sobre la Atención Primaria que la realidad pasa por una plantilla de 15 médicos (el 60%) que han vivido «un verano sin condiciones». Afirmó que la consejera de Salud «está deslegitimada», porque «anunció once médicos para la plantilla y no llegan». La parlamentaria añadió que no tiene credibilidad tras negociar una reducción de pacientes para los médicos de familia, lo que no se ha cumplido, al igual, que «la fuga de MIR ante condiciones laborales pésimas». Por otro lado, Mora señaló que «ha aumentado un 50% la derivación de casos a la privada en los últimos años».

Santiago Salas detalló que la plantilla de profesionales del Centro de Salud en Atención Primaria de Palma cuenta con 2 médicos en baja paternal, dos al 50% y una jubilación. Además de la ausencia de dos dispositivos. Mora concluyó señalando que «los médicos de Atención Primaria están al límite» y que no se mejora la situación de los facultativos en una Zona de Difícil Cobertura, como Palma.