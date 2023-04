La Junta descarta problemas de salud en la población por haber consumido el agua de La Colada

La jefa de servicio de Salud de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Cruz Gallego, ha rechazado este lunes que la población del norte de la provincia, que se está viendo afectada desde esta jornada por la declaración de que el agua procedente del trasvase de La Colada no sea apta para consumo, se pueda ver perjudicada por haber ingerido el agua procedente de esta presa en las últimas semanas.

En una rueda de prensa, junto al delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, María Cruz Gallego ha indicado, sobre los posibles efectos que pudiera haber ocasionado en la población del norte de la provincia, unos 80.000 habitantes, consumir este agua, sabiendo que la misma contenía niveles más elevados de lo aconsejable de carbono orgánico total (COT) que, de momento, "no tendría que haber ningún problema en la situación en la que estamos", ya que los "efectos de los químicos a nivel acumulativo son a largo plazo".

Niveles muy superiores de carbono orgánico total en el agua

Gallego ha precisado que, en los controles realizados por Salud, en diversas ocasiones se han superado los niveles de carbono orgánico total, muy por encima de lo que establece el Real Decreto (RD3/2023, de 11 de enero), llegándose a rebajar con los tratamientos establecidos por Emproacsa a 9 o incluso cifras más altas, según los días, cuando el límite permitido está en 7.

Acerca de este mismo tema, Adolfo Molina ha insistido en que la "situación de sequía severa" no puede impedir que la Delegación de Salud y Consumo continúe trabajando en la prevención de la salud, a pesar de que eso conlleve que cerca de 80.000 vecinos se vayan a ver afectados. Sobre esta medida, Molina ha insistido que, aunque el agua no sea apta para el consumo, se puede utilizar para aseo personal y limpieza y ha resaltado que "el suministro no se va a cortar". Además, ha avanzado que se espera que la situación se pueda revertir lo antes posible, para que el agua pueda volver a ser apta para el consumo cuando Emproacsa consiga que la situación cambie y los controles así lo permitan.

¿Por qué se estaba usando este agua para el consumo?

Molina ha recordado que debido a la situación de grave sequía en este territorio, ante la escasez de agua en el embalse de Sierra Boyera, de donde venía obteniendo el agua bruta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera para abastecer la zona norte de la provincia de Córdoba, se planteó habilitar un suministro alternativo que aportaría agua bruta del embalse de La Colada a la ETAP de Sierra Boyera.

Según Molina, la finalidad de habilitar y acondicionar estas infraestructuras era permitir el aporte alternativo de agua a toda la zona de abastecimiento norte de Córdoba, para no se llegase a interrumpir el suministro en caso de agotarse el agua remanente en el embalse de Sierra Boyera.

El agua se ha estado sometiendo a controles diarios

El delegado de Gobierno de la Junta ha expuesto que el pasado 7 de marzo, la Delegación de Salud y Emproacsa establecieron pautas de vigilancia analítica de las aguas tratadas, teniendo en cuenta los posibles peligros asociados a la nueva captación de agua bruta, y se puso de manifiesto a su vez la necesidad de controles analíticos diarios en determinados parámetros, cuyo seguimiento permitiría evaluar la eficacia del funcionamiento de la ETAP para conseguir los objetivos relativos al agua de consumo establecidos en el mencionado real decreto.

El 9 de abril se agotó el agua de Sierra Boyera

Adolfo Molina ha señalado que el 9 de abril se certificó el agotamiento del agua del embalse de Sierra Boyera, por lo que ya el 100% del agua destinada a estos municipios procedía del trasvase de La Colada y ha añadido que, en esas mismas fechas, Salud tuvo conocimiento de coloración visible en el agua en, al menos, dos redes de distribución (Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco) y pérdida de transparencia en otra de las redes (Belalcázar) de esta zona de abastecimiento, suministradas por la ETAP de Sierra Boyera. Como consecuencia de ello, no era posible garantizar que el agua suministrada sea salubre y limpia, por lo que se ha tenido que declarar la no aptitud para su consumo. A partir de ese momento, numerosos vecinos de las localidades afectadas ya empezaron a comprar agua mineral embotellada.

Según este dirigente de la Junta, los últimos resultados aportados por Emproacsa reflejaban valores superiores de carbono orgánico total, por lo que la Junta instó a Emproacsa a que dispusiera de medidas correctoras “con carácter urgente”. Sin embargo, dichas medidas, ha sostenido Molina, no han logrado conseguir los objetivos marcados en el plazo solicitado por la propia empresa, a la que se le dio incluso más días después de un primer requerimiento. para que trataran de llegar a una solución.

Molina recuerda que la opción de Puente Nuevo preveía un agua de más calidad

El delegado del Gobierno ha hecho referencia a que, al margen de la opción del trasvase de La Colada a Sierra Boyera, se planteó el año pasado inicialmente por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la opción de traer agua desde el embalse Puente Nuevo, que preveía "un agua de más calidad". Sin embargo, según Molina, el Gobierno central decidió la conducción de La Colada con Sierra Boyera, que llevaba menos tiempo, aunque ya en las reuniones que hubo el verano pasado se estimaba que "ese agua no tenía las mejores condiciones".

¿Tiene pronta solución los valores altos de carbono orgánico total en el agua de La Colada?

La jefa del servicio de Salud de la Delegación en Córdoba ha manifestado que el control de los altos niveles de carbono orgánico total en el agua procedente de La Colada suelen ser tratamientos no a corto plazo y que Emproacsa está planteando medios como el ozono o la ósmosis inversa. Por eso, de momento, se ha tenido que declarar que el agua no es apta para el consumo.