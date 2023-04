Preocupación entre los alcaldes del Norte de Córdoba ante la prohibición de consumo de agua de La Colada

El presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches y alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz (PSOE), ha señalado este lunes que la declaración del agua de La Colada como no apta para el consumo humano «es un contratiempo» y está causando «una preocupación generalizada y causando alarma en la gente».

No obstante, indicó que el agua no llegaba en óptimas condiciones ya que venía con color, a la vez que recordaba que «ese agua de La Colada estaba embalsada y por falta de lluvia no se ha regenerado y lleva ahí algunos años y al final pues hay algún parámetro que no cumple». Santiago Ruiz destacó los esfuerzos de Emproacsa por resolverlo «pero parece que es complicado de momento».

Como aspecto positivo, Ruiz destacó que el suministro va a continuar y cuando abramos el grifo va a haber agua «aunque no sea para beberla ni cocinar con ella». El también presidente de la Mancomunidad también manifestaba que en la distribución de agua en camiones cisterna que mañana martes explicará a los alcaldes Emproacsa «debemos ver cómo hacerlo posible porque no todas las personas tienen la movilidad y la facilidad para acudir al punto de reparto de agua».

Por su parte el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid (PP), mostró su respaldo a la decisión de la Junta y señaló que «si el embalse que se hubiera conectado con Sierra Boyera hubiera sido el de Puente Nuevo no estaríamos en esta situación tan lamentable». En este sentido, Madrid recordaba que en una reunión con los alcaldes a principios del pasado año "los técnicos de la Confederación de Guadalquivir contemplaban que en el decreto de sequía del Gobierno central se incluyera la conexión con Puente Nuevo pero al final la Confederación no realizó lo que sus propios técnicos decían y nos preguntamos aún por qué no se hizo ".

Además, Bartolomé Madrid pidió en agosto a la ministra que ese trasvase de Puente Nuevo se hiciera por ser la solución más rápida, porque las bombas ya estaban instaladas y el agua presentaba calidad y no precisaría de tanto pre tratamiento. La misma propuesta se realizó por acuerdo del Pleno de Añora hace pocos días para "contar con agua de calidad y resolver el grave problema de sequía que tenemos".

En cuanto a la distribución de agua para los habitantes de la zona norte espera "la respuesta de Emproacsa porque ahora se abren muchos interrogantes".

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna y presidenta de la mancomunidad del Valle del Guadiato, Silvia Mellado (PSOE), calificó de «sorprendente» que se enteraran de la decisión de la Junta primero por la prensa, «llegando luego la resolución de la Delegación de Salud». Avanzó que su Ayuntamiento había realizado una nota informativa a los vecinos y que estaban ya en contacto con las empresas del ámbito de la alimentación.