El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús López, ha visitado las obras que han comenzado en la calle Madre de Dios, en el tramo comprendido entre la cuesta Romero y la calle Cosano, sobre una superficie de unos 700 metros cuadrados, "una solución ya aplicada en otras calles como Fernán-Pérez y Lemoniez, que hasta ahora ha funcionado bastante bien y que, de acuerdo con lo que nos trasladan los técnicos, es la que mayores garantías nos da para que el resultado sea el mejor posible".

Esta intervención se desarrolla en coordinación con Endesa para "reforzar una línea de media tensión", con el fin de acometer de forma conjunta dicha actuación y evitar más molestias a los vecinos en el futuro. El presupuesto de la obra de la calle Madre de Dios, que asume en su integridad el Ayuntamiento, es de 48.000 euros, y los trabajos los ejecuta la empresa Pérez Cornejo, con un plazo de duración de unos dos meses.

"Con esta obra esperamos que el resultado sea el idóneo y no haya más molestias para los vecinos", dijo el edil, quien apuntó que no conoce el estado del expediente abierto por los servicios jurídicos del Ayuntamiento con relación a la empresa que, en su momento, ejecutó las obras de remodelación de la calle. "Si se determina que esa empresa tiene alguna responsabilidad, el Ayuntamiento va a pedir que responda", manifestó, añadiendo que el Consistorio se ha visto obligado a reparar el firme "porque el estado de esta calle no podía esperar más".

La próxima semana, la calle Ancha

Por otro lado, anunció que el Ayuntamiento de Puente Genil iniciará las obras de remodelación de la calle Ancha el próximo miércoles 23 de noviembre, en lugar de la fecha prevista para después de Semana Santa. Informó de que "existe una previsión de subida de los materiales y, por lo tanto, al ser un tema de financiación, preferimos comenzar a ejecutar la obra a partir de la semana que viene". "La empresa ya nos ha trasladado que pueden empezar las obras, y con el tráfico hemos hecho un nuevo estudio, lo hemos consensuado con la Policía Local, existen varias alternativas y, dado que el inicio de las obras en el Río de Oro se va a retrasar unos meses, decidimos iniciar esta actuación, ya que lo hemos consensuado con los vecinos y también se han establecido zonas de aparcamiento", señaló el concejal.

Las obras de remodelación de la calle Ancha serán ejecutadas por la empresa Locsons, tendrán una duración de unos cuatro meses y cuentan con un presupuesto que ronda los 250.000 euros.