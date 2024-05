Una avería en los decantadores de la depuradora de Sierra Boyera provoca turbidez en al agua

La turbidez del agua que salía por los grifos en algunos lugares del norte de la provincia volvió este miércoles a sembrar de nerviosismo a los vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato que, tras un año sin contar con agua potable en sus domicilios por ser declarada no apta en abril del 2013, temían una nueva repetición del episodio. Sin embargo, desde la empresa gestora del servicio, Emproacsa, ha asegurado el agua es "apta" y ya “está trabajando en la reducción de los niveles de turbidez que se han detectado en la ETAP de Sierra Boyera y que en ningún caso afectan a la potabilidad del agua ni a su consumo humano”.

Desde la empresa señalan que estos trabajos se han iniciado “después de que se detectara, tras la puesta en marcha de la ETAP un comportamiento anómalo en la salida de aguas los decantadores derivado del cambio de temperaturas, lo que se ha unido el inicio de la estratificación de agua en el propio embalse de Sierra Boyera propio de los periodos de primavera”.

Una situación habitual

Ante esta situación, habitual en los procesos de gestión y tratamiento de agua, según indica Emproacsa, la entidad “ha tomado medidas tendentes a la estabilización del proceso consiguiente en la reducción de la turbidez del agua, como la regulación de caudal y otros ajustes. De esta manera, ya se han bajado esos niveles y se espera que la situación se normalice en un breve periodo de tiempo que oscilaría entre 24 y 48 horas” e insiste en señalar que estos episodios “puntuales que se suele dar en los procedimientos de potabilización del agua y que está afectando a algunos municipios de la zona norte en ningún caso afectan a los niveles de potabilidad de agua, que es apta para el consumo con todas las garantías”.

Emproacsa concluye indicando que la empresa continúa realizando análisis continuos que certifican que se cumplen con todos los parámetros que establece la normativa sanitaria según el Decreto 3/2023.

Sobre este mismo asunto, desde la Junta de Andalucíase ha indicado que la función de la consejería al respecto es de “vigilancia, si los análisis que se hacen con regularidad por parte de Emproacsa no son óptimos y no están dentro de la normativa, nosotros actuaremos desde Salud Pública declarando el agua no apta para el consumo, pero no tenemos competencias para hacer nada para mejorar la calidad del agua”, que es responsabilidad de la empresa gestora.