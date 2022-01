Tras la publicación en el BOE del estudio informativo del tramo que va desde Badajoz a Espiel en la que sería la futura autovía A-81, en el que la alternativa elegida para sustituir a la N-432 por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) es la conocida como C-2, la opinión de los alcaldes de los municipios por los que discurriría difiere entre ellos.

La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha evitado pronunciarse hasta ampliar y disponer «oficialmente» de más información. En este sentido, José Ignacio Expósito, primer edil de Peñarroya-Pueblonuevo, realiza sus manifestaciones «con toda la cautela del mundo, hasta que recibamos oficialmente más datos». Para Expósito, «lo más importante es que se vuelve a hablar de la A-81, que es el ejemplo de que la recuperación económica permite retomar un proyecto olvidado desde hace muchos años». El alcalde peñarriblense destaca que «en lo que afecta a nuestro municipio, el trazado es prácticamente el mismo que se planteó en su día», por lo que «nuestra alegación será la construcción de un nuevo puente sobre el embalse de Sierra Boyera, que permita conectar la nueva vía con nuestros polígonos industriales».

El alcalde de Belmez, José Porras, ha recordado que «llevamos desde el 2010, cuando ya se hablaba de autovía, defendiendo su necesidad para que la comarca del Guadiato se desarrolle». El primer edil belmezano ha adelantado que «voy a hacer todo lo posible para movilizar a los alcaldes, con la finalidad de que la alternativa del Ministerio, la C-2, no se lleve a cabo, sino que se construya una autovía completa».

La despoblación

Para José Porras, los problemas medioambientales no son tales y la escasa densidad de tráfico se justifica por las malas condiciones de las carreteras existentes, «el transporte busca comodidad y seguridad y, cuando no las encuentra, elige otras alternativas». Porras afirma que «estamos hartos de que no se nos tenga en cuenta, esta medida no lucha contra la despoblación y si quieren que la comarca del Guadiato se desarrolle, necesitamos esta infraestructura».

De otro lado, José Antonio Fernández, alcalde de Espiel, ha manifestado que «realmente, el tramo de autovía que más nos interesa para nuestro desarrollo ni se contempla». Para el primer edil es fundamental «poder enlazar con otras autovías, por ello nos interesa o el desdoble o la unión con otras autovías de Córdoba». José Antonio Fernández explica que «del Guadiato a Badajoz, la densidad del tráfico es escasa, pero del Guadiato a Córdoba sabemos el tráfico que hay, especialmente por los militares de Cerro Muriano».

El primer edil espeleño también ha señalado que «no me facilitan el dato, pero sería muy importante conocer la intensidad del tráfico», y concluye diciendo que «lo interesante sería poder llegar a Córdoba por autovía, para que empresas implantadas allí pudieran plantearse venir a la zona, donde el suelo es más barato, y ello implicaría un importante crecimiento socioeconómico».

Por otra parte, la Delegación del Gobierno en Extremadura reitera que el estudio informativo «contempla la conversión de todo el trazado en la autovía A-81», saliendo así al paso de las críticas recibidas.

En un comunicado, destaca que en el informe se dice que «el tramo de la A-81 es una autovía de 201,925 kilómetros de longitud que conecta en su extremo oeste con la circunvalación de Badajoz, entre la N-432 y la EX310, cerca de la trama urbana de Badajoz y en su extremo oriental con la carretera N-432, en el entorno de Espiel (Córdoba) en el que dará comienzo el tramo siguiente de esta misma autovía hacia Córdoba y Granada».

Por lo tanto, detalla, este estudio «ratifica» el compromiso del Gobierno de convertir la Nacional 432 en la autovía A-81, además de ser este estudio informativo un documento «necesario e imprescindible» para iniciar el proceso de realización de esta infraestructura.

La Delegación del Gobierno reitera que lo que contempla este estudio informativo es el trazado, y no los proyectos constructivos, ya que se trata del documento previo necesario para iniciar su desarrollo.