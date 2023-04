El concurso de cruces de mayo de este año, que dará comienzo el próximo 27 de abril y se prolongará hasta el 1 de mayo, contará con cincuenta entidades participantes, cuatro más que el año pasado en que participaron solo 46 y dos menos que en la edición prepandemia de 2019.

Según el listado definitivo publicado por el Ayuntamiento de Córdoba, la Asociación Amigos del Gazpacho (excluida) y el Grupo Scout San Jorge, que se estrenó el año pasado en la zona de El Naranjo, no participan. De esta forma, no habrá cruz de mayo en la calle Doce de Octubre ni en la calle Mirto. En su lugar, se incluyen la Peña Cultural Los Quijotes (c/ Baena) y la Asociación Colega Córdoba (plaza de España).

Además de estas dos, se incorporan como novedad otras cuatro: la peña Amigos de La Viñuela (avenida La Viñueña 14), la asociación de vecinos Paraíso Arenal (avenida Rocío Dúrcal 37), la AVV San José Obrero (explanada Poeta Antonio Gala) y la Asociación Cultural Córdoba Solo hay una (plaza Elies Nahmias).

Más allá de los premios a las mejores, las bases recogen que se otorgará un accésit de participación a un máximo de 45 cruces, las mejor puntuadas por el jurado, por lo que cinco no recibirán esta ayuda.