El sorteo de las mesas electorales de Córdoba para las elecciones europeas será el 13 de mayo

El Ayuntamiento de Córdoba ha previsto que el lunes 13 de mayo, a las 10.30 horas, se celebre en el salón de plenos el sorteo para la elección de los cordobeses que formarán parte de las mesas en la jornada electoral de las europeas. Los sorteos de las mesas electorales se deben llevar a cabo en todos los ayuntamientos entre los días 11 y 15 de mayo de 2024, según consta en el calendario electoral publicado en la web de Parlamento Europeo y en la del Ministerio de Interior, donde también se ha publicado el calendario electoral.

Las elecciones europeas se celebrarán en España el 9 de junio de 2024. La renovación del Parlamento Europeo permitirá elegir un total de 720 diputados que representarán a cerca de 450 millones de personas. Los españoles designan a 61 parlamentarios (dos más que en 2019) en una jornada electoral para la que se constituirán un total de 60.000 mesas en toda España.

Pleno sin mociones

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado hoy por consenso que la sesión plenaria del mes de mayo no incluya mociones políticas por la cercanía de las elecciones europeas. Es una práctica habitual que los grupos municipales no debatan proposiciones de contenido político durante los periodos electorales para no interferir en ellos de ninguna manera. Está previsto que el Pleno se celebre el jueves 9 de mayo, ya que se adelantó para que no coincidiera con la Feria de Córdoba.

Una mujer en una mesa elecotral de Córdoba. / AGENCIAS

Lo que sí se tendrá la sesión previsiblemente es debate, ya que entre los puntos del orden del día está previsto el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Córdoba correspondiente al periodo 2024-2029, aprobado ya en el consejo de administración de Vimcorsa. El PSOE ya anunció que presentaría alegaciones a este documento porque a juicio del portavoz, Antonio Hurtado, PP no da respuesta al principal problema de Córdoba en cuanto a vivienda: la baja oferta del mercado del alquiler, el alto número de viviendas vacías, la subida paulatina de precio del alquiler y el bajo nivel de renta de los demandantes de vivienda, que no pueden acceder a la VPO, sino a viviendas sociales.

Asimismo lo que sí se permitirá a la oposición es ejercer su labor de fiscalización a través del turno de ruegos y preguntas que en los últimos plenos se está prolongando por más de dos horas.