El PP pide a Hurtado que explique sus fotos con Koldo García y deje de "mentir" sobre las mascarillas y test de Córdoba

El portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Torrico, ha pedido al socialista Antonio Hurtado que explique sus fotografías con Koldo García, asesor del exministro de Fomento implicado en las supuestas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, y sus reuniones con José Luis Ábalos, "y deje de insinuar y de lanzar insidias y mentiras sobre la gestión impecable, como ya demostró en parte el Tribunal de Cuentas, que se hizo por parte del Ayuntamiento de Córdoba durante la pandemia".

El PP ha respondido por segunda vez al portavoz socialista en su campaña de fiscalización de las compras de mascarillas y test que realizó el equipo de gobierno de José María Bellido durante el covid. Esta misma mañana, el edil del PSOE ha pedido información sobre la adquisición de test de covid por parte de Sadeco y ha puesto en duda el precio al que el Consistorio adquirió dichos test.

"En el PP estamos siendo muy respetuosos con la crisis del Koldo Gate, Ábalos Gate, Armengol Gate, del Canarias Gate y de todos los escándalos en torno a la compra de mascarillas del PSOE", ha asegurado Torrico que ha dicho comprender por qué el portavoz socialista está teniendo esta actitud: "Comprendo que por tener fotos en Córdoba con Koldo y con Ábalos esté en un estado de nerviosismo, de inquietud y a lo mejor de preocupación considerable", ha dicho el portavoz popular para añadir que eso no es óbice para que "a través de insidias, insinuaciones, medias verdades o mentiras enteras acuse a este gobierno municipal".

Acciones legales

El portavoz ha anunciado que el PP se reserva la posibilidad de emprender acciones judiciales contra Antonio Hurtado por "las falsedades" que ha vertido estos días en torno a la compra de mascarillas y test durante la pandemia por parte del Ayuntamiento de Córdoba.

Torrico ha lamentado que el portavoz del PSOE "no se haya leído el contrato" para la adquisición de test de covid por parte de Sadeco, que está publicado en la plataforma de contratación del Estado y que el gabinete de prensa ha facilitado a la prensa, para saber que se compraron 8.000 test rápidos para la detención de covid de los trabajadores de la empresa municipal de limpieza. Asimismo, el portavoz del PP ha recordado que a ese contrato se presentaron tres empresas y que se terminó adjudicando el pliego a una de ellas por criterio estrictamente económico, al ser la que más baratos ofreció los tests. "Se adjudicó a la oferta más barata de las que se presentaron", ha afirmado Torrico.

No solo test

Asimismo, el edil ha leído las características recogidas en aquel contrato para insistir en que no se compraron los test sin más, sino que lo se contrataron fueron pruebas supervisadas por un facultativo médico que trabajó con unidades de enfermería haciendo 200 test a empleados de Sadeco al día. "Es decir no se compraron los cartuchos donde se hacían los test, no, esto era un test completo supervisado por un médico con un coste de 40 euros en plena pandemia", ha aseverado.

Por último, Torrico ha defendido el precio que era similar al que otros ayuntamientos compraron pruebas con las mismas prestaciones. En este sentido, ha dicho que el Ayuntamiento de Benalmádena, entonces dirigido por el PSOE, los compró a 45 euros; y que hoy mismo las pruebas de detección del covid que se hacen en hospitales como Cruz Roja o Quirón siguen teniendo a día de hoy precios similares (25 euros en el primer caso y 40 euros en el segundo, ha detallado). "¿Dónde está el exceso de precio?", ha preguntado.