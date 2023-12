La presidenta de Almazaras Industriales, Belén Luque, ha precisado este jueves que la situación del aceite de oliva no ha llevado al cierre de almazaras en Córdoba por el momento y ha señalado que «el precio está compensando, en cierta medida, la poca producción». Sin embargo, también ha advertido que «no estamos en el final de la película, estamos en medio», y ha destacado que las empresas no han trabajado antes con estos precios.

Durante la mesa de redacción El precio del aceite de oliva y la protección de la calidad, celebrada por Diario CÓRDOBA, esta profesional ha avanzado que volverá a llover y las producciones regresarán a niveles de campañas pasadas. «Ahí es donde veo que no todo el mundo podrá sobrevivir, porque los cambios de tendencia son peligrosísimos y la distancia hacia abajo es muy grande. Ahí sí me da miedo que caigan algunas industrias o envasadoras», ha admitido. Del mismo modo, ha aludido a la situación de aquellos agricultores que no tienen producción por la sequía y, por tanto, no se benefician del precio alto.

La presidenta de Almazaras Industriales ha manifestado que los valores del aceite de oliva actuales son «dificilísimos de gestionar, especialmente, para almazaras y envasadoras. Todo se está moviendo tan rápido que no somos capaces de ser tan ágiles como el mercado». Sobre la expectativa para 2024, ha comentado que «hay que ser muy conservadores, pero lo tenemos muy difícil porque muchos tenemos que dar precios para todo el año. Eso no hay quien lo gestione».

Por último, Belén Luque ha reivindicado que España lidera la producción mundial de aceite de oliva, pero «en muchísimos sitios se están poniendo plantaciones nuevas y no nos podemos permitir que pierda protagonismo».