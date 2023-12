Mientras muchos apuran en comprar los últimos décimos o participaciones de la Lotería de Navidad, hay un runrún en el ambiente que revela que uno de los sorteos más importantes del año, si cabe el que mayor ilusión genera, está a la vuelta de la esquina. Empieza la cuenta atrás para que los bombos dorados empiecen a dar vueltas en el escenario del Teatro Real de Madrid y que todos fiemos nuestra fortuna a las manos y el canto de los niños de San Ildefonso, que poco a poco irán desgranando los números del sorteo hasta llegar al esperado Gordo de Navidad.

En Córdoba, como en el resto del país, empiezan las cábalas y no son pocos los que revisan probabilidades y estadísticas, esperando que los 400.000 euros al décimo caigan por fin en la provincia, regando la ciudad de cientos de millones de euros. Y es que Córdoba no ha sido la más afortunada en lo que a Lotería de Navidad se refiere y los antecedentes no son nada halagüeños si se tiene en cuenta que en 2022 Córdoba vivió su peor jornada del 22 de diciembre, pues ninguna administración de la capital ni de la provincia ha vendido ninguno de los boletos agraciados en los principales premios del sorteo.

¿Cuántas veces ha tocado el Gordo en la Lotería de Navidad en Córdoba? La provincia no está abonada a la suerte y es una de las que más se resiste al Gordo de la Lotería de Navidad, pues solo se ha visto tocada por la suerte en ocho ocasiones. Muy lejos de las 84 veces que ha caído en Madrid, las 49 de Barcelona o de las provincias andaluzas más agraciadas: Sevilla (17), Cádiz (17) y Málaga (16), según la estadística de laloterianavidad.com.

La última vez que el Gordo apareció por Córdoba fue en 2021, aunque solo de pasada y por un décimo solo, por lo que no sirve para la estadística. El Gordo más remolón de los últimos sorteos se dejó caer en Córdoba en 2020 con un boleto sellado en la avenida de Jesús Rescatado. Junto a él, varios quintos, el tercero, un cuarto regaron la provincia con unos 936.000 euros concentrados en solo 18 décimos de lotería

Dos años antes, en 2018 Córdoba también cantó el Gordo, con un premio muy repartido que dejó 2,8 millones en la capital, La Carlota, Fuente Carreteros y Puente Genil.

Las ocho veces que ha tocado el Gordo de Córdoba

Con más de 200 años de historia, el primer premio de la Lotería de Navidad ya se hizo esperar en sus inicios y no apareció por Córdoba hasta 1961, y fue en Pozoblanco. Dos años después, en 1963, la suerte le tocó a Córdoba capital, que repitió 15 años después, en 1978. Y ocho años más tarde, en 1986, fue el turno de Hinojosa del Duque.

Hubo que esperar 16 años para que el Gordo volviese a aparecer en la provincia y en 2002 dejó 2 millones de euros en Lucena. Diez años después, en 2012, en Priego, Nueva Carteya y Palma del Río, para volver a aparecer por séptima vez en 2018 con el reparto de millones entre la capital, La Carlota, Fuente Carreteros y Puente Genil; y una octava en 2020 con un solo boleto sellado en Córdoba capital.

Los números cordobeses del Gordo

Para quienes gustan de las supersticiones o son fijos a jugar a un número, deben tomar nota de cuáles fueron los décimos que trajeron la suerte a la provincia: 24964 (1961), 19936 (1963), 15640 (1978), 03772 (1986), 08103 (2002), 76058 (2012), 03347 (2018) y 72.897 (2020).

1992, el año del segundo premio de Deza

Pero quizás si hay algún número de la Lotería de Navidad que resuena en la memoria de muchos cordobeses es el 42890, el segundo premio que vendió íntegramente supermercados Deza en 1992 y que dejó en la capital 15.120 millones de las antiguas pesetas, más de 90 millones de euros.

Un premio muy repartido entre las familias de La Viñuela y el Sector Sur donde se repartieron 105 series del número en participaciones de 500 pesetas (3 euros) sin recargo, que se tradujeron en 2.400.000 pesetas por papeleta (14.000 euros).

El día del sorteo podrás comprobar si los números con los que juegas han resultado agraciados en el buscador de premios de Diario CÓRDOBA y seguir el Sorteo Extraordinario del Gordo de Navidad 20023 en directo.