"Esto no se ha visto nunca, siempre se ha dado algo". Es la frase que se repetían todos los loteros de Córdoba, atónitos, tras acabar de ver el Sorteo de la Lotería de Navidad. "Hemos estado a punto de dar un premio" o "nos ha faltado un número". Son algunas de las expresiones que también se han escuchado en administraciones de Lotería como El Gato Negro. Los cordobeses tampoco conocen nadie que se haya llevado ningún premio grande. Algunos, a pesar de haber comprado más 30 décimos no se han llevado "ni lo metido".

"Este año ha sido malo, hemos vendido muchísimo, pero la fortuna no nos ha acompañado", lamenta Juan Francisco León, propietario del Gato Negro de Córdoba. Pero la ilusión no decae en las calles y la esperanza está puesta en El Niño. "Esperemos que traiga más suerte. Es un buen sorteo, a pesar de que la fama la tiene la Navidad", apunta León.

Córdoba vive su peor jornada del 22 de diciembre, ninguna administración de la capital ni de la provincia ha vendido ninguno de los boletos agraciados en los principales premios del sorteo. Los loteros, con los que hemos hablado, no conocen un año peor en toda su trayectoria, lo definen como "raro", al igual que los números que han resultado premiados. "Han sido números muy bajos, al igual que el año pasado", decía Pura Brito, de la administración San Álvaro. De eso se trata el azar, lo más improbable puede suceder y todos los números están en el bombo, como se consolaban algunos.

Los cordobeses que paseaban este jueves por el centro no han sido afortunados tampoco. Hasta ahora, no se conoce ninguno que haya sido afortunado, a pesar de que la mayoría afirma que tiene varios boletos de otras ciudades a las que han viajado y han traído un décimo como souvenir. "Conozco a alguien que por poco le toca", comentaba Gonzalo Grau, trabajador de La Niña Bonita. Eso y alguna pedrea es lo máximo que se han llevado la mayoría de los cordobeses que han depositado su ilusión un año más en este día, y que vuelven a repetirse esa frase tan típica de "el año que viene no compro". Y volverán a creer.

Otros, como Manuel o María, ya han ganado y es que se han ahorrado lo que mucha otra gente ha gastado o han recuperado lo poco que han invertido con la terminación de El Gordo.