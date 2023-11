Se busca escudero

El alcalde, José María Bellido, busca escudero entre los saldos y ofertas del Black Friday. Desde que Salvador Fuentes se fue a la ínsula Barataria de Colón, el regidor anda cojitranco, como si le hubiesen amputado una pierna y ahora sufriera la dolencia del miembro fantasma que duele aunque ya no esté. Y eso que ronda al primer edil una vasta corte capitular, donde no faltan mayordomo ni chambelán, canciller e incluso bufón (pónganle la @ para incluir todos los géneros). Por contra, nada se sabe en Alcaldía de Sancho Panza, pese a la necesidad que tienen los hidalgos de un labrador que les advierta de que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos, y los aleje del efecto bombonera y del hipnótico canto de las sirenas.

Con todo, la vida sigue y los días pasan vertiginosos incluso en la lenta digestión de la derrota política. Antonio Hurtado sigue en su habitual desenfreno informativo (dando cinco titulares por comparecencia y 15.200 tuits) y sin atisbos de querer mudarse a la plaza de la Constitución. El portavoz socialista jura sobre la mismísima carta magna que permanecerá en el Ayuntamiento, chupando banquillo y que no se irá, como dicen las lenguas populares (las del PP, sobre todo), a la Subdelegación del Gobierno ni siquiera por su piscina. Aunque han tocado varios palos del flamenco esta semana, los socialistas se han centrado en criticar las externalizaciones de servicios previstas en los presupuestos municipales, que incluyen desde la cabalgata de Reyes hasta la atención al ciudadano del 010, y han cifrado en 42,4 millones el incremento respecto a las cuentas del 2023 lo que se destinará a la contratación de bienes y servicios municipales. De la cabalgata, por cierto, también hemos tenido noticias. El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, informó de que finalizado el cortejo Sus Majestades de Oriente dejarán sus carrozas en Ollerías, enfilarán el Marrubial (que ya tiene empresa para completar su reforma) y en coche de caballos llegarán a la plaza del Alpargate, donde adorarán al Niño Jesús. El edil del PP, que luce estos días la escarpela nacional, rescata así una tradición local de los años 60 que, según cuenta Jesús Cabrera, se hacía en el Quiosco de la Música (no llamar Quiosco Joven so pena de excomunión). Está por ver el resultado final de la primera cabalgata que organiza una empresa privada (la Federación de Peñas Cordobesas seguirá, eso sí, colaborando), «con más raíces y tradición», que ha triplicado su presupuesto y de la que se están generando tantas expectativas que corre el riesgo de defraudar. Esperemos que no. Mientras, las calles de Córdoba se llenaron un año más de mujeres y hombres contra la violencia machista, y en el pleno extraordinario por el 25N se leyeron por primera vez dos manifiestos: uno suscrito por el Partido Popular, PSOE y Hacemos Córdoba y aplaudido por la Plataforma contra la violencia de género; y otro, firmado solo por Vox que niega la mayor, --incluye «la violencia contra la mujer dentro del ámbito familiar como violencia doméstica, la ejerza quien la ejerza», ergo niega la mayor--, y asocia sin sutileza problemas varios e inmigración. Apuntar que eso fue el viernes por lo que podemos confirmar que ni siquiera los tres concejales del partido de Abascal en Córdoba secundaron la huelga convocada por el sindicato Solidaridad. En el ciclo Futuribles, que organizó este periódico, supimos que pronto dispondremos de un gemelo digital que permitirá gestionar y desarrollar el casco histórico de la ciudad. En el universo digital, la concejalía que dirige Lourdes Morales simulará el entorno para que, abiertamente, las empresas y los emprendedores puedan experimentar con sus soluciones. Entendemos que, si es fiel a la realidad, el gemelo digital del casco debe incluir despedidas de soltero en apartamentos turísticos, la magna mariana desfilando por la Catedral, trollies repiqueteando en el chino cordobés y un clon de Lourdes Martínez, presidenta de la Asociación La Medina, que pondrá el punto reivindicativo al casco cibernético. Es lo que tienen los monocigóticos.