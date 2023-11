La transformación digital de Córdoba tiene una fecha clave: septiembre de 2024. Para entonces, coincidiendo con la celebración en la capital del Congreso Mundial de la Organización de Ciudades Patrimonio (OCPM), el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la delegación de Modernización Digital, presentará un gemelo digital que permitirá gestionar y desarrollar el casco histórico de la ciudad. Así lo anunció la delegada de esta área, Lourdes Morales, en un encuentro del ciclo Futuribles (La transformación digital de las ciudades) de Prensa Ibérica, grupo editor de Diario CÓRDOBA.

Se cumplirán 25 años de la ampliación del casco histórico como Patrimonio Material de la Humanidad y el Consistorio quiere celebrarlo dando un importante paso hacia la sostenibilidad y la optimización de los recursos enfocándose en esta zona, gran escaparate internacional de Córdoba. En el universo digital, la concejalía simulará el entorno para que, abiertamente, las empresas y los emprendedores puedan experimentar con sus soluciones.

Impulso de proyectos empresariales

El siguiente paso, una vez comprobado el impacto de esos proyectos, será impulsarlos para lograr una mejor gestión de la zona. Así, antes de procesar los datos reales y ponerlos a disposición de las entidades privadas, lo cual supone un largo camino, el Consistorio dinamizará el sector digital con esta herramienta. Una acción que, como aventuran desde la concejalía, redundará en una colaboración público-privada más próspera.

El modelo se basa, como precisó Morales, en “casos de prueba”. “En el mundo digital del casco histórico, los emprendedores podrán simular acciones de forma on line y prever efectos”, explicó. Como han concretado desde la delegación, áreas como el turismo o el urbanismo pueden verse enormemente beneficiadas. También podría servir para el despliegue de telecomunicaciones o de sistemas de energía. Pero estos resultan solo algunos ejemplos. El gemelo estará abierto al talento y la capacidad innovadora de las empresas.

Apuesta por el talento

Y, precisamente, en torno al talento giró buena parte del intercambio de ideas entre los participantes de la jornada de Futuribles: Francisco Hortigüela, fundador y CEO de inBusiness 5.0; José Antonio González, responsable de Negocios Digitales Territorio Sur de Telefónica -empresa patrocinadora del evento, junto al Ayuntamiento-; Manuel Reina, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y presidente de la comisión de Transformación Digital; y Lourdes Morales, delegada de Modernización Digital y Centro Histórico.

Hortigüela terminaba manifestando que la pieza fundamental de la transformación digital es “formación, formación y formación”. Una hora antes, había comenzado hablando de esa importancia de apostar por el talento, puesto que, pese al auge de la Inteligencia Artificial generativa, “las máquinas van a hacer lo que las personas digamos”.

La concejala lamentó que buena parte del talento nacional tenga que emigrar, por eso considera fundamental apostar por la retención del mismo. Y, en ese sentido, espera que la Base Logística del Ejército suponga un aliciente. Rafael Romero, director de Diario CÓRDOBA, se refirió también a este proyecto, durante el discurso inaugural, como posible motor de inspiración para "nuestro talento, para nuestras pymes y para seducir a grandes empresas".

Para González, tan importante o más que la retención o atracción de ese capital humano, resulta la generación de dichas capacidades. “Tenemos esos mimbres, ahora hace falta esa colaboración público-privada”, que pasa por apostar y destinar fondos, según comentó, a este aspecto. Con el objetivo, continuó diciendo, de “tener startups que se unan al tejido empresarial y nos hagan evolucionar”.

Una transformación "centrada en las personas"

Para que la transformación digital de las ciudades fructifique, “lo primero es creérnoslo”, señaló Hortigüela para subrayar que “no es una moda” y que “todo está impactado”. Y con todo se refiere a aspectos tan esenciales e importantes como la gestión de las ciudades o de las empresas. Éstas, "como los periódicos, necesitan algo diferencial", recordó Romero.

Siguiendo la línea del empresario, Morales apuntó que “Córdoba se lo ha creído”. Y prueba de ello, según la concejala, es la apuesta, durante el anterior mandato, por crear una delegación específica para este cometido, así como la puesta en marcha del Plan Córdoba Digital 2030.

El objetivo de su área, según la concejala, es, sumando a todos los agentes digitales, conseguir una capital hiperconectada. Y, por el camino, lograr hitos como caminar hacia un turismo inteligente, mejorar la ciberseguridad, optimizar la tramitación interna del Consistorio o brindar a la ciudadanía mejores servicios. Porque, si en algo insistió Morales, es en aplicar una transformación digital “centrada en las personas”.

Un plan estratégico para la ciudad

Para Manuel Reina, los organismos públicos tienen aún un considerable reto por delante, que supone mejorar la relación digital con el ciudadano. Consciente de que todos los cambios conllevan reticencias, cree que debe calar como una “gota fina” que desemboque en la construcción de “una red de soluciones” encaminada, también, a aportar conocimientos y recursos a las empresas y que esta oportunidad se convierta en modelo de negocio.

Para conseguir todos los objetivos que se han planteado en Futuribles, la capital necesita, en opinión de Morales, un “plan estratégico en el que estemos todos los que hablamos de digitalización en nuestra ciudad”. La delegada de Modernización Digital enumeró una serie de iniciativas aplicadas, como la monitorización del flujo de personas en los Patios o la sectorización de la recogida de residuos, desde el anterior mandato. “Hemos madurado y hemos avanzado”, celebró, recordando que el covid-19 supuso un punto de inflexión y que, sin las tecnologías, sectores tradicionales “hubieran caído en pandemia”.

Del patrimonio al sector agroalimentario

Mientras algunos sectores están adaptándose adecuadamente al nuevo paradigma, otros no terminan de despegar. José Antonio González apuntó al sector agroalimentario como uno de los "que más necesita de esta transformación digital" y en los que "más está costando". "Está costando mucho encontrar soluciones rentables que realmente sean necesarias", abundó. En un escenario en el que, según el representante de Telefónica, el mundo está tendiendo a quedarse "sin recursos", se hace, quizás, "hasta urgente".

Lo que no quiere decir que no existan ya proyectos, iniciativas o ideas de calado. Hortigüela intervino para hablar de predicciones de cosechas o extensión de la conectividad a cualquier explotación del territorio nacional. Reconociendo que "se están haciendo cosas", González señaló que "comparativamente con otros sectores no tiene nada que ver". De lo que no cabe duda es de que la tecnología puede ayudar a optimizar recursos como el agua o la luz, recordó Hortigüela. Y, según el empresario, en ciudades ha llegado a reducir un 15% el CO2.

De vuelta a las urbes, los expertos abordaron la importancia de la transformación digital en el sector turístico, uno de los pilares de España. Hortigüela apuntó que España, siendo uno de los países más turísticos del mundo, debe aprovechar esas herramientas para impulsar el turismo. Con más razón, mencionó, Córdoba y Andalucía, que cuentan con un gran patrimonio cultural. A través de la realidad aumentada u otros avances, las ciudades podrían hacerles llegar a los visitantes más información, tanto antes como durante su visita, para ampliar sus experiencias.