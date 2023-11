La abogacía cordobesa atiende de oficio más de 1.000 casos de violencia de género

Los profesionales de la abogacía que prestan el Servicio de Turno de Oficio para víctimas de violencia de género prestaron un total de 1.037 asistencias a mujeres víctimas de violencia de género en comisaría y en el Juzgado de Guardia, según los datos del Colegio de la Abogacía de Córdoba.

Del total de asistencias, 518 fueron en Córdoba capital y 519 en el resto de la provincia. Los datos, actualizados hasta el 20 de noviembre, ya superan a todos los de 2022 y 2021. En 2022 se alcanzaron las 945 asistencias, mientras que en 2021 se llegó a 1.031.

En Córdoba y provincia hay, cada día, cuatro profesionales de la abogacía de guardia para prestar asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia de género: dos en la capital y dos en la provincia. De hecho, Córdoba es la única ciudad andaluza cuyo Juzgado de Violencia de Género cuenta con dos letrados asignados para asistir a estas víctimas.

Abogado desde el principio

Para que este servicio sea lo más eficiente y garantista posible, el Colegio de la Abogacía pone sobre la mesa una serie de demandas que explica la vicedecana del órgano colegial, Concepción Ortega. La base, detalla Ortega, está en modificar el artículo 20 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que tiene que ver con la asistencia jurídica. Si bien el artículo expone que las víctimas «tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia», la abogacía pide que sea preceptivo, es decir, obligatorio.

La razón, expone Ortega, es que las mujeres pueden rechazar esa cobertura jurídica, aunque vayan a denunciar y aunque vayan a tenerla más tarde. Entiende la vicedecana del Colegio de la Abogacía que en los momentos en los que se va a denunciar, la víctima «puede no estar del todo pendiente» dadas las circunstancias, pero si la ley establece que esa cobertura desde el minuto uno es obligatoria, la garantía judicial estaría sellada. Ortega recuerda que, de ser así, «la víctima sí se encontraría en una situación de igualdad con su presunto agresor, que no va abrir la boca si no tiene a su abogado presente».

Juzgados saturados

Entre las carencias a la hora de abordar los casos de violencia de género, Ortega reconoce que los juzgados, ahora mismo, «están totalmente saturados» y esto, apostilla, «no quiere decir que allí no se trabaje, porque no paran». Sin embargo, la litigiosidad habitual que surge con una crisis económica o social y la huelga de letrados han llevado a un retraso en el señalamiento de casos que obliga a la abogacía a pedir un refuerzo tanto de jueces como de funcionarios para el juzgado especializado y para el Penal 6, que también tramita estos asuntos.

Por otro lado, y como señal de alerta, el colegio incide en el aumento de casos de violencia que están registrando en víctimas cada vez más jóvenes.

Si estás sufriendo alguna situación de violencia de género o conoces a alguien que pueda estar sufriéndola puedes llamar al 900 200 999 o al 016.