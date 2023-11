«El empleo es fundamental para erradicar la violencia machista»

CIC Batá recibió el miércoles pasado el Premio Menina Andalucía, con el que el Ministerio de Igualdad reconoce la lucha contra la violencia machista. Rafael Cantero fue el encargado de recoger este galardón en nombre de la asociación. Rafael Cantero recalca que este premio es fruto del esfuerzo del equipo humano que compone Batá.

¿Qué supone el reconocimiento que les ha otorgado el Ministerio de Igualdad?

Por una parte, el hecho de lo que siempre planteamos: trabajar desde lo colectivo. Nosotros siempre buscamos la colaboración, el acompañamiento con otras organizaciones y colectivos. Eso también fortalece los procesos de trabajo. Desde ese punto de vista el reconocimiento nos viene a decir que no hemos hecho las cosas demasiado mal, que hemos seguido unas líneas y unos caminos que son los apropiados. Pero, al mismo tiempo, este tipo de reconocimientos implican una responsabilidad para las organizaciones, puesto que, aunque nosotros somos conscientes de que debemos seguir nuestros objetivos sociales, nos dan un poco más de presión. Pero lo acogemos con muchas ganas, ilusión y con la intención de seguir trabajando duro en el día a día para luchar contra la violencia hacia la mujer, para intentar que, poco a poco, la violencia machista acabe siendo erradicada.

¿Cuáles son las principales líneas de trabajo y qué proyectos abarca la labor diaria de la asociación?

Las principales líneas de trabajo de la asociación son la educación, la comunicación y la cultura, con diversos programas en el ámbito de los centros educativos, pero también en el ámbito no formal, con asociaciones y colectivos de toda Andalucía. En concreto, en cuestiones como la comunicación social, los derechos de la infancia y la adolescencia, el trabajo por una economía inclusiva y solidaria, destacando todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible y responsable. En otro ámbito, trabajamos el área de empleo que, fundamentalmente, busca la orientación e inserción laboral de los colectivos sociales más vulnerables. Estamos convencidos de que tener un empleo y una independencia económica es un elemento fundamental en la lucha contra la violencia machista porque en muchas ocasiones muchas mujeres se ven abocadas a mantener una situación de violencia porque no tienen esa independencia económica y porque no reciben o no tienen acceso a ayudas que les permitan independizarse. También realizamos un trabajo de cooperación al desarrollo con organizaciones de otros países como Bolivia, Mozambique y Nicaragua. Buscamos crear unas vías de comunicación y cooperación para fortalecer estas organizaciones y para proponer medidas para crear nuevas oportunidades en el ámbito de la soberanía alimentaria y el desarrollo de las zonas rurales.

¿Qué proyectos destacan en cuestiones de violencia machista?

Es algo que nosotros hemos identificado en proyectos relacionados con la infancia y la adolescencia, con la pobreza infantil, con el empleo en zonas y colectivos vulnerables. También con los programas que desarrollamos para fortalecer el papel y la influencia de la mujer rural, que es un factor importantísimo en la lucha contra la despoblación de los entornos rurales y en la lucha por crear territorios más sostenibles desde el punto de vista social, económico y medio ambiental.

Uno de sus programas es ‘Mujeres rurales mueven el mundo’. ¿De qué se trata?

Es un programa de actuación que llevamos a cabo en la provincia de Córdoba en colaboración con asociaciones de mujeres rurales de varios municipios. En él se ponen en marcha distintas líneas de trabajo relacionadas con la salud física y mental de la mujer; con el papel de la mujer rural como motor de desarrollo de las distintas comarcas de la provincia; la lucha por la equidad de género y contra la violencia hacia la mujer en el entorno rural; y también el interés en crear, a nivel de la provincia, programas que hagan posible que la mujer joven no abandone estas zonas y que pueda desarrollarse personal y profesionalmente.