Víctima de violencia machista: "Me trató muy mal, pero me dio miedo que fuera a prisión"

Hay maltratadores que tienen un radar para elegir a sus víctimas y mujeres que, desgraciadamente, tropiezan más de una vez con la misma piedra. Es el caso de Eloína, una mujer de mediana edad que ha viajado más de 8.000 kilómetros para encontrar en Córdoba el mismo perfil de hombre que dejó atrás en su país.

Madre de tres niños, formada en finanzas y funcionaria de dos ministerios en Guatemala, se vino a España para empezar de cero después de dos relaciones con final infeliz, la primera por la muerte de su marido y la segunda, tras separarse del padre de sus dos hijos menores, un hombre con problemas con el alcohol que acabó poniéndole la mano encima. «No he tenido buena suerte en el amor», afirma resignada.

Cuando llegó a España, sin papeles de residencia, empezó a trabajar como interna cuidando a una mujer mayor hasta que ésta fue trasladada a una residencia y se instaló en un piso patera con otras seis personas. Dos meses antes, había conocido por internet a un hombre de su misma edad, cordobés, padre también de un menor, con el que creyó congeniar y que, al saber su situación, se ofreció a ayudarle a buscar un piso de alquiler. «El trato era que él hacía de aval y yo pagaba el piso, y acepté», recuerda.

Así estuvo dos años. Se veían poco. Al parecer, él, que hasta entonces había vivido con sus padres, a los que conoció muy pronto, trabajaba fuera y pasaba casi toda la semana de viaje, así que se encontraban en el piso solo los fines de semana.

«Fui sola a denunciar, muerta de miedo, no tenía papeles ni sabía qué pasaría conmigo»

Aunque al principio era cariñoso, según relata Eloína, llegó un momento en que empezó a tratarla mal. «No me pegó, pero me insultaba, me hablaba con malos modos y me hacía sentir como si fuera su prostituta en lugar de su pareja», afirma sincera. Siempre había fumado marihuana delante de ella. «Me dijo que aquí era algo normal», explica, «pero luego me enteré que también consumía cocaína y entonces me di cuenta de que tenía una adicción». Más de una vez, la envió a recoger lo que él iba a consumir, a lo que ella accedía porque «estaba enamorada y decía que sí a todo», confiesa.

Él se enteró de que había conseguido ahorrar durante el tiempo que permaneció interna y le pidió que le diera el dinero «porque iba a conseguir mis papeles para estar en España». Y se lo dio. Cuando los papeles no llegaron, él le dijo que no había conseguido los documentos y que esa relación ya no iba a ninguna parte, que se fuera del piso, que estaba a su nombre aunque él no ponía «ni un euro». Sin sitio a donde ir, le pidió que le devolviera al menos la mitad y la amenazó con hacerle daño si no lo dejaba en paz. «Empezó a mandarme audios muy fuertes con todo tipo de amenazas», recuerda. Agobiada, sin apoyo familiar, le confió la situación a una mujer a la que conocía, que la animó a acudir a la Policía a denunciar lo que había pasado. «Fui sola, muerta de miedo, no tenía papeles y no sabía qué iba a pasar conmigo, pero se portaron muy bien conmigo».

Con un abogado de oficio, asistió a un juicio rápido en el que la fiscalía le dijo que se declarara culpable o iría a prisión preventiva porque los audios demostraban lo ocurrido. «Me trató muy mal, pero me dio miedo que fuera a la cárcel y pedí que no llegáramos a tanto». Lo condenaron a tres años de alejamiento a menos de 300 metros y no le devolvió el dinero. Desde el juicio, tiene un policía de guardia al que llamar en caso de que lo necesite y un teléfono de Atenpro, por lo que afirma que se siente segura.

Después del juicio, consiguió su documentación y ha rehecho su vida gracias a Cruz Roja, que le dio ayuda psicológica y formación. «Les estoy muy agradecida», asegura, «desde junio, trabajo en ayuda a domicilio y estoy muy contenta, solo pienso en poder traer a mis hijos conmigo y vivir tranquila, ése fue el primer hombre que conocí aquí y ya no quiero a nadie más».