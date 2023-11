Córdoba se sitúa por debajo de la media española en número de plazas en residencias de mayores

En la provincia de Córdoba hay 3,6 plazas en residencias por cada 100 personas mayores de 65 años. Son datos del Laboratorio Envejecimiento en Red del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) actualizados a septiembre de 2022. La ratio es inferior a la media nacional, donde el número de cámaras en residencias llega a las 4,2 por cada 100 mayores, por lo que Córdoba se encuentra un 4% por debajo de esa media. La comparativa no es negativa si se hace con la media andaluza, donde la ratio baja hasta las 2,9 plazas. Solo Jaén cosecha una cifra mejor que la de Córdoba dentro de la comunidad autónoma, de 3,8.

Residencias en la provincia

En la provincia de Córdoba hay un total de 87 residencias que aglutinan 5.646 plazas para personas mayores y dependientes. Los centros más numerosos son aquellos que cuentan con entre 25 y 49 plazas, que suman hasta 35, además hay 26 residencias con un número de camas de entre 50 y 99, 19 que tienen más de 100 plazas y cinco con menos de 25 camas.

De las 87 residencias que hay en la provincia, 59 son privadas y 28 públicas. Pero aquí hay que aclarar que aunque la infraestructura corra a cargo de la administración, muchas de esos centros privados tienen cedida la gestión a empresas especializadas en el cuidado de los mayores. En cualquier caso, los datos implican que más del 76% de las camas en geriátricos que hay en Córdoba son privadas, aunque aquí dentro también deberían contabilizarse aquellas plazas concertadas por la Junta de Andalucía.

Distribución de las residencias

De los 77 municipios que conforman la provincia, 46, es decir, casi el 60%, cuenta con, al menos, un centro residencial para mayores. Donde más hay, claro está, es en la capital, donde hay mucha más población. En la ciudad de Córdoba hay hasta 25 residencias que aglutinan más de 1.600 plazas. Las siguientes localidades con más residencias son Priego de Córdoba y Baena, con cuatro cada una, y hasta 11 municipios cuentan con un par de centros. Aquí llama la atención que Alcaracejos, una localidad que no llega a los 1.500 habitantes, tenga dos residencias de mayores que suman casi 120 plazas, el mismo número de centros que tiene, por ejemplo, el segundo municipio más grande de la provincia, Lucena, con dos residencias que no llegan a las 180 camas. Sobre los datos, eso sí, hay que tener varias cosas en cuenta, sobre todo que están actualizados hasta septiembre del año pasado (aunque se hayan publicado hace pocas semanas) y que hay muchas residencias que no tienen las cifras actualizadas hasta la misma fecha de la recopilación de datos (la información, eso sí, se aproxima mucho a la realidad porque estos centros no ganan plazas o las pierden de un día para otro).

Otras provincias

Aunque el dato de plazas en residencias en Córdoba no sea excesivamente malo si se compara con otras provincias andaluzas, sí se torna negativo si se observan todas las provincias del país. En Soria, que lidera el ranking, tienen 11,1 plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años, en Palencia llegan a las 9,8 y en Cáceres, a las 9,1.

La OMS, al contrario de lo que está extendido, no hace una recomendación del número de plazas que debe haber en residencias teniendo en cuenta la población. Lo que sí existe es un acuerdo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aprobado entre Gobierno y comunidades autónomas, donde se recogen objetivos a cumplir de aquí al año 2030 como incrementar la ratio de profesionales por pacientes, no construir residencias excesivamente grandes o incrementar el número de habitaciones individuales.

¿Hay plazas en Córdoba?

En Córdoba existe demanda de plazas en residencias, sobre todo para plazas concertadas. Quien se beneficia de una plaza concertada paga el 75% de sus ingresos (no de su pensión, aunque en muchas ocasiones el único ingreso que tiene una persona mayor es su pensión), y la administración, en este caso la Junta de Andalucía, cubre el resto.

Rafael Luque, ecónomo general de Lares (que reúne a más de 1.000 residencias y servicios del sector solidario en España) y director de la residencia Santísimo Cristo de los Remedios de La Rambla, explica que son necesarias más plazas en estos centros para las personas que menos tienen, porque quien tiene más dinero también cuentan con mayor facilidad para encontrar una plaza. En este punto, detalla que lo que hacen falta es plazas «solidarias», que son aquellas que están por debajo de lo que paga la Junta y esto es algo que reclaman directamente al Gobierno andaluz.

Además, Luque apunta a la necesidad de una «coordinación sociosanitaria real». En este punto, Luque detalla que existe muy buena coordinación con los enfermeros y enfermeras de enlace, pero no ocurre lo mismo con los centros de salud.

Entre las demandas que Lares hace a la Administración andaluza también destaca la necesidad de un pago «de un precio justo» del concierto de las plazas concertadas porque, asegura, actualmente, «la Junta está pagando por debajo del coste plaza». Luque especifica que en el conjunto de las comunidades autónomas, Andalucía es la tercera por la cola.

Estas demandas se hacen a nivel andaluz y también cordobés, pero existen necesidades a nivel nacional. Luque aboga por trabajar «sobre la gran necesidad de hacer un pacto nacional por la dependencia que dé estabilidad al sector e iguale los derechos y servicios de todas las personas mayores de España». Es necesario, añade, «aplicar un mayor presupuesto y gasto en dependencia que dé soporte, con una financiación económica real y adecuada, a los nuevos modelos de atención a la dependencia en centros residenciales, unidades de estancia diurna y servicios a domicilio». Entre las peticiones incluye, igualmente, la necesidad de «trabajar por un reconocimiento y dignificación del sector de la dependencia y de los trabajadores que forman parte de él».

Residencias llenas

El vicepresidente de la Obra Pía de la Santísima Trinidad, José Juan Jiménez Güeto, que gestiona dos residencias en la capital (Santísima Trinidad y San Juan de la Cruz), explica que ambos centros se encuentran ahora mismo al 100% de su capacidad. Detalla que en ambas hay plazas tanto privadas como concertadas, en la Trinidad hay 60 plazas de las cuales 22 son conveniadas con la Junta y 38 privadas y en San Juan de la Cruz son 82 camas, 26 privadas y 56 concertadas. Jiménez Güeto señala que para las plazas privadas hay lista de espera y, en el caso de las concertadas, la Junta suele proveer al usuario cuando hay una vacante. En este punto, el vicepresidente de la Obra Pía de la Trinidad sí reconoce que esa cobertura de vacantes suele ser algo lenta, tardándose de media entre 15 y 20 días en cubrir de nuevo la plaza que se queda vacía.

No es lo que más tarda, eso sí. Como recuerda Jiménez Güeto, para las plazas concertadas es necesario que el usuario tenga reconocida la dependencia por parte de la Junta para este servicio en concreto. Y aquí es donde el procedimiento se puede dilatar yéndose hasta los dos años.

También ocurre que a muchos demandante de plazas concertadas se las conceden en residencias de fuera de la capital, teniendo en cuenta ese gran tejido residencial que existe en la provincia de Córdoba. Sin embargo, los familiares siempre prefieren que estén más cerca, lo que provoca que, aunque tengan la plaza en otro centro de la provincia, pidan el traslado hasta la ciudad, generando así más listas de espera.

En estas residencias, indica Jiménez Güeto, también están notando, por otra parte, que cada vez hay más demanda de mayores que precisan asistencia, por encima de quienes pueden valerse por sí mismos para casi todo. Lo que requiere, en cualquier caso, mucho más trabajo por parte del personal e incluso más personal para atender esa demanda, directamente.