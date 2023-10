El anuncio de que Sadeco tiene previsto aprobar una subida de la tasa de basura no ha sido bien recibido con beneplácito por la oposición municipal. Los grupos municipales de PSOE y Vox han reclamado ya la retirada del punto del orden del día del consejo de administración que la empresa municipal de limpieza celebrará esta tarde. A estas críticas se ha sumado el Consejo del Movimiento Ciudadano que tampoco entiende que la subida no se haya explicado ni contado con la implicación de ningún órgano de participación ciudadana.

El alcalde, José María Bellido, ha defendido hoy la legalidad de esta subida que afectará con una media de 34 euros anuales al año más en las viviendas y de 60 euros en los locales comerciales. El regidor ha arremetido contra las críticas del PSOE --que ayer ya tachaba de ilegalidad la intención de subir las tasas y hoy ha calificado la subida de"aberrante"- y ha responsabilizado al Ejecutivo de Pedro Sánchez del incremento por la creación de un nuevo impuesto de vertederos para los ayuntamientos. Bellido ha cifrado en 3 millones lo que las arcas municipales deben pagar por este nuevo impuesto y ha asegurado que de no subirse los precios Sadecoc entrará en quiebra.

Sin participación

El Consejo del Movimiento Ciudadano solicita al gobierno local la retirada de la subida presentada sobre tasas y precios de Sadeco, por suponer un coste que no pueden asumir las familias y la sociedad cordobesa. "Una subida que además no ha contado con ningún proceso de participación ni de consenso tal y como se debe hacer según el reglamento de participación ciudadana". El CMC entiende que esta subida se sumaría a otras muchas que están sufriendo los cordobeses y que hacen muy duro llegar a fin de mes.

El Consejo del Movimiento Ciudadano es conocedor de los mayores costes que supone para la empresa las nuevas normativas medioambientales y el proceso de mejora de la limpieza urbana, pero entiende que el coste no puede repercutirse directamente sobre las tasas y precios públicos de forma generalizada y desmesurada. "El coste deberá contar con fondos no finalistas municipales, ayudas públicas y una repercusión en las tasas y precios que pueda repartirse al menos durante cuatro años", dicen en una n ta.

El CMC etoende que la situación de la empresa debería ser sometida a un plan de viabilidad que justificara subidas que "siempre debieran estar, como máximo, en el entorno de la inflación media del año, y ser graduales y de carácter progresivo". Solicita popr ellola retirada de esta subida y que se someta a un debate con el resto de grupos políticos y con los agentes ciudadanos y sociales en busca de un acuerdo que suponga unas tasas y precios asumibles por la ciudadanía, con progresividad creciente y que a su vez permita la estabilidad de la empresa y la mejora de los servicios que presta.

Críticas del PSOE

El concejal del PSOE José Antonio Romero ha calificado hoy de "aberración" la subida y ha lamentado que se diga que "se bajan los impuestos", cuando "no es cierto", porque "los sube por otro lado", al tiempo que "los baja a las grandes empresas y grandes terratenientes", ha reprochado.

A su juicio, "el PP se suma a las subidas del PP en Málaga y Sevilla", de manera que "lo que hace uno lo hacen todos", a lo que ha agregado que "es una recaudación de cinco millones de euros con esa subida, mucho dinero para que después encima se engañe a los ciudadanos diciendo que bajan los impuestos". Así, desde el PSOE han pedido que "se retire esa subida de la recogida de basura, porque los ciudadanos no se merecen una subida como esa", que, según él, "no pueden justificar que el IPC que ha subido un 35%, porque no es cierto, que es lo que vienen a recoger en la memoria".

Críticas de Vox

El concejal de Vox, Rafael Saco, consejero también de Sadeco dice que la subida de la tasa es “la mayor subida de un impuesto en los últimos 30 años, el mayor sablazo a los bolsillos de las familias y de las empresas cordobesas, así podemos calificar este atraco fiscal que va a cometer el gobierno del Partido Popular con Sadeco”. Saco ha reiterado que “esta es una subida injustificada, que se hace sin dar explicaciones a la oposición y mucho menos negociar con ella, aplicando, y no hemos hecho nada más que empezar, el rodillo de la mayoría absoluta”.

Por este motivo, desde Vox han anunciado que van a pedir que se retire el punto del orden del día que lleva esta subida, "primero por falta de información y sobre todo porque no tiene justificación ninguna”. En un comunicado, Rafael Saco ha añadido que van a seguir pidiendo "un redimensionamiento de los servicios y de la recogida de residuos, que los gastos se asuman recortando gastos superfluos, y que se cuantifique el coste de tener limpias las calles, de hacer una buena gestión en la recogida de contenedores, etc”.