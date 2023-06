El nuevo delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, que se ha estrenado hoy en su primera comparecencia ante la prensa, ha admitido que llegó a la delegación con "cierto pellizco", después de que el área se viera inmersa en el mandato pasado en el llamado caso Infraestructuras. De hecho, el asunto está en los juzgados con varias causas pendientes e imputaciones de trabajadores, responsables políticos y empresarios que supuestamente idearon una trama para contratar con el Ayuntamiento de Córdoba de manera fraudulenta.

El edil del PP y exalcalde de Encinajero que se ha hecho con la delegación que lideró David Dorado el pasado mandato ha restado, no obstante, gravedad al "pellizco" al compararse con el artista veterano que saliese a las tablas sin esos nervios. "Eso sería malo, pero ya he superado ese momento", ha declarado. En todo caso, Ruiz Madruga entiende su tarea como "una oportunidad" para cambiar el funcionamiento de la Delegación de Infraestructuras, que desde el estallido del caso está prácticamente paralizada y con sus trabajadores con la moral por los suelos. De hecho, ha querido romper una lanza en favor de los empleados públicos al destacar su profesionalidad y disponibilidad para trabajar.

Para Ruiz Madruga, estar al frente de la Delegación de Infraestructuras es "emocionante porque es el corazón de la ciudad" y una herramienta con la que ésta podrá ponerse "más bonita de lo que es". Asimismo se ha mostrado convencido de que en breve el área va a empezar a dar sus frutos porque todos sus trabajadores están "con muchísimas ganas de tirar para adelante y superar esta etapa". "Del caos, donde ha entrado el área tras sufrir un hecho traumático, pueden salir nuevas formas de funcionar y hay que verlo como una gran oportunidad", ha añadido para asegurar que si bien la delegación tiene "trombos" el PP dispone "del fármaco" para disolverlos. Por último, Ruiz Madruga ha valorado que el dinero no sea un problema para acometer actuaciones ya que el Ayuntamiento, ha dicho, tiene capacidad económica. "Pedimos un poco de paciencia pero estoy convencido de que Infraestructuras nos va a dar muchísimas alegrías; es una gran oportunidad que no vamos a desperdiciar", ha concluido diciendo.