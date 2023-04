Lleno hasta la bandera en la Cata del Vino de Córdoba

La sesión diurna de la Cata del Vino de Córdoba ha registrado, tras una jornada inaugural más relajada, un lleno hasta la bandera de la plaza, donde se han registrado colas antes de la apertura de personas impacientes por pisar el albero y tomarse una copita de vino. Abiertas las puertas del Coso de los Califas, la llegada de público no ha cesado.

A las tres de la tarde, ya se habían contabilizado más de 1.500 personas mientras en el entorno se llenaba de grupos de amigos y conocidos que habían quedado para acudir juntos. Mariluna es una asidua a la Cata del Vino de Córdoba desde hace años. "Vengo todos los días, no me pierdo ni uno, asisto a las catas dirigidas normalmente a la una y luego me quedo por aquí hasta que cierran la primera sesión", explica, "me encanta el ambiente que hay y me gusta el vino, así que disfruto muchísimo". Como muchos otros, prefiere la ubicación en el Palacio de la Merced, "porque con las temperaturas que estamos teniendo, dentro del ruedo hace más calor", señala, aunque eso no le haya quitado las ganas de cumplir con su cita anual. El público del mediodía es de lo más variado. A partir de hoy, es fácil encontrar a jóvenes, estudiantes que viven por la zona de Ciudad Jardín en su mayoría, junto a grupos de compañeros de trabajo, quedadas de empresas como las que se organizan para la feria o en Navidad, y muchos jubilados que compaginan el gusto por el vino fino con la alegría que aporta la fiesta.

Es el caso de Miguel Tejada, pastelero del Meliá durante 30 años, que a sus 79 primaveras no se pierde ningún día de cata, asegura. Natural de Montilla, a las tres de la tarde, después de compartir con un amigo una botella de vino y unas tapas, abandonaba el Coso para tomar un taxi y descansar hasta el viernes. "Llevo en la bolsa una botella de Eléctrico y otra de fino de Toro Albalá, que es mi bodega favorita", asegura, "aquí me lo paso bien, veo gente conocida y me muevo que es de lo que se trata". La edad no supone un freno. "En absoluto, mañana vendré otra vez".

A las 17.30 horas, la plaza echará el cerrojo para prepararse para la sesión nocturna, que hoy promete estar animada porque desde hace días están agotadas todas las entradas, 2.500, aforo máximo de la plaza. Según la organización, las puertas se abrirán media hora antes y las taquillas, en el caso de que el aforo lo permita, se abrirán a partir de las 22.30 horas, no antes. El que no logre entrar esta noche, puede intentarlo el viernes. De momento, sigue habiendo hueco.