Es difícil encontrar a algún ciudadano que no esté de acuerdo en la importancia de actuar sobre la movilidad urbana para luchar contra el cambio climático y hacer las ciudades más sostenibles y saludables, pero aún es más complicado hallar a alguien que esté al tanto de la nueva normativa que desde este sábado tiene Córdoba para proteger el medio ambiente, mejorar la calidad del aire y combatir la contaminación.

Y para ello se ha elaborado una larga lista de normas que afecta a la circulación en la ciudad, entre otras, la regulación, por primera vez, del uso de patinetes eléctricos, cuyos usuarios deberán suscribir un seguro a terceros, cuya obligatoriedad lleva aparejada una moratoria hasta el 18 de agosto, según ha confirmado a este periódico el delegado de Presidencia, Seguridad y Vía Pública, Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico.

Una medida que esta mañana aplaudía Pablo, que, a lomos de su patinete, eso sí, con casco, aseguraba “no tener ni idea” de las nuevas normas. “¿Y eso cuánto cuesta?”, se preguntaba con cara de susto el joven, que asegura que “lo del casco no es un problema para mí, siempre lo he llevado porque creo que es necesario, pero no sabía que había que tener un seguro y tampoco lo he oído entre mis amigos”, ha señalado el joven, que, dadas las circunstancias, tiene claro que “tengo que informarme si hay alguna otra prohibición que me afecte porque no quiero multas”.

Quien sí estaba informado de las nuevas medidas es Ramón, que recorre habitualmente la ciudad en patinete y le cuesta entender “cómo voy a levantar la mano cuando tenga que hacer cualquier giro sin que el patín se desestabilice”.

Nuevas señales en el casco histórico

También decoran las nuevas zonas de baja emisión (ZBE), que en el caso de Córdoba, por ahora, coinciden con las Acire, las señales instaladas por el Ayuntamiento que avisan de la prohibición de circular por ellas a determinados vehículos que no tengan la pegatina adecuada de la DGT (según las emisiones que provoque su vehículo), aunque en este caso apenas se ha notado diferencia hoy con respecto a lo habitual, excepto que ahora se unen los vehículos ecológicos. En este sentido, Antonio Hurtado, alcaldable del PSOE, ya anuncia que si llega a la Alcaldía convocará un concurso de ideas para definir las zonas de bajas emisiones, no solamente desde el punto de vista territorial sino también con medidas concretas para hacer cumplir la ley y mejorar la calidad del aire porque «es urgente bajar los niveles de contaminación que existen en muchos barrios de la ciudad a día de hoy».

Las bicicletas tampoco se salvan de la nueva normativa, pero aún se podía ver hoy alguna mal estacionada, circulando por las aceras y zonas peatonales, y también a ciclistas usando los auriculares, una prohibición que ha disgustado mucho a Raúl, un joven al que le gusta circular “escuchando música”.

Periodo de información

Respecto a las sanciones, la Policía Local ha desempeñado hoy una labor más informativa que sancionadora, aunque Torrico señala que “las multas a patinetes y bicicletas que circulan por la acera se están aplicando hace más de un año, cuando salió la regulación de la DGT”. “La novedad radica en el casco y el seguro, que se irá implantando progresivamente, con un periodo previo de información”, concluye Torrico.

En definitiva, Córdoba da este sábado un paso más para convertirse en una ciudad con menos ruido, contaminación y un entorno más favorable para la convivencia de peatones y vehículos.