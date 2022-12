David Dorado defiende su inocencia en un pleno sin tensión política

David Dorado, el concejal detenido el lunes por la Policía Nacional a la luz del caso Infraestructuras que investiga el posible amaño de contratos en el Ayuntamiento de Córdoba, reapareció este jueves 15 de diciembre para defender su inocencia en un pleno de tensión arterial baja. La sesión correspondiente al ordinario de diciembre estaba exenta de carga dialéctica al incluir solo asuntos de gestión por la cercanía de las fechas navideñas (aprobación de facturas y cuestiones internas varias), pero se esperaba de alto voltaje político por la detención y puesta en libertad el lunes del concejal no adscrito, David Dorado, y de doce empresarios más presuntamente implicados en una trama de corrupción, malversación de caudales públicos, cohecho y pertenencia a grupo criminal. Nada más lejos de la realidad.

Las dudas y la expectación que flotaban en el aire acerca de la asistencia de Dorado a Capitulares se disiparon a las 11, cuando llegó puntual y sin alterar el gesto al salón de plenos, pese a que sus excompañeros de Ciudadanos (Dorado se presentó a las elecciones municipales bajo las siglas naranjas en 2015 y 2019) y sus exsocios de gobierno del PP le habían vuelto a pedir que dejase su acta de concejal por «haberles fallado» a los cordobeses.

Contundencia en la sala de prensa

Dorado asistió impertérrito a la sesión --apenas se notó una inflexión en su voz cuando se refirió a su familia-- y votó e intervino como si nada hubiese ocurrido estos días. La traca se esperaba en el turno de ruegos y preguntas, pero lo cierto es que los portavoces —salvo Cristina Pedrajas, de Podemos— fueron más contundentes en la sala de prensa que en el propio salón de plenos, donde por momentos la protagonista de la sesión llegó a ser la concejala María Luisa Gómez Calero por su controvertida relación con el transfuguismo y no el señor Dorado o su compañera Eva Timoteo que dimitió en febrero del 2021, o sea hace 22 meses, pero a la que esta mañana se volvió a recordar.

¿Y del caso Infraestructuras qué?

Respecto al caso Infraestructuras, los argumentos giraron sobre las ideas ya expresadas por los grupos municipales ya estos días: el PSOE pidió al PP romper el pacto con Cs y ahondó en las consecuencias del caso en la delegación y en la gestión diaria de la ciudad (situación de los colegios por las goteras, abandonado del pavimento, abandono del patrimonio municipal, etcétera); IU y Podemos exigieron la dimisión del alcalde y que asumiese su responsabilidad política; y Vox, que no pidió tampoco ayer dimisiones pero reclamó una información reservada sobre contratos en el Imtur y el Imdeco, y las declaraciones actualizadas de bienes e intereses de la excoordinadora imputada (que a 13 meses de su salida de Capitulares sigue sin cumplimentar pese a ser obligación de todo cargo público) y del exdelegado de Infraestructuras. En el segundo caso, según explicó el secretario Valeriano Lavela, Dorado no tiene por qué hacerla a pesar de haber cambiado su situación económica (al pasar a ser concejal no adscrito dejó de percibir un sueldo del Ayuntamiento y pasó a su puesto de docente).

Declaraciones del alcalde

Además de Dorado, en el pleno también apareció por primera vez desde la detención del exdelegado de Infraestructuras el alcalde, José María Bellido, contra el que también arreciaban las críticas de la oposición. El alcalde expresó su deseo de que se aclarase cuanto antes la situación de su exteniente de alcalde «caiga quien caiga» y contestó cada vez que la oposición lo interperló por esto y otros asuntos durante las dos largas horas del turno de ruegos (placas solares en el casco, situación de los colegios, del Imtur, problema en la carretera de acceso al cementerio de la Fuensanta, instalación de una estructura en Caballerizas...).

Con todo, la declaración más esperada era la del concejal David Dorado que aprovechó también ese turno para proclamar «enérgicamente» su inocencia. «Soy inocente y por eso estoy aquí, por eso no pienso dimitir y no tengo nada que ocultar porque no he hecho nada malo», aseguró. Además, el concejal no adscrito dijo no tener conocimiento aún de qué pruebas tiene la Policía Nacional contra él, pero que «sea lo que sea no es cierto y quedará demostrado por la justicia».

En último lugar, el exedil de Cs rogó que se deje trabajar a la justicia y no se haga una campaña mediática paralela porque daña no solo su imagen, sino la del Ayuntamiento, la de su mujer, sus hijos y sus padres. Dorado se sintió interpelado por alusiones en varias ocasiones, pero el presidente del pleno no le dio la palabra salvo en una ocasión en la que matizó que no fue Cs quien lo echó del grupo, sino que fue él quien se marchó.

Dos imputados y un auto judicial en ciernes

De momento, ni Dorado ni el resto de empresarios a los que se tomó declaración y huellas en Campo Madre de Dios el lunes están imputados. Después de que la Policía Nacional haya entregado al juez los resultados de su investigación, se está a la espera de que el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, emita un auto judicial a la luz de las novedades aportadas por los agentes sobre las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obras menores de la delegación de Infraestructuras en el año 2020. El informe policial fue encargado por el juez el pasado mes de mayo y los investigadores han interrogado en este tiempo a numerosos trabajadores y técnicos municipales.

En esta primera causa (hay una segunda causa judicializada sobre contratos mayores de otros mandatos que fue elevada por el propio Dorado a los juzgados) solo tienen ya la calidad de investigados judiciales la excoordinadora de la Delegación de Infraestructuras y un técnico municipal, jefe de la unidad de mantenimiento de edificios y colegios.

Quejas vecinales

Al salón de plenos asistieron un grupo de vecinos del casco histórico que reclaman una solución para la instalación de placas solares. El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, aseguró que trabaja en el tema pero dijo no entender "las prisas" de este colectivo toda vez que la norma que impide la colocación de placas es del año 2007.