El juez de Instrucción Número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha tomado declaración esta mañana al técnico de la Delegación municipal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba que está siendo investigado por el llamado caso Infraestructuras. Por falta de tiempo, la excoordinadora general del área no ha podido prestar declaración ante el juez y será citada otro día. En este caso se investiga el posible amaño de contratos en esta delegación municipal y esta era la segunda vez que se llamaba a declarar a los imputados, si bien la primera vez no pudieron hacerlo por la huelga de secretarios judiciales, que hoy no les ha afectado. La declaración del técnico comenzó a las 11.30 horas y concluyó a mediodía. En ese tiempo, el investigado tuvo que responder a las preguntas del juez, el fiscal, así como a las del abogado del Ayuntamiento de Córdoba y el suyo propio. El técnico imputado ha defendido su honorabilidad y la manera que ha tenido de proceder en la delegación, justificando la forma de adjudicar los contratos bajo sospecha.

Relacionadas El juez pide información detallada de hasta doce empresas vinculadas al caso Infraestructuras