El caso Infraestructuras, en el que la justicia investiga irregularidades en contratos de la delegación municipal que lideraba David Dorado (Cs), ha provocado, de momento, dos importantes movimientos en Capitulares: por un lado, la cuarta reestructuración del organigrama en lo que va de mandato y, por otro, que los concejales con responsabilidades de gobierno pasen de 14 a 13. El alcalde, José María Bellido, en presencia silente de la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, anunció ayer los cambios que se han producido en el equipo de Partido Popular y Ciudadanos, las dos formaciones que sustentan el gobierno, y que dejan a Dorado sin delegación ni responsabilidad de gobierno, solo como concejal con sueldo de liberado, a pesar de que el lunes se sopesó la posibilidad de darle alguna otra delegación. Fuentes municipales informaron ayer de que el nuevo sueldo del edil se equiparará al de portavoz de grupo, un cargo que en Cs ostenta Isabel Albás.

Hasta el lunes pasado, Dorado era cuarto teniente de alcalde, delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como presidente de Sadeco. Los cambios ordenados por el alcalde solo afectan al grupo de Cs, cuyos ediles se han repartido íntegramente las competencias que tenía el cesado. El alcalde trata con ello de encapsular la crisis en los concejales naranjas, cauterizar la herida abierta y dejar que sean ellos quienes resuelvan los problemas generados en sus áreas. En todo caso, se espera que la Delegación de Infraestructuras, que a partir de ahora llevará Antonio Álvarez, cuente con un nuevo coordinador (la anterior ha sido cesada por estar investigada en vía judicial), un cargo que está buscando ya el PP.

Bellido aseguró ayer que el gobierno local ha actuado con «ejemplaridad, celeridad y contundencia» e insistió en que se toman las decisiones y se asumen las responsabilidades políticas a pesar de que Dorado no está ni señalado ni investigado por la justicia. Asimismo, el regidor asegura que se han tomado estas medidas colocando el rasero ético y moral «elevadísimo» y afeó a la exalcaldesa, Isabel Ambrosio, que pida el cese de una persona que no está imputada cuando la exalcaldesa estuvo siendo investigada varios meses por la Fiscalía por presuntas irregularidades urbanísticas y no dimitió de su cargo. «Esa persona hoy pide que se aparte del gobierno a quien no está en su situación: argumento incoherente y curioso».

Bellido dice que han actuado con "ejemplaridad, celeridad y contundencia"

El regidor insistió en que el gobierno local ha sido parte fundamental de la investigación abierta por la justicia, al encargar un informe a la asesoría jurídica municipal, que ha sido clave en el escrito de conclusiones de la fiscal. «Hemos puesto freno y arrojado transparencia; le pese a quien le pesa», sostuvo. También defendió la celeridad en su actuación y recordó que se ha activado una comisión técnica para mejorar el sistema de contratación menor y se ha abierto una nueva investigación interna para ver si hay más irregularidades en la contratación de Infraestructuras desde el año 2016. Esta investigación, que se limitará a la contratación menor en esa delegación, podría instruirla finalmente el letrado jefe de la asesoría jurídica, como ya hizo en el primer informe. «La forma de trabajar en Infraestructuras: ni es nueva ni ha arrancado en este mandato», llegó a decir Bellido, quien vaticina que serán IU (la formación que en primer lugar denunció estos hechos) y PSOE quienes tengan que terminar dando explicaciones sobre algunas licitaciones realizadas en su mandato. «Ya se verá qué hacen los que ahora piden el ostracismo cuando se vean reflejados en el espejo de sus propias exigencias».

Una remodelación dialogada

Respecto a la remodelación del organigrama local aseguró que ha sido «dialogada» entre los socios y «consensuada» con el propio afectado, y criticó que parte de la oposición haya tratado de «extender la sombra de la duda» empezando por el propio Dorado, «que no está señalado y que no merece ningún linchamiento como el que está sufriendo. No deja de sorprender y doble rasero que no convence a nadie».

Los cambios se producen después de que el lunes el alcalde cesara también a la coordinadora de Infraestructuras, al haber sido señalada por la Fiscalía Anticorrupción, al igual que un técnico, en las presuntas irregularidades de contratos. Dichas irregularidades podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación y falsedad documental y ya están siendo investigadas por el juez de Instrucción número 4 de Córdoba. La negativa de Dorado a ese cese de la coordinadora, un puesto que él mismo había designado al inicio del mandato, llevó a Bellido a tomar la decisión de apartar de sus competencias al edil de Cs al entender el gesto como una deslealtad.

Vox dice que es acertada la decisión pero siembras dudas en el futuro

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, considera «acertada, aunque llega tarde» la decisión del alcalde de dejar sin delegación a David Dorado para atajar la crisis de Infraestructuras, pero avisa de que el futuro no viene despejado para Cs y por ende tampoco para el PP. «Hay que esperar a ver qué pasa con otros miembros del gobierno que están también bajo sospecha», se limitó a decir ayer Badanelli en un audio remitido a los medios por su responsable de prensa. De este modo, y aunque no especificó a quién se refería, es pública la intención de Vox de llevar también a la Fiscalía algunas contrataciones realizadas en el Imtur, el instituto de Turismo que preside Isabel Albás, por supuestas irregularidades en la contratación en la pasada edición de Fitur.

El PSOE, por su parte, ve insuficiente la decisión de Bellido al que volvió a exigirle que rompa con Cs. El grupo mayoritario de la oposición insistió en los argumentos que ha esgrimido estos días, aunque no hizo referencia a las alusiones del alcalde sobre Ambrosio, a la que acusa de sostener argumentos «incoherentes» al pedir para Dorado lo que no se exigió así misma cuando fue investigada por el fiscal. Podemos puso el acento en el salario de Dorado, pese a no tener responsabilidad en el gobierno: «¿Qué va a hacer a partir de ahora y qué remuneración va a tener?», cuestionó su portavoz, Cristina Pedrajas.