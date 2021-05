Cada uno tiene su historia pasada, pero todos coinciden en la falta de futuro. Ayer se cumplieron 14 años del cierre del cine Isabel La Católica, el mítico edificio propiedad del grupo Alfil que echó el candado cuando los cordobeses, atraídos por otro tipo de oferta audiovisual, en medio del boom de la piratería y el auge de internet, dejaron de acudir masivamente a sus salas y pasó a ser un negocio no rentable. Atrás dejaba cuatro décadas de historia en la que quedarían retratadas varias generaciones de la ciudad. Diez años después del cierre, el cine de nombre tan regio sería noticia, pero a causa de un incendio que calcinó todas sus butacas. Sobre sus posibles usos se han oído muchos rumores, el último su transformación en discoteca, que se truncó nada más sonar. Desde hace un año está en venta, pero a día de hoy, según fuentes de la propiedad, aunque varias personas han contactado interesadas por el inmueble, no ha sido posible llegar a ningún acuerdo con ninguno. Y eso que el precio es negociable. El fuego debió dejar el interior marchito pues la empresa prefiere no difundir fotos del mismo. El exterior ha llegado a ser refugio de personas sin hogar durante el invierno.

El cine Alkázar, que no tiene nombre real, pero está ubicado en la calle Reyes Católicos, va camino de seguir el mismo camino. Cerrado en abril del 2011, lleva una década esperando que alguien deposite sus ojos en él y se lo reinvente con un nuevo uso. El Grupo Barea, que lo adquirió a finales del 2019, aseguró en febrero del 2020, justo antes de que empezara la pandemia, que estaba estudiando nuevos usos para el local y aunque en ese momento, todo estaba por decidir aún, había encargado a un equipo de arquitectos un estudio para determinar el tipo de negocio que podía instalarse allí. Entre las opciones posibles, figuraba un aparcamiento, un espacio polivalente para convenciones, un hipermercado, un gimnasio o un conjunto de trasteros para vecinos o comerciantes de la zona. El Grupo Alfil descartaba reabrirlo como cine, algo que ya parece impensable también para el Isabel La Católica. En enero de este año, se llevaron a cabo unas obras en el inmueble y aunque su promotor asegura que se está trabajando en un proyecto importante para recuperar el edificio, de momento, no hay nada seguro.

El futuro del cine Almirante, en el Parque Figueroa, cerrado hace 34 años, también se encuentra estancado. El portavoz de la asociación de vecinos del barrio, Francisco Muñoz, asegura que en enero de este año hubo una reunión con el presidente de la Gerencia de Urbanismo para abordar la situación con el fin de dar un uso urgente a este inmueble, cada vez más deteriorado. «Lo último que se propuso, durante el mandato de Isabel Ambrosio, fue convertirlo en hotel para mayores, para alojar a las personas que viajan con el Imserso». Aquello no llegó a ningún puerto y después de la crisis del coronavirus «esta idea se ha descartado», comenta, «vamos a buscar otras alternativas como transformarlo en trasteros de alquiler o aparcamiento, el cine no puede seguir así y haremos cuanto sea necesario para recuperarlo para el barrio», asevera.

La pandemia les clavó la puntilla. Quién sabe si la desescalada los rescatará para la ciudad.