El Ayuntamiento de Córdoba dispone ya de presupuesto municipal para 2021. El Pleno ha seguido el guion previsto y ha aprobado de manera inicial con los votos a favor del gobierno municipal, formado por Partido Popular y Ciudadanos, y la abstención de los concejales del Partido Socialista unas cuentas que en números redondos crecen un 13,05%, casi 40 millones de euros, respecto a las del pasado año, al pasar de 302,771 millones del presupuesto del 2020 a 342,288 millones. Sumando a esta cifra, con los presupuestos de las empresas y organismos autónomos (presupuesto consolidado), el Ayuntamiento dispondrá de 54 millones más que el año anterior, un total de 462 millones: IMAE (4,4 millones), GMU (23,7), Imdeco (10), Imdeec (4,2), Imgema (3,5), Imtur (2,8), Consorcio Orquesta de Córdoba (3,3), Aucorsa (28,9), Emacsa (50), Sadeco (62), Vimcorsa (18,3) y Cecosam (3).

Relacionadas Los militantes piden a IU y Podemos que voten en contra del presupuesto

Con estas cuentas, la ciudad dispondrá de más de 60 millones de euros de inversiones, entre los que destacan los 28 millones previstos para el convenio con el Ministerio de Defensa y el coste de las actuaciones urbanísticas para la implantación de la base logística del Ejército de Tierra en la ciudad. Además, se destinan 30,3 millones al gasto social y se acude a un crédito de 53 millones, por lo que la deuda viva suma 11 puntos (56,3% de deuda). El debate sobre los presupuestos ha tenido un buen tono en el primer turno, que se ha enturbiado, sin llegar a crisparse, en la segunda intervención de los portavoces con acusaciones cruzadas en el seno de la la izquierda (IU y Podemos criticando la abstención del PSOE) y entre los partidos de la derecha (Vox criticando a PP y Cs).

En líneas generales, el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), considera que los presupuestos municipales servirán para afrontar los desafíos de una ciudad muy castigada por la pandemia y sentarán las bases del futuro con la base logística del Ejército. En este sentido, el responsable del presupuesto ha vuelto a señalar lo importante que era aprobar las cuentas para la base, ya que cualquier otra solución hubiese ralentizado mucho la consecución de los acuerdos con Defensa. Por ello, ha agradecido la abstención del PSOE y ha lamentado que finalmente Vox, IU y Podemos se hayan descolgado del acuerdo, a pesar de que se les habían aprobado todas sus propuestas. “Fue bonito mientras duró”, ha apostillado.

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), por su parte, ha puesto de relieve la apuesta por el incremento de las ayudas sociales y el esfuerzo por mantener las persianas de los negocios levantadas que recogen los presupuestos. “El Ayuntamiento debe estar a la altura y cumplir los compromisos adquiridos”, ha dicho en alusión al proyecto de la base. Albás también ha agradecido al PSOE la generosidad demostrada con su voto y, en parte atribuyéndose el éxito del acuerdo de las formaciones de centro derecha, ha preguntado qué hubiera pasado si Cs no estuviera en el equipo de gobierno.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, —que ha criticado con tanta rotundidad la tardanza en la aprobación y la baja ejecución del ejercicio anterior, que por momentos parecía que iba a cambiar el sentido de su voto— ha defendido finalmemte la abstención de su grupo porque “ante el bloqueo de la ciudad, el PSOE ha actuado con la responsabilidad que exige el momento”, pero ha advertido a PP y Cs que harán su labor fiscalizadora de oposición “útil y responsable” y vigilarán para que se cumpla todo lo pactado porque su abstención no es un cheque en blanco. “El acuerdo podía haberse logrado hace muchos meses, ha repetido los mismos errores, porque solo mira a la derecha de la derecha”, le ha espetado la edil socialista al alcalde para concluir que el grupo socialista es “diferente” al resto porque “predica con la mando tendida”. Ambrosio ha añadido que ella misma y sus compañeros han recibido estos días muchísimas felicitaciones por haber permitido este acuerdo en el Ayuntamiento, igual que ha ocurrido en el Consistorio de la capital malagueña. “Estamos donde debemos y donde queremos estar. Los socialistas no estamos en el Pleno en la política del no por el no. Estamos para dar respuesta a los cordobeses, a los que no le podemos fallar”.

Ambrosio: “Estamos donde debemos y donde queremos estar. Los socialistas no estamos en el Pleno en la política del no por el no. Estamos para dar respuesta a los cordobeses, a los que no le podemos fallar”.

Como ya anunciaron en su momento, Vox, por un lado, e Izquierda Unida y Podemos, por otro, han votado en contra de un expediente que ahora debe continuar su tramitación y que se espera culmine en junio. Los primeros, al entender que PP y Cs, entre socialismo y libertad, han elegido lo primero. “Es el presupuesto de un nuevo engaño a la ciudad de Córdoba; nos entristece que el PP se haya echado en brazos del PSOE”, ha dicho la portavoz Paula Badanelli para recomendar al alcalde que en el futuro mire a su derecha: “Esta ciudad pasa por Vox, España pasa por Vox”, ha dicho para asegurar que, pese a todo, esta formación no dará de lado a los populares ni en Córdoba ni en Andalucía. Badanelli ha justificado en un tono paternalista su voto en contra diciendo que “los padres que no riñen a sus hijos cuando hacen las cosas mal malogran a esos niños” y ha criticado la actitud servil de Cs con el PP con “el todo vale”.

Y los segundos, IU y Podemos, que negociaron de manera conjunta y votan que no al entender que el equipo de gobierno “ha perdido la oportunidad de ponerle un cordón sanitario a la ultraderecha”, en palabras de Amparo Pernichi para quien el presupuesto nace muerto. “Ningún partido de izquierdas debería aprobar estas cuentas y taparse la nariz”, ha dicho Juan Alcántara, tras lamentar que el documento incluya convenios directos con entidades antiabortistas. En este sentido, IU y Podemos han criticado que con sus votos los socialistas “llevan en volandas” a PP y Cs hasta 2023 (año electoral) y han sido muy críticos con su abstención, que dicen tendrán que explicar a sus votantes. “Tenemos razones más que suficientes para votar en contra. Somos coherentes y sensatos diciendo que no a estas cuentas”, ha concluido Pernichi.

En su segundo turno de intervención, Salvador Fuentes ha asegurado que en todo momento “el equipo de gobierno siempre ha tenido las puertas abiertas a todos los grupos” y que la idea era buscar un acuerdo como el de los remanentes. En este sentido, ha informado a IU y Podemos que aceptará y así ha sido, pese a su voto en contra, una de sus enmiendas para ampliar la ayuda destinada a la Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanas Rumanas (Acisgru), y ha lamentado que rechacen los presupuestos a pesar de que estaba dispuesto a dar el visto bueno al resto de propuesta de los dos partidos de izquierdas. También ha respondido a la crítica sobre que el PP haya desaprovechado la ocasión para poner un cordón sanitario a Vox: “será por la edad, pero cinturones, para nadie”, ha respondido Fuentes, que también a ha agradecido a Badanelli el tono y las muestras de apoyo en un futuro.

Lo más difícil de las cuentas volverá a ser el reto de la ejecución presupuestaria, la asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales, que pasa por cumplir lo que esbozan en el papel, como han recordado todos los grupos de la oposición. El pasado año, marcado por la pandemia de coronavirus, el equipo de gobierno que lidera José María Bellido solo logró ejecutar el 56% de su presupuesto. El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ha reconocido el esfuerzo que deben hacer para adaptar “el elefante” que es la administración local, a las nuevas necesidades tecnológicas. “En contratación se nos va la vida”, ha admitido para señalar que muchos departamentos muncipales adolecen de personal que pese a todo ha garantizado a la portavoz socialista que van a cumplir con la palabra dada. “No será el presupuesto de todos, pero sí un presupuesto de ciudad”, ha concluido

Ambrosio responde a IU y Podemos

En su segundo turno de intervención, Isabel Ambrosio ha sido contundente con las críticas resbaladas por IU y Podemos sobre su abstención: “ No ofende quien quiere, sino quien puede; lecciones de autenticidad las justita”, ha dicho para defender la foto que se hizo con PP y Cs para escenificar el acuerdo, porque no hay nada que ocultar, “porque ya está bien de cavar trincheras”, ha añadido. Además, ha considerado que los grupos que votan hoy en contra del presupuesto han tratado de nadar y guardar la ropa durante estas últimas semanas,, pero “sus críticas al grupo socialista van a caer por su propio peso. Vamos a ver hasta dónde llega la coherencia”, les espetó.

Las enmiendas

Según el informe del Órgano de Planificación Económico-Presupuestaria, solo los grupos municipales de PP (que ha incluido dos nuevas subvenciones nominativas e incrementado otras), PSOE, IU y Podemos han presentado enmiendas; entre todos, 39. Vox no ha llegado a formalizar ninguna porque negoció antes de este trámite con el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, que ha vuelto a decir que las cuentas siguen incluyendo, pese al voto en contra de Vox todas las aportaciones del partido de Santiago Abascal.

Se han rechazado 18 enmiendas presentadas por IU y Podemos, todas excepto la de Acisgru, con la abstención del PSOE y los votos en contra del gobierno local (que cabe recordar había dado su visto bueno a las mismas en la negociación, pero que cambió su voto cuando los partidos de izquierdas anunciaron que votarían en contra del presupuesto). Las cinco enmiendas presentadas por el PP han salido todas adelante. El PSOE ha presentado 19 enmiendas que se han aprobado con los votos a favor de todos los grupos (la mayoría, aunque en algunas, como la del aparcamiento de Lepanto o el convenio para la entrada gratuita de los mayores al Gran Teatro, Podemos e IU se han abstenido) y los votos ora en contra ora abstención de Vox.

Una tortuosa y la larga travesía

La junta de gobierno local aprobó el presupuesto municipal del 2021 el pasado 7 de abril y llega a este punto de su larga travesía después de haber estado a punto de zozobrar en varias ocasiones, incluida aquella en la que Cs pidió un tiempo para reunirse unilateralmente con la oposición y tratar de poner su acento al proceso liderado por el PP que es quien tiene la Delegación de Hacienda. Con todo, el cambio de rumbo de la travesía lo ejecutó Vox el día que rompió su preacuerdo con el equipo de gobierno: Fuentes dio por logrado el 12 de marzo el pacto que incluía todas las propuestas de Vox y su "sello verde" y el grupo de Paula Badanelli anunció el cisma cinco días después, cuando se supo que María Luisa Gómez —que ha salido a relucir de nuevo en el pleno— entraría a formar parte del gobierno y a gobernar.

La salida de Vox abrió la espita de la negociación al resto de grupos, que hasta ese momento habían estado de convidados de piedra, y permitió a la postre la entrada de los socialistas en el acuerdo. La abstención del grupo municipal liderado por Isabel Ambrosio, que ha logrado incluir una importante batida de enmiendas por un montante de 13 millones, se escenificó el pasado 6 de abril en una fotografía que ha dado mucho que hablar y que también se ha mencionado en la sesión. Finalmente, IU y Podemos que han llevado a cabo una negociación conjunta anunciaron ayer que votarían en contra por decisión de sus militancias y a pesar de que ya habían sido aceptadas todas sus enmiendas. ¿La razón oficial? Que el gobierno local nunca ha dejado de lado y en serio a Vox. ¿La razón táctica? Que así se diferencian y desmarcan de la estrategia del PSOE.

Las inversiones

Los principales proyectos incluidos en este presupuesto son los 3,1 millones previstos para culminar la expropiación de las Caballerizas Reales, así como 1 millón para reformas en el edificio que incluirá la construcción de un museo; 1 millón para los Parque de Levante y el Parque del Canal; una partida de 1,4 millones para el acceso al polígono de las Quemadas; 1 millón para la segunda fase de la carretera de Trassierra, y 926.000 euros para el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. Asimismo, el documento incluye partidas para los centros cívicos Noroeste (1 millón) y el que se quiere ubicar en el antiguo mercado del Alcázar (200.000 euros); 400.000 euros para el plan de accesibilidad de la Delegación de Inclusión; 540.000 euros para mejoras en el Alcázar; y 350.000 euros para el arreglo del edificio de la Real Academia, que el Ayuntamiento quiere recuperar para la ciudad. Por otro lado se han previsto 275.000 euros para el Convento Regina y la eliminación del tacón de los Olivos Borrachos con 200.000 euros.

Por otro lado, está previsto destinar 100.000 euros a las bibliotecas municipales; 170.000 euros, a museos; 191.000 euros, al Archivo municipal y 500.000 euros a la nave del Archivo; 500.000 euros para la Casa de la Solidaridad de Lepanto; 900.000 euros para la climatización de colegios; 600.000 para alumbrado; 408.000 para parques y jardines; 108.000 euros para el parque móvil; 1,05 millones para el CPD; 239.000 euros para mercados y 1,09 millones para los Bomberos, entre otros. Por su parte, las empresas municipales tendrán las siguientes partidas para inversiones: Imdeco (400.000 euros), Sadeco (2,6 millones), Aucorsa (2 millones ampliable) , Imgema (250.000 euros), GMU (1 millón) y 4 millones para expropiaciones.